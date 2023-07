ปักหมุด “ซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่” สนามกอล์ฟชมดาว หนึ่งเดียวในไทย

“ซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่” ชวนออกรอบตีกอล์ฟ-ชมดาวยามค่ำคืน หลังได้รับการรับรองให้เป็น 1 ใน 18 พื้นที่ชมดาวปี 66 เล็งต่อยอดธุรกิจชูจุดขาย ไนต์กอล์ฟมาตรฐานเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เอื้อประโยชน์ทั้งการออกรอบและกิจกรรมชมดาวนายอัครพงศ์ จุฬางกูร กรรมการผู้จัดการ ของสนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศให้ “ซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่” เป็น 1 ใน 18 พื้นที่ชมดาว Dark Sky in Thailand ประจำปี 2566 จึงเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเพื่อการชมดาว ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (สดร.)นายอัครพงศ์กล่าวต่อว่า จากความโดดเด่นที่ได้รับการรับรองของสนามกอล์ฟซัมมิทฯ ทำให้เกิดแนวคิดการเชื่อมโยงธุรกิจกอล์ฟกับการท่องเที่ยวว่าหนึ่งในเสน่ห์ของการออกรอบที่หลายคนมองข้าม คือการออกรอบในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งความพิเศษของสนามกอล์ฟซัมมิทฯ กับการเป็นไนต์กอล์ฟแห่งแรกและแห่งเดียวในเชียงใหม่ นอกจากสร้างความท้าทายในการออกรอบแล้ว การเพิ่มจุดขายนำเอาศักยภาพความโดดเด่นของพื้นที่ที่มีความพร้อมมานำเสนอหลังได้รับการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดก็ยิ่งทำให้สนามมีจุดแข็งที่สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน“ปัจจุบันสนามกอล์ฟซัมมิทฯ ได้กลายเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ดูดาวของประเทศไทย และนานาชาติแล้ว ปรากฏการณ์ครั้งนี้ทำให้สนามกอล์ฟซัมมิทฯ ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ โดยนำเอารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมาช่วยต่อยอดธุรกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้คึกคักในช่วง Green Season ด้วยการออกแคมเปญ Let’s Golf & Gaze the Stars” เชิญชวนนักกอล์ฟและนักท่องเที่ยวทั่วไปมาร่วมสัมผัสประการณ์ใหม่ในการออกรอบตีกอล์ฟควบคู่ไปพร้อมกับการชมดาว” นายอัครพงศ์กล่าวด้าน นายณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟซัมมิทฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงศักยภาพความพร้อมของสนามกอล์ฟซัมมิทฯ ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวอเมริกัน มร.เดนิส กริฟฟิธ กับความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์ บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ว่า ที่นี่เป็นสนามที่มีความท้าทายสำหรับนักกอล์ฟทุกระดับ เพราะตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงล้านนา ในระดับความสูง 822 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ทำให้บรรยากาศโดยรวมของสนามกอล์ฟซัมมิทฯ คือ กรีนวัลเลย์ หรือหุบเขาสีเขียวที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขาของดอยสุเทพ-ปุย ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นความงดงามของสนามได้อย่างชัดเจนตั้งแต่การมองผ่านหน้าต่างบนเครื่องบิน นับเป็นความภาคภูมิใจในวงการที่มีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานที่พร้อมรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยเป็นหมุดหมายสำคัญของทั้งนักกอล์ฟชาวไทย และชาวต่างประเทศ“สนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ ในวันนี้ ก้าวขึ้นสู่การเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมือง (Reserved Dark Sky Suburb) โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 พร้อมกันนั้นก็ได้พัฒนาและปรับโฉมรูปแบบสนามโดยลงทุนติดตั้งระบบไฟส่องสว่างใหม่ เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน ความท้าทายขณะออกรอบควบคู่ไปพร้อมกับการได้รับบริการของสนามที่ได้มาตรฐาน ด้วยการปรับระบบแสงไนต์กอล์ฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางแสง อันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของหุบเขาในบริเวณพื้นที่อำเภอแม่ริม จึงอยากเชิญชวนนักกอล์ฟให้มาออกรอบไนต์กอล์ฟและดูดาว ในราคาโปรโมชันแพกเกจสุดพิเศษระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม ศกนี้ ในราคาเริ่มต้นเพียง 900 บาท พร้อมกับได้รับมอบกรมธรรม์ประกันนักกอล์ฟรายวันจากบริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจที่สร้างแพกๅๅเกจประกันภัยสำหรับนักกอล์ฟรายบุคคลด้วยมูลค่าความคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท และเมื่อนักกอล์ฟที่ถือกรมธรรม์ประเภทรายวันของนวกิจฯ สามารถตีแบบโฮล-อิน-วัน ได้ จะได้รับรางวัลเงินสดเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วย” นายณรงค์ฤทธิ์กล่าวเชิญชวนนอกจากนี้ สนามกอล์ฟซัมมิทฯ ยังพร้อมให้บริการรับจัดเลี้ยง งานประชุม งานสัมมนา งานแต่งงาน ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ฯลฯ ภายใต้ความครบครันของพื้นที่สนาม ลานกิจกรรม และบริเวณคลับเฮาส์ โดย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. และไนต์กอล์ฟ หรือกอล์ฟกลางคืน ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม และจองเวลาเพื่อร่วมสนุกกับการออกรอบในภาคกลางคืนได้ พร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมลุ้นรางวัลโฮล-อิน-วัน มูลค่ารางวัลกว่า 25,000 บาท สำหรับทุกท่านที่มาออกรอบเป็นก๊วน และลุ้นรับรางวัลใหญ่ ซัมมิท โฮล อิน วัน บิ๊กไพรซ์ #SummitHoleInOneBigPrize ชิงรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยาน มอเตอร์ไซค์ และรถยนต์หรู มูลค่ารวมกว่า 1,250,000 บาท ตลอดปี 2566-2567 โดยมีพันธมิตรธุรกิจ บริษัทชั้นนำ เป็นผู้ร่วมสนับสนุนรางวัลในแคมเปญดังกล่าว เช่น นวกิจประกันภัย, DEK420, Beyond Green, Pharapat, Caddy Q, โรงเบียร์แม่ริม, Moven Pick Suriwongse Hotel Chiangmai, Toro Jebsen & Jessen, VietjetAir.com, SareeviengpingHotel, Absolute Golf, ก๋องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริม, VARS, 108 งานป้าย, Vabila, Club Car, Betagro, Singha, 3K Battery, Pallas Golf และหยั่นหว่อหยุ่นตราเด็กสมบูรณ์ เป็นต้นล่าสุด สายการบินไทยเวียตเจ็ตได้ร่วมจัดแคมเปญพิเศษร่วมกับสนามกอล์ฟฯ ด้วยการมอบตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศให้แก่นักกอล์ฟที่ตีแบบโฮล-อิน-วันได้และถือบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ไปแสดงเพื่อใช้สิทธิ์ที่สนามฯ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ภายใต้แคมเปญการตลาด Thai Vietjet & Summit Nice Flight เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ และรับส่วนลดพิเศษสูงถึง 25% จากพันธมิตรธุรกิจที่สนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์นักกอล์ฟที่ชื่นชอบการออกรอบท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ และสนใจโปรโมชันพิเศษกิจกรรมออกรอบ ดูดาว จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อชิงรางวัล #SummitHoleInOneBigPrize หรือจะใช้พื้นที่ในการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อได้ทุกวัน ที่ โทร. 09-4764-1110 อีเมล : marketing@summitgreenvalley.com หรือช่องทาง Line Official : @summitgreenvalley และ www.summitgreenvalley.com