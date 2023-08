CIBA - DPU ผนึกกำลังสมาคมสำนักงานบัญชีไทย ติวเข้ม “Rookie นักบัญชีรุ่นใหม่” เติมศักยภาพการฝึกปฏิบัติงานสุดฝีมือ 2566

อาจารย์ ดร.อรัญญา นาคหล่อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชีและอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชียุคดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า “เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ล้วนมีการนำเทคโนโลยีทางด้านบัญชีเข้ามาใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น “การติดอาวุธทางด้านวิชาการควบคู่กับเทคโนโลยี” จึงมีความสำคัญมาก ทางหลักสูตรจึงได้จัดโครงการ Pre-CWIE ครั้งที่ 2 Rookie Accountant Camp เพื่อทบทวนทักษะด้านวิชาการ และ การใช้เทคโนโลยี ผนวกกับการใช้กรณีศึกษา จำลองสถานการณ์ที่นักศึกษาอาจต้องพบเจอในการทำงานผ่านกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้เกิดการคิด-วิเคราะห์-แก้ปัญหา โดยมีทีมวิทยากรจากสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA) และ SCG โดย คุณวัทธยา พรพิพัฒน์กุล Head of People and Business Development สำนักงานงานบัญชีกลาง ร่วมเป็นวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด”“การเสริมทักษะการเป็น “นักบัญชีดิจิทัล” ให้กับนักศึกษาครั้งนี้โปรแกรมบัญชีดิจิทัล Nextto เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพกระบวนการทางธุรกิจ หรือ Business Process ตั้งแต่การทำงาน “หน้าบ้าน (Front Office)” ถึง “หลังบ้าน (Back Office)” รวมไปถึงการเชื่อมต่อข้อมูลกับภาครัฐ เช่น การยื่นภาษีออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วที่จัดครั้งแรกเราได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากๆ จากเดิมที่นักศึกษาจะรู้จักแต่ทฤษฎีพอไปเจอภาคการปฏิบัติงานจริงๆ ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนจึงจะดีที่สุดในการแก้ปัญหา”“แคมป์นี้ก็จะช่วยนักศึกษามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและเวลาปฏิบัติงานก็สามารถปฏิบัติงานได้จริงทันที เพราะเราไม่อยากให้มองนักศึกษาที่ไปฝึกงาน ว่าเป็นแค่การฝึกงาน แต่อยากจะให้มองว่าเป็นการทำงานจริง ซึ่งระยะเวลา 8 เดือนนั้นถือว่ายาวยิ่งกว่า Probation ช่วงทดลองงานเสียอีก นั่นหมายความว่าหากผ่านไปได้ เขาสามารถที่จะทำงานได้เลย ซึ่งโดยส่วนใหญ่บัณฑิต CIBA สถานประกอบการจะรับเข้าทำงานพร้อมเซ็นสัญญาต่อในทันทีหลังจบสหกิจศึกษา CWIE หรืออย่างนักศึกษาบางคนไปทำงานได้แค่ 1 เดือน ก็ได้รับการเซ็นสัญญาเป็นพนักงานประจำเลย”โดยระยะเวลา 2 วัน ตลอด 12 ชม. ของโครงการฯ นี้จะช่วย “ลับคม” ให้นักศึกษาเกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นและพร้อมปรับจากโหมด “นักศึกษา” สู่โลกการทำงานจริง โดยในการอบรมครั้งนี้ เน้นในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและต้องคำนึงถึงในการทำงานด้านบัญชี ในวันแรกอันได้แก่ 1. Mindset at Work หรือหลักคิดสมัยใหม่ในการทำงาน 2.จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี 3.การจดทะเบียนนิติบุคคลและประกันสังคม 4.การจัดทำและการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5.การทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรม Workshop ส่วนในวันที่สองของการอบรม นักศึกษาจะได้รับ คือ 1.Cloud Accounting Software 2.แนวปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากร 3.การคำนวณและการยื่นแบบภาษีอากร 4.การตรวจสอบรายการผิดปกติทางบัญชี 5.กิจกรรม Workshop พร้อมกับมอบใบประกาศนียบัตร (Certificate) ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด“ในวันแรกของการอบรมก็จะเริ่มจากการปรับทัศนคติลดความตระหนกและสร้างความตระหนักว่า ต้องปรับจากช่วงวัยนักศึกษาเข้าสู่วัยทำงาน เราก็เลยให้นักศึกษามาลองปรับทัศนคติตัวเองเวลาไปทำงานจะต้องคิดจะต้องเริ่มต้นอย่างไรและการทำงานเป็นทีม จากนั้นเราจะเริ่มการจดจัดตั้งบริษัท การจดจัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งตรงนี้ก็จะมีนักศึกษาบางคนฝึกปฏิบัติงาน CWIE แล้วจะต้องไปจดทะเบียนที่กรมการค้าพัฒนาธุรกิจจริงๆ นักศึกษาก็ต้องรู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและมีขั้นตอน 1-2-3-4-5”“นอกจากนี้พี่ๆ วิทยากรทั้ง SCG โดย คุณวัทธยาและ TAFA จะมาถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องประกันสังคมกับกองทุนทดแทน ซึ่งเรื่องตรงนี้ไม่มีในตำราเรียนและหาความรู้ตรงนี้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะในเรื่องของแนวทางปฏิบัติกับทริคต่างๆ จากนั้นเน้นเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หลังจากนั้นก็เน้นเรื่อง Cloud Accounting Software ตั้งแต่การออกเอกสารหน้าบ้านไปจนขั้นตอนหลังบ้าน เพื่อการบันทึกบัญชี การปิดงบประมาณ การเรียกดูงบเปรียบเทียบ และที่สำคัญเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพที่เราเน้นย้ำมาก เพราะไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ มืออาชีพที่ดีต้องมีเรื่องจรรยาบรรณเข้ามาเกี่ยวข้อง”เช่นเดียวกับ “คุณอัญชลี มณีท่าโพธิ์” นายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA) กล่าวเสริมว่า ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลนั้น ไม่ใช่เพียงแค่มีความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานเท่านั้น แล้วจะเพียงพอ แต่ในเรื่องของ “จรรยาบรรณ” สำหรับนักบัญชีก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันในการเป็นนักบัญชีวิชาชีพ“การมีความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส รู้จักการรักษาความลับของลูกค้า มีความเที่ยงธรรม มีความอิสระ มีพฤติกรรมทางวิชาชีพที่ดีควบคู่ความรู้ทางการปฏิบัติงานวิชาชีพ ล้วนแล้วแต่สำคัญมาก ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของการออกงบการเงิน เรื่องงบกำไรขาดทุน เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน ฯลฯ ถ้ามีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ เราก็จะแสดงผลไปเป็นตามข้อเท็จจริงตามมาตรฐาน แต่ถ้าเราขาดคุณธรรม เปลี่ยนแปลงตัวเลข ปิดบังในบางเรื่องหรือไม่เก็บความลับของลูกค้า อันนั้นไม่ถูกต้อง เพราะจะทำให้สร้างความเข้าใจผิดว่ากิจการจะมีกำไร กิจการจะเติบโตก้าวหน้า กรณีดังกล่าวยิ่งถ้าเป็นในส่วนของบริษัทมหาชน กิจการสาธารณะก็จะทำให้เกิดความเสียหายมากมายเป็นวงกว้างต่อผู้ที่ถือหุ้น-ผู้ที่ร่วมลงทุน เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นยิ่งของนักศึกษาด้านบัญชีที่จะต้องมีการอบรมให้เขาได้รับรู้”ดร.อรัญญา ย้ำทิ้งท้ายถึงสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับหลังโครงการฯ คือ “Re-skill” ทักษะอนาคตเพื่อทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจที่มีการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต นอกจาก “Hard Skills” ทักษะด้านความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีและเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องมี “Soft Skills” ทักษะด้านอารมณ์ ทัศนคติ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป