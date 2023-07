หมอเตือนเมนูเบอร์เกอร์ชีส 20 แผ่น โซเดียมเยอะเกินเสี่ยงหลายโรค

หลังจาก ร้าน Burger King (เบอร์เกอร์คิง) ได้ออกเมนูนี้ใช้ชื่อว่า The Real Cheese Burger ตัวจริง ชีสจริง อัดแน่นไปด้วยอเมริกันชีสถึง 20 แผ่น! จนกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ต่อมา เมื่อวันที่ 10 ก.ค. เพจ "MAY I Health You by หมอเมย์" ได้ออกโพสต์ให้ความรู้ข้อมูลโภชนาการของชีส โดยระบุว่า "เชื่อมั้ยคะทุกคน ตั้งแต่ออกโปรนี้มา หมอทุกคนหลอนกันไปตามๆกัน เพราะอะไรน่ะหรอ มา หมอเล่าให้ฟัง มาดูกันว่าในชีส 1 แผ่น มีอะไรบ้าง มีพลังงาน 75 แคล , มีโซเดียม 269 มิลลิกรัม , มีไขมันอิ่มตัว 3.73 กรัม แล้วในชีส 20 แผ่นล่ะ มีพลังงาน 1,500 แคล , มีโซเดียม 5,380 มิลลิกรัมเราไม่ควรรับโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน (ในผู้เป็นโรคความดันสูง ไม่ควรเกิน 1,500 มิลลิกรัม/วัน) โซเดียมที่เยอะเกินไป ทำให้ความดันสูงได้ มีไขมันอิ่มตัว 74.6 กรัมสมาคมโรคหัวใจ แนะนำทานไขมันอิ่มตัว ไม่เกิน 5-6% ของแคลที่ได้รับ/วัน หรือประมาณ 13 กรัมเท่านั้น ไขมันอิ่มตัวที่เยอะเกินไป ทำให้ขมันในเลือดสูง เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ คือเธอ หมอจะว่ายังไงดี เอาเป็นว่า จะกินก็ระวังสุขภาพด้วยนะคะ แต่ถ้าเป็นหมอ ขอผ่านก่อนดีกว่าค่ะ"