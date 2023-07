อ.เจษฎ์วอน! หยุดแชร์ข่าวปลอม เทคนิครักษามะเร็ง ให้หยุดกินน้ำตาล หันมาดื่มน้ำมะนาวร้อน

วันนี้ (25 ก.ค.) เพจ "อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์" หรือ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เพื่อให้ความรู้ระบุข้อความว่า “อันนี้ เป็นข่าวปลอมเก่ามากแล้ว ที่ไม่จริงครับ มีการเอาไปแก้มาหลายเวอร์ชั่นแล้ว ทั้งอ้างหมอรัสเซีย หมออินเดีย หมอไทย ฯลฯ"มะเร็งเป็นโรคนะ Cancer is a disease"มีแชร์กันเรื่องเคล็ดลับรักษาโรคมะเร็งอีกแล้ว คราวนี้มาจากเพจภาษาอาหรับ แล้วก็แชร์กันผ่านระบบแปลภาษาของเฟซบุ้ค โดยบอกให้หยุดกินน้ำตาล ดื่มน้ำมะนาวร้อน และดื่มน้ำมันมะพร้าว ซึ่งบอกได้เลยว่า "ไม่จริง" นะ ความเชื่อเดิมๆ แบบผิดๆ อีกแล้วโพสต์ที่แชร์กันนั้น มาจากเพจภาษาอาหรับ ที่ https://www.facebook.com/groups/201924060175198/posts/856277331406531/ ที่แปลได้มั่วๆ มาก เช่น มีรูปหมอหน้าแขกๆ ซึ่งชื่อ Dr. Gupta ก็ไปแปลเป็น "ดร. ปุ๊กกี้" เนื้อหาเค้าบอกว่า "มะเร็งไม่ใช่โรค" ไม่มีใครตายจากมะเร็งถ้า (1) หยุดการกินน้ำตาลทั้งหมด เมื่อไม่มีน้ำตาลในร่างกายแล้ว เซลล์มะเร็งก็จะตายหมดตามธรรมชาติ (2) ผสมน้ำมะนาวกับน้ำร้อน ดื่มก่อนอาหาร 1-3 เดือน มะเร็งจะหายไปตามงานวิจัยของ the medical school of Maryland Chemical Therapy (3) ดื่มน้ำมันมะพร้าวออร์กานิก 3 ช้อนโต๊ะ เช้าและกลางคืน มะเร็งจะหายไป โปรดแชร์ต่อๆ กันทั้งหมดสามข้อนี้ ไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรนะ มะเร็ง จริงๆ ก็คือเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองที่ทำงานผิดปรกติ แบ่งตัวไม่ยอมหยุดและไปทำลายเซลล์อื่นๆ ดังนั้น1.แม้ว่าปัจจุบันเราจะรณรงค์ให้ลดการกินหวานกินเค็มลงไป แต่การที่หยุดกินสารอาหารใดๆ เช่น น้ำตาล โดยสิ้นเชิงนั้น ก็ทำให้ทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ร่างกายปรกติของเราขาดอาหาร ตายไปด้วยกันทั้งหมดเลย ไม่ใช่แค่มะเร็ง2.น้ำมะนาวร้อน ไม่ได้จะมีสารเคมีอะไรมากมายที่จะเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้พอให้เราหายจากโรค ชื่อ the medical school of Maryland Chemical Therapy ก็หาไม่เจอว่ามีจริงอยู่ตรงไหน3.น้ำมันมะพร้าวก็ไม่ได้จะไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะ ปรกติคนเราก็ควรกินน้ำมันไม่เกินวันละ 3 ช้อนโต๊ะอยู่แล้ว นี่เล่นวันละ 6 เลย เดี๋ยวก็บริโภคไขมันอิ่มตัวเกินระดับที่เหมาะสมหรอกสรุปสั้นๆ ว่า ไม่น่าเชื่อถือ อย่าแชร์กันครับ