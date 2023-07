ถึงเวลาต้องเปลี่ยน สายอู่สายเช่าเตรียมตัว แท็กซี่อีวีกำลังจะมา

วันนี้ (1 ก.ค.) เฟซบุ๊ก Smart Taxi.,Ltd ของบริษัท สมาร์ท แท็กซี่ จำกัด เผยแพร่ภาพรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ป้ายแดงยี่ห้อหนึ่ง พร้อมข้อความระบุว่า "ลุย สายอู่สายเช่าเตรียมตัว NGV ให้บัตรส่วนลด แต่ปั๊มทยอยปิด LPG ราคาจริงยังต้องไปอีกไกล แต่มิเตอร์ไม่ไปด้วย 35 บาทเท่าเดิม EV TAXI น่าจะเป็นคำตอบ สำหรับคนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงป.ล. ทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แค่ต้องชั่งน้ำหนักกันดูว่าอะไรมันจะเหมาะสมกับเรามากกว่ากัน เติม NGV 400-500 บาทต่อวัน LPG 600-700 บาทต่อวัน EV 200-300 บาทต่อวัน Everyone can be,It your choice #EVTAXI #ถึงเวลาต้องเปลี่ยน" โพสต์ดังกล่าวมีคนแชร์และสอบถามจำนวนมากเจ้าของโพสต์อธิบายเพิ่มเติมว่า กรณีเช่า จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละอู่ที่ประสานออกรถจากทาง Smart Taxi ไป การพิจารณาจะเป็นข้อกำหนดของแต่ละอู่ ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากประวัติการขับของคนขับเก่าที่มีประวัติดีให้ขึ้นรถไฟฟ้าก่อน ส่วนคนขับใหม่อาจะต้องไปเริ่มจากรถน้ำมันของอู่นั้นๆ ก่อน ส่วนพี่ๆ คนขับที่มีอู่ประจำอยู่และมีประวัติดีอยู่แล้ว ให้ลองปรึกษาเถ้าแก่ดูเรื่องรถไฟฟ้าแล้วประสานทางทางนี้ได้เลยเมื่อถามว่า ถ้าหมดวารันตี (warranty หรือการรับประกัน) แบตเตอรี่ลูกละกี่บาท เจ้าของโพสต์กล่าวว่า รุ่นนี้เปลี่ยนเป็นโมดูลได้ ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูก ตามสเปกอายุการใช้งาน 15 ปี แต่ถ้าเสียก่อนจริงๆ หลังหมดประกัน 600,000 กิโลเมตร ก็เปลี่ยนเป็นโมดูล ราคาเบื้องต้น 4 หมื่นกว่าบาทต่อโมดูล ราคาในอนาคตอาจถูกลง เหมือนกลุ่มรถไฮบริดที่ถูกลงกว่าช่วงแรกถึง 40%