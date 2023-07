ททท.จัดกิจกรรม Troop ส่งมอบความสุข สนุก กระตุ้นนักชอปต่อเนื่อง ด้วยสินค้าโปรโมชันลดสูงสุด 80% จากแบรนด์ดังกว่า 1,000 แบรนด์

โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2023 “Hunting Season” จัดกระตุ้นการชอปปิ้งอย่างต่อเนื่อง ชวนนักชอปตามล่าดีลสุดพิเศษจากพันธมิตรผู้ประกอบการ 6 จังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี ชลบุรี (พัทยา) และสงขลา (หาดใหญ่) กระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการชอปปิ้งระดับโลกโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “Hunting Season” มอบความสุขและสร้างอิสระในการจับจ่ายในยุคหลังโควิดกับกิจกรรมล่าดีลเด็ดกว่า 10,000 รายการ จากผู้ประกอบการและร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 ร้านค้าจากเมืองท่องเที่ยวหลักทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี ชลบุรี (พัทยา) สงขลา (หาดใหญ่) เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและเป็นโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในราคาพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม Troop เดินทางสร้างความสุข สนุก และเล่นเกมแจกของรางวัล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการเดินทางเที่ยวและการชอปปิ้งอย่างต่อเนื่อง ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย เซ็นทรัลพัทยา, เซ็นทรัลภูเก็ต, เซ็นทรัลหาดใหญ่, เซ็นทรัลอุดรธานี, เซ็นทรัลเชียงใหม่, ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้า Terminal 21 กรุงเทพฯ และพัทยา, Jungceylon ภูเก็ต, Maya เชียงใหม่, UD town อุดรธานี, Siam Premium Outlets Bangkokนอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ชอปปิ้งสินค้าและบริการต่างๆ ในโครงการด้วยโปรโมชันส่วนลดพิเศษแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นของสมนาคุณมากมาย กิจกรรมล่าดีลเด็ด พบส่วนลดสูงสุด 80% จากร้านค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ สายการบิน โรงแรม สปา และชอปปิ้งแพลตฟอร์ม พร้อมลุ้นรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากแคมเปญ 3 Get “Get ที่ 1 Get สมบัติ” เมื่อซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ ครบทุก 500 บาท ต่อ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรางวัลใหญ่แพกเกจที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว จำนวน 3 วัน 2 คืน, ทองรูปพรรณ, โทรศัพท์ iPhone 14 (ความจุ 128G), บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางในประเทศ ฯลฯ รวม 200 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกและลุ้นรับของสมนาคุณได้ทุกสัปดาห์ ผ่านช่องทาง Line official @thailandgrandsale โดยจะประกาศผลรางวัลทุกวันศุกร์ “Get ที่ 2 Get คราฟต์ไทย” สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย ททท. ร่วมกับ Vat Refund แจกของที่ระลึกจาก 5 ชุมชน จำนวน 20,000 ชิ้น ซึ่งเป็นงานคราฟต์จาก 5 ชุมชน เช่น Griptok รูปเเบบถาดอาหารไทยโบราณ ผ้าโพกผมมัดย้อมจากเปลือกโกโก้ไทยแห่งลุ่มน้ำปัว จ.น่าน พัดสานบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา กระเป๋าย่ามช้างผ้าทอ สินค้าจากชุมชนแม่คำมี จ.แพร่ และกระเป๋ากระจูดย้อมสี จาก จ.พัทลุง และ “Get ที่ 3 Get อิ่มใจ” โดย ททท. ร่วมกับ Artstory By AutisticThai ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษ และบุคคลออทิสติก ร่วมกันรังสรรค์พรสวรรค์และจินตนาการผ่านภาพลายเส้น จัดทำกระเป๋าชอปปิ้ง ลายหน้าเพื่อน (ลาย Signature) จำนวน 10,000 ใบ (มูลค่าใบละ 450 บาท) สำหรับแจกนักท่องเที่ยว เมื่อซื้อสินค้าและบริการครบ 3,000 บาท สามารถแลกรับกระเป๋าได้ที่จุดบริการลูกค้าภายในห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถติดตามข้อมูลและโปรโมชันดีๆ ได้ที่ Facebook : Amazing Thailand Grand Sale หรือ LINE OA : Amazing Thailand Grand Sale หรือศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ www.amazingthailandgrandsale.com