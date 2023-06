Oppa Me จับมือ The Glo-di และ JEWELRY Plastic Surgery ลงนาม MoU สนับสนุนระบบนิเวศบริการเสริมความงาม

โดยทั้ง 3 องค์กรได้ลงนาม MOU ร่วมกันเพื่อร่วมมือทางกลยุทธ์เพื่อสร้างสรรค์และเสริมสร้างอนาคตของอุตสาหกรรมความงาม โดยรายละเอียดของความร่วมมือนี้ คือ จะร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาบริการทางการแพทย์ รวมถึงศัลยกรรมเสริมความงาม ซึ่งแต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญที่เฉพาะของแต่ละบริษัท โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การปฏิวัติธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม โดยเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลก การลงนามใน MOU นี้เป็นการยืนยันถึงจุดมุ่งหมายร่วมของกันและกัน ในด้านเสริมสร้างความก้าวหน้า นวัตกรรม และความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมคุณนาวิน คุ้มกลางดอน หรือ “คุณคิม” CEO บริษัท Oppa Me (Global) จำกัด ได้กล่าวว่า "ทีมงานเราตื่นเต้นกับความร่วมมือรูปแบบนี้ และคาดหวังว่าจะเกิดการขับเคลื่อนธุรกิจระหว่างประเทศ ให้ใกล้สู่เป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศทางการแพทย์และเสริมความงาม รวมถึงให้คนไทยได้เข้าถึงการศัลยกรรมความงามในระดับสากล" ภายใต้ MOU นี้ระบุถึงความร่วมมือด้วยความตั้งใจระหว่างสามองค์กร มุ่งเน้นการส่งเสริมและการดำเนินการตามข้อตกลง โดยการเป็นที่ปรึกษาและผู้อำนวยความสะดวกด้านเสริมความงาม โดยทุกฝ่ายมุ่งมั่นดำเนินการตามนี้เพื่อให้แน่ใจว่าความร่วมมือได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพOppa Me (Global) คือหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่จะมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาอุตสาหกรรมเสริมความงาม ด้วยการให้บริการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมในการให้คำปรึกษา การจอง การตลาด ศูนย์บริการลูกค้า และการฝึกอบรม Oppa Me ยังเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมโรงพยาบาลและรีวิวศัลยกรรมเกาหลี โปรโมชัน และเอเยนซีที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีทีมงานเราให้ความร่วมมือกันในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้ดีขึ้น และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ เราให้บริการกลุ่มคนไทย และดูแลการตลาดโรงพยาบาลของประเทศเกาหลีใต้ โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาล และคลินิกชั้นนำที่ผ่านมาตรฐานเข้าร่วมแล้วมากกว่า 40+ แห่ง ทั้งการไปทำศัลยกรรมทั้งในประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัย และผลลัพธ์ของการรับบริการ OPPA Meจึงมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาศัลยกรรมมากกว่า 250 ท่าน เพื่อรองรับการปรึกษาแบบระดับประเทศ และทีมงานล่ามให้บริการมากกว่า 10 ท่านที่ประเทศเกาหลีใต้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OPPA Me สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ https://oppame.com