ททท. พลิกโฉมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพชูจุดแข็ง Meaningful Wellnessเปิดตัว New Chapters New Experience

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า หลังวิกฤตโควิด-19 ผู้คนจากทั่วโลกต่างให้ความใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุให้ประเทศต่างๆ มุ่งใช้ กลยุทธ์ชูสินค้าท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ คู่แข่งมากมาย ที่พร้อมแย่งชิงตลาดในส่วนนี้ ดังนั้น ททท. จำเป็นต้องสร้างจุดขายใหม่ ๆ เพิ่มความพิเศษให้กับ สินค้าบริการ ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทย ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง เหนือกว่าคู่แข่ง"นี่จึงเป็นแนวคิดที่กำหนดทิศทางหลักในการจัดทำโครงการ Thailand Health and Wellness Tourism New Chapters New Experience ขึ้น โดย ททท. หวังสร้างบริบท ใหม่ให้สินค้าท่องเที่ยวเวลเนสของไทยได้รับการยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แบรนด์ประเทศไทยเป็นที่โดดเด่น แตกต่าง ควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่ปรากฎ"และเพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ททท.ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หรือ DMCร่วมออกแบบ สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Meaningful Wellness เพื่อนำไปสู่ การทำตลาด ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ความสนใจ Wellness Tourist ทั่วโลก โดยตลอดเดือนกรกฎาคม 2566 ททท. ได้จัดกิจกรรม Media/Blogger Fam Trip เชิญสื่อมวลชนเดินทาง เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์ในเส้นทาง Meaningful wellness ที่ออกแบบขึ้นใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการขายร่วมกับ DMC ที่เป็นผู้ออกแบบเส้นทาง โดยทริปแรกของการเปิดตัวโครงการฯ ที่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผลงานการออกแบบของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว บริษัท เฟลิกซ์ แทรเวิล แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ภายใต้ชื่อโปรแกรม Samui Meaningful Wellness กับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บนเกาะสมุย ที่พร้อม เติมเต็มประสบการณ์การพักผ่อน ปลุกกระตุ้นพลังชีวิตแบบเอ็กซคลูซีฟด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างโปรแกรมสุขภาพ สปา และกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นถิ่นไทย ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของเกาะสมุยนอกจากนี้ ททท. ได้จัดทำแคมเปญออนไลน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ภายใต้ชื่อ Thailand Meaningful Wellness โดยรวบรวมแพ็กเกจ Meaningful Wellness ที่ได้รับการออกแบบใหม่ จากผู้ประกอบ การ Health and Wellness ชั้นนำทั่วประเทศ 130 ราย ทั้งโรงแรม รีสอร์ทสุขภาพ สปาตลอดจนโรงพยาบาล คลีนิคเฉพาะทางต่าง ๆ จำนวนกว่า 300 แพ็กเกจ อาทิ Wellness Stayแพ็กเกจที่พักพร้อมทรีตเมนต์ เพื่อสุขภาพจากโรงแรมและรีสอร์ตสุขภาพชั้นนำ, Wellness Day Spa แพ็กเกจสปาสุดพิเศษ, Health Check up & Anti-aging แพ็กเกจตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ชะลอวัย และโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ, Wellness Package Tour แพ็กเกจท่องเที่ยวและฟื้นฟูสุขภาพ 30 เส้นทาง เป็นต้นนายอภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ททท. ได้จับมือร่วมกับพันธมิตร แพลทฟอร์มสุขภาพไลฟ์สไตล์ระดับโลก อาทิ Secret Retreat, Megatrix, Digital nomad เพื่อส่งเสริม การตลาดร่วมกัน นอกจากนั้น ยังร่วมกับพันธมิตรต่างๆ อาทิ สายการบินไทย นำเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษ ให้ผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสารเดินทางมาประเทศไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม นี้ ได้รับ Discount Voucher คูปองส่วนลดในการจองซื้อ Wellness Package ขณะที่ ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด รอยัลออร์คิดพลัส ทาง Silver voyage club ได้ร่วมกิจกรรมกับ ททท. โดยคัดเลือกแพ็กเกจจากโครงการไปจัดทำเป็นข้อเสนอพิเศษมอบให้กับ สมาชิกผู้ถือบัตรขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการอัพเดทสินค้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และนำเสนอถึงความก้าวหน้าของ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของประเทศไทย หลังจากปิดประเทศในช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายปี ททท. จึงถือโอกาสนี้ จัดกิจกรรม Global Trade FAM Trip เชิญหน่วยงาน และตัวแทนตลาดด้าน Health and Wellness เข้าร่วม ประชุมเจรจาธุรกิจ และเยี่ยมชมสถานประกอบการในประเทศไทย โดยมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน ททท. ยังกำหนดจัดกิจกรรม Exclusive Blogger FAM Trip นำ Blogger จากทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่เปี่ยมความหมาย Meaningful Wellness New Chapters New Experience ใน 5 จังหวัดหลัก ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย และเชียงใหม่และจากการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว ททท.มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นการสร้างปรากฎการณ์ใหม่ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อสินค้าท่องเที่ยวเวลเนสไทย โดยปรับโฉมยกระดับ แบรนด์ท่องเที่ยวของไทย เติมเต็มประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและประทับใจ (Meaningful Travel) ดึงดูดความสนใจของกลุ่ม Wellness Tourist ทั่วโลกที่มีกำลังซื้อสูง นำไปสู่เป้าประสงค์การเป็นจุดหมาย ปลายทางของโลกในด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยแคมเปญนี้ ททท.ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะเกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในแต่ละพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และมีการใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2566