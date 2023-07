ฮือฮา "เบอร์เกอร์คิง" ออกเมนูใหม่เนื้อ 100 ชิ้น ราคา 10,039 บาท พร้อมแฮชแท็ก #ขายจริงไม่ขายขำ

หมอเตือนเมนูเบอร์เกอร์ชีส 20 แผ่น โซเดียมเยอะเกินเสี่ยงหลายโรค

เพจ MAY I Health You by หมอเมย์ โพสต์ให้ความรู้ข้อมูลโภชนาการของชีส หลังร้านเบอร์เกอร์ออกเมนูเบอร์เกอร์ชีส 20 แผ่น เผยในอาหารโซเดียมเยอะ เสี่ยงเป็นหลายโรค