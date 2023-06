ไต้หวัน ยกทัพผู้ประกอบการ ร่วมโปรโมทการท่องเที่ยว “เมืองเจียอี้” ในไทยเป็นแห่งแรก ย้ำความสัมพันธ์ ระบุ ไต้หวัน-ไทย มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน

วันนี้ (28 มิ.ย.) ที่ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ไต้หวัน จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองเจียอี้ นำโดย Huang Ming-Hui นายกเทศมนตรีเมืองเจียอี้ , Hsueh Hsiu-Mei รองผู้แทนสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันประจำประเทศไทย , Cindy Chen ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประจำประเทศไทย , Chen Hann Chuan ผู้แทนสมาคมการค้าไทยไต้หวัน , นายสมชาย ชมระกา อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไต้หวัน มาร่วมกันทำตลาดและโปรโมทการท่องเที่ยวเมืองเจียอี้Huang Ming-Hui นายกเทศมนตรีเมืองเจียอี้ กล่าวว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนไต้หวันเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อเปรียบเทียบสถิติของสำนักงานการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวไต้หวันในปี 2556 มีจำนวน 104,182 คน และในปี 2562 มีจำนวน 410,385 คน เติบโตขึ้นถึง 4 เท่า แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางไปไต้หวัน ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 สูงถึง 129,315 ราย ซึ่งน่าจะสูงเป็นประวัติการณ์ เห็นได้ชัดว่าไต้หวันได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยสำหรับเมืองเจียอี้ มีสถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีความงดงาม รวมถึงอาหารการกินที่หลากหลาย ถึงแม้จะเป็นเมืองรองการท่องเที่ยว แต่ยังมีหลายอย่างที่น่าสนใจ โดยเฉพาะชื่อ เมืองได้รับพระราชทานจากจักพรรดิในยุคหนึ่ง “เจียอี้” หมายถึง เมืองที่ทุ่มเททั้งใจทั้งนี้ เมืองเจียอี้ เป็นประตูทางเข้าอาลีซาน เป็นหนึ่งเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเก่าแก่และที่สำคัญยังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมไม้ เพราะมีต้นไม้ค่อนข้างมาก เมืองนี้จึงเหมือนกับปอดของไต้หวัน และยังเป็นเมืองที่มีอาคารที่สร้างจากไม้กว่า 6,000 หลังด้วย และการที่เมืองเจียอี้ เลือกที่จะมาโปรโมท ที่เมืองไทยเป็นที่แรก เพราะเห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ไปเที่ยวที่ไต้หวันจำนวนมาก รวมถึง นิสัยใจคอของคนไทย คล้ายกับคนไต้หวัน คือน่ารักและจริงใจ และเมืองเจียอี้ พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ไปเยี่ยมเยือนCindy Chen ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประจำประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวไต้หวัน มีการโปรโมท ภายใต้สโลกแกน “All is just right in Taiwan” หรือ ทุกอย่างใช่ โดนใจที่ไต้หวัน โดยมี บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ดารานักแสดงชายชื่อดังของไทย ทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไต้หวันประจำปี 2023 พร้อมกันนี้ หวังว่าจะโปรโมทผ่านตัว Tourism Union ความเก่าแก่ และเสน่ห์ ของเมืองเจียอี้ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมาร่วมค้นหาเสน่ห์ของเมืองเจียอี้เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตาม กิจกรรมในวันนี้ ยังมีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมืองเจียอี้ จัดกิจกรรมรวม 13 บูธ เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมในด้านวัฒนธรรมเมือง ศิลปะ การเที่ยวชม และการท่องเที่ยวในระดับทวิภาคีในอนาคตอีกด้วย