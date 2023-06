เผยคลิปหลุด “ธนาธร” ปลุกระดม เยาวชน-กลุ่มชาติพันธุ์ ภาคใต้ 14 จังหวัด ให้กระด้างกระเดื่องต่อรัฐไทย

#ระทึกสุดขีด_คลิปหลุด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปลุกระดมเยาวชนชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ ภาคใต้ 14 จังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ให้ก่อการลุกฮือ ประกาศแยกตัวต่อรัฐไทย เข้าข่ายก่อการกบฏอย่างร้ายแรง #แชร์ให้เยาวชนประชาชน14ล้านเสียงในชาติเห็นโดยด่วนPosted by เทวดาผู้หยั่งรู้ ฟ้าดินฯ อากาศ มหาสมุทร on Friday, June 9, 2023

วันนี้ (25 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กบัญชี "เทวดาผู้หยั่งรู้ ฟ้าดินฯ อากาศ มหาสมุทร" ได้โพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมข้อความระบุรายละเอียดว่า ระทึกสุดขีด คลิปหลุด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปลุกระดมเยาวชนชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ ภาคใต้ 14 จังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ให้กระด้างกระเดื่องต่อรัฐไทย เข้าข่ายก่อการกบฏอย่างร้ายแรง #แชร์ให้เยาวชนประชาชน 1 4ล้าน เสียงในชาติเห็นโดยด่วนกบฏ 7 หัวเมืองแขก เคยได้ยินไหม กบฏ 7 หัวเมืองแขก ภายหลังที่เกิด 2445 กองทัพยกทัพไปปราบกบฏ เขาเป็นกบฏหรือเปล่า ? ไม่ใช่ เขาคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่จู่ๆ บอกว่าต้องส่งภาษีให้กรุงเทพฯ จู่ๆ บอกว่าเกิดรัฐชาติใหม่ขึ้นแล้วนะ เกิดรัฐชาติใหม่ เกิด Nation State สมัยใหม่ขึ้นแล้วนะ โดยที่อยู่ป่าอยู่เขา ยังไม่รู้เลยว่ารัฐชาติคืออะไร ใช่หรือเปล่า you ก็อยู่กับป่า you ก็อยู่กับเขาไม่รู้เลยว่ารัฐชาติคืออะไร จู่ๆ เกิดรัฐชาติสมัยใหม่ เกิดบัตรประชาชน เกิดอะไรแบบนี้ขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไร นี่คือความรุนแรงทางกายภาพที่เกิดขึ้น ยกทัพไปปราบกบฏ ภาคใต้นี่หนักสุด ภาคเหนือ ภาคอีสาน 2445 เกิดกบฏ 7 หัวเมืองแขก 2490 เกิด ถ้าใครลองไปอ่านนะครับ จนถึงวันนี้ภาคใต้คือใคร ? คือกลุ่มคนมลายูที่เขาไม่ยอมรับรัฐไทย เพราะอะไร ? เพราะความรุนแรงทางวัฒนธรรม ไม่ใช่แค่ความรุนแรงทางกายภาพที่เขาถูกยัดเยียด เขายัดเยียดให้คุณ ความรุนแรงทางวัฒนธรรม คุณต้องอ่านภาษาไทย คุณต้องพูดภาษาไทย ถ้าคุณไม่สยบยอม ลูกคุณเข้าโรงเรียนไม่ได้ ลูกคุณเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ คุณต้องแต่งตัวเหมือนฉัน คุณต้องเชื่อเหมือนฉัน คุณต้องใช้กฎหมายของฉัน คุณต้องเหมือนฉัน คุณเป็นอื่นไม่ได้ คุณเป็นอื่นไม่ได้ ใช่ไหมครับ และนี่คือที่มาของบริบทเมื่อกี้ไง เชื้อชาติไง พอคุณทำให้คนเป็นอื่นไม่ได้ ทุกคน ไม่ว่าคุณจะเชื้อชาติอะไร ทุกคนคือเชื้อชาติไทยหมด ถูกไหมครับ นี่คือความรุนแรงทางวัฒนธรรมที่ถูกกระทำ ที่ถูกยัดเยียดเข้ามา หลังจากความรุนแรงทางกายภาพใช้ประสบความสำเร็จไปแล้ว เมื่อรัฐไทยประสบความสำเร็จในการใช้ความรุนแรงทางกายภาพ ปราบปรามผู้ที่ไม่สยบยอม กรอบอำนาจใหม่ของรัฐชาติที่เรียกว่าไทย เมื่อใช้ความรุนแรงทางกายภาพสำเร็จแล้ว จึงเกิดความรุนแรงทางวัฒนธรรม ทำให้เกิดการ assimilate by force ทำให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยกำลังวัฒนธรรม นึกออกไหมที่ผมพูดทั้งหมดมันนำมาซึ่งคำถามที่สำคัญมาก ตกลงประเทศไทยคืออะไร ตกลงความสามัคคีคืออะไร ตกลงความสามัคคีคืออะไร ? คุณย้อนกลับไปนะครับ สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดของกลุ่มคนชาติพันธุ์ หนึ่ง เรื่องในประวัติศาสตร์ 40-50 ปีที่ผ่านมาคืออะไร ? คือ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชนชั้นนำ หักหลังเรื่องที่ดิน ใช่ไหมครับ เรื่องอะไร คุณมาช่วยฉันนี่ มาช่วยฉันรบกับคอมมิวนิสต์ คุณช่วยฉันรบกับคอมมิวนิสต์เสร็จฉันจะให้ที่ดินคุณ เคยได้ยินไหม เคยได้ยินไหมครับ แล้วพอรบเสร็จ จบเรื่องคอมมิวนิสต์ ปี 66/23 เสร็จได้ที่ดินไหมครับ ? อยู่กับป่าเหมือนเดิม ใช่หรือเปล่า นี่ไง ถูกหักหลังไง ใช่ไหมครับ แล้วเรื่องนี้สำคัญมากนะ เรื่องเวลา you พูดถึง Unity พวกคุณเรียนประวัติศาสตร์ แบบเรียนของคุณทั้งหมดพูดถึง Unity ความเป็นเอกภาพในรัฐชาติกี่ครั้ง เป็นสิบๆ เป็นร้อยๆ ครั้งหรือเปล่า ความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทย เขาพูดอย่างนี้ในหนังสือเรียนคุณหรือเปล่า สอนคุณมา ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว รักใคร่ สามัคคี กลมกลืนกัน ใช่หรือเปล่า ? เขาพูดอย่างนี้ใช่หรือเปล่า ? แล้วความเป็นจริงล่ะ ความเป็นจริงมันไม่ใช่นี่หว่า ความเป็นจริงมันไม่ใช่นี่ ความสามัคคีคืออะไร ? ความสามัคคีคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ใช่หรือเปล่าทำไมคนไทยภาคใต้ที่ระนอง หนึ่งเรื่องที่คุณไม่รู้นะ ปิยบุตร แสงกนกกุล ในฐานะประธานกรรมาธิการ ตอนที่ยังเป็น ส.ส.อยู่ แม้จะเป็นช่วงเวลาปีเดียว เขาผลักดันให้กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ที่ จ.ระนอง ได้ ประชาชนเป็นหมื่นคนไหม ? ใช่ไหมครับ แล้วคุณก็ไปเขียนในหนังสือ บอกว่า Unity.. Unity..Unity ความเป็นหนึ่งเดียว ผมไม่รู้เขาใช้คำว่าอะไร แต่เป็นศัพท์ยิ่งใหญ่ เป็นศัพท์ใหญ่โตที่สวยงาม ฟังดูแล้วมันใหญ่โต สวยงาม