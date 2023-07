“9 สู่ปีที่ 10 IA Signature” เปิดตัว ‘บ.ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด’ บริการด้านงานตรวจสอบภายใน ให้ ‘เติบโต-เป็นที่ยอมรับ’ ในอนาคต

โดยบรรยากาศในการเปิดตัว บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เป็นไปอย่างคึกคัก มีแขกผู้มีเกียรติเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ทั้งมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเปิดตัวบริษัท รวมทั้งภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลจากโครงการแข่งขันกรณีศึกษาด้านการตรวจสอบภายใน “IA For IPO Pitching Boot Camp” ครั้งที่ 1 โดยผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , มหาวิทยาลัยรังสิต , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (ระยอง) และมีการมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ โดยนางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ "Masterpiece Hospital"กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เปิดเผยว่า IA Signature เป็นผู้ให้บริการงานทางด้านตรวจสอบภายใน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเป็นกลุ่มลูกค้าที่เตรียมตัวจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือ IPO ซึ่งในวัตถุประสงค์ของการเปิดตัวบริษัทต้องบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้จักกับการเตรียม IPO ในอดีต ให้มีความเข้าใจกับมันมากขึ้น ประกอบกับเราเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ ว่า อาชีพ Internal Audit Outsource ที่มีความเป็นมืออาชีพสูงในตลาดตอนนี้ ถ้าย้อนเวลากลับไป 9 ปี ตอนนั้นยังมีคู่แข่งไม่มาก จึงมองเห็นโอกาสในจุดนั้น ก็เลยได้เปิดบริษัทขึ้นมา ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องขึ้นมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่ แต่ปัจจุบันเชื่อได้ว่า ไอเอ ซิกเนเจอร์ อยู่ในลำดับต้นๆ ต้องบอกว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเราโตในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นเป้าหมายหลังจากนี้เราอาจจะต้องพิจารณาถึงโอกาสในการนำบริษัทของตัวเองเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน“จริงๆ ต้องบอกว่าตอนนี้เรามีการเริ่มเตรียมตัว ไม่ว่าจะเป็นการปรับระบบบัญชีการเงิน เตรียมระบบ Back office ลงทุนในระบบสารสนเทศ แล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารการตลาด มีทิศทางเพิ่มเป็น Signature Group เพราะฉะนั้นในจุดนี้เท่ากับว่าเราเตรียมความพร้อมในเรื่องทั่วไปที่สามารถเตรียมไว้ได้แล้ว และในปัจจุบันจะเริ่มมีการหาพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบริษัทที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีเข้ามา หลังจากนี้ไปเราอาจจะได้เห็นตัว Signature Group มีการทรานส์ฟอร์มหรือรวมร่าง กับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งในอนาคตหลังจากนี้” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด กล่าวรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ “Masterpiece Hospital” กล่าวว่า จริงๆต้องขอบคุณนายสุธี ที่ได้มีการจัดโครงการนี้มาเรามองว่า IA Signature ถ้าเทียบกับเหมือน External Audit บางคนอาจจะมองว่า IA Signature จริงคืออะไร การจัดโครงการฯ ถือเป็นการต่อยอด และมีความสำคัญ ตนเห็นน้องๆ มหาวิทยาลัย ทุกสถาบันให้ความสำคัญ แล้วทำออกมาได้อย่างดี อยากฝากว่าอย่างปัจจุบันตัวเองได้เข้าไปเป็นในส่วนของกรรมการกลางของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แต่เรายังมองว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นอีก อาจจะมีโปรเจคหนึ่งที่ร่วมกับนายสุธี และอาจารย์ท่านหนึ่งในการที่จะทำ IA ของเราให้เป็นที่รู้จักมากกว่าเดิมด้านหัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า มองว่าจากการที่ในหลายๆ อย่างที่ในโลกที่เราเห็นปัจจุบันจะมีวิชาชีพทางบัญชีสองบัญชี เรามองว่าวิชาชีพไทยเองหรือตัวตรวจสอบภายในของเรายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่ เลยอยากทำให้วิชาชีพเป็นที่รู้จัก แล้วก็ได้รับการยอมรับว่ามันเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในองค์กรต่างๆ ที่จะได้ใช้องค์ความรู้ในด้านบัญชี ไปใช้ในการตรวจสอบต่างๆ เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่สําคัญจริงๆ แล้วโครงการฯ เป็นโครงการที่ดีตรงที่เด็กได้เวิร์กชอปจริงๆ ได้เห็นในเรื่องของเคสจริงๆ และได้ลองออกไปเจาะจริงๆ เขาก็จะได้ตัดสินใจด้วยว่าวิชาชีพ IA มันดียังไง?ขณะที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มีความรู้สึกดีใจมากที่ทางบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ได้มีโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสและประสบการณ์ให้นักศึกษาทุกๆมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และหวังว่าจะมีการจัดโครงการขึ้นมาอีก เป็นโครงการที่ดีมากๆ เด็กได้เปิดมุมมอง ตั้งแต่เรียนรู้ที่ดีที่ทางบริษัทไปจัดอบรมให้แล้วก็มีสร้างประสบการณ์จริงจากการเข้าไปศึกษาดูงาน แล้วนำความรู้จากทฤษฎีมาแข่งขันการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เปิดประสบการณ์แล้วเปิดโลกให้เด็กๆ เพิ่มมากขึ้นส่วนอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ศาลายา) กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ ตนมองว่าจะเป็นวิชาชีพของนักบัญชี คิดว่าจบแล้วจะต้องมีอีกสาขาหนึ่งหรือว่าอีกแขนงหนึ่งที่จะต้องเดินทางไปทางนี้ ตนมีหน้าที่สนับสนุน ก็คือสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะไปเผชิญกับโลกความเป็นจริง และภายในงานยังมี Panel Discussion หัวข้อ “AI, IA and Digital Transformation: Revolution Auditing in Digital Age.” โดยนายผไท ผดุงถิ่น CEO/Co-founder Builk One Group และ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO/Co-founder Ztrus เป็นผู้ให้แนวคิดและมุมมองได้อย่างน่าสนใจ