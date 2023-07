LARA Plastic Surgery คลินิกศัลยกรรมชั้นนำจากเกาหลีเปิดแผนกสำหรับคนไทยให้คำปรึกษาก่อนบินไปทำสวยที่เกาหลี

Oppa Me จับมือ The Glo-di และ JEWELRY Plastic Surgery ลงนาม MoU สนับสนุนระบบนิเวศบริการเสริมความงาม

บริษัท Oppa Me (Global) จำกัด ร่วมกับ The Glo-di Corp และ JEWELRY Plastic Surgery ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดย บริษัท The Glo-di Corp จำกัด ณ อาคาร Cheongho กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้