MrBeast ขอบ่น มีแต่คนก็อปไม่เปลี่ยนอะไรเลย ชาวเน็ตสงสัยจังหวะเดียวกับ MyMateNate เกิดเรื่อง

วันนี้ (21 มิ.ย.) บนโซเชียลฯ แชร์ข้อความจาก ทวิตเตอร์ MrBeast ของนายจิมมี่ โดนัลด์สัน หรือ มิสเตอร์บีสต์ (MrBeast) ยูทูบเบอร์ดังชาวอเมริกัน โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า "Sometimes I regret going on podcasts and sharing everything I know about YouTube. I thought people would use the knowledge to innovate and be inspired but tons just copy exactly what I do and don’t change anything. Kind of sad how many “MrBeast Clones” there are."แปลเป็นภาษาไทย ว่า "บางทีผมเสียใจที่ทำพอดแคสต์ (Podcast) แล้วแบ่งปันทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับยูทูบ ผมคิดว่าผู้คนจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้คิดค้นและเป็นแรงบันดาลใจ แต่กลับมีคนที่เพียงแค่คัดลอกสิ่งที่ผมทำและไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย น่าเศร้าที่มีช่องที่ก็อป MrBeast มากมายไม่รู้เท่าไหร่"อีกข้อความหนึ่ง โพสต์ว่า "Despite ^ I’m still gonna share everything I know publicly because life would be boring if I kept it all in haha. Also helping small creators is fun"แปลเป็นภาษาไทยว่า "แม้จะมีช่องแบบนั้น แต่ผมยังคงแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรู้โดยทั่วไป เพราะชีวิตคงน่าเบื่อถ้าผมเก็บมันไว้ทั้งหมด ฮ่าๆ แถมยังสนุกที่จะช่วยครีเอเตอร์รายเล็กๆ อีกด้วยข้อความดังกล่าวแม้มิสเตอร์บีสต์จะไม่เจาะจงถึงผู้ใดโดยตรง แต่ก่อนหน้านี้เพิ่งมีกรณีที่ นายนาธาน บาร์ทลิง หรือฉายา มายเมทเนท (MyMateNate) ยูทูบเบอร์ชื่อดัง จ้างคนแต่งกายเป็นตำรวจ 50 นาย ทำคอนเทนต์ไล่ล่าตัวเองในห้างสรรพสินค้าร้างที่ชื่อว่า คาสเซิลมอลล์ ที่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ซึ่งชาวเน็ตคนไทยตั้งข้อสังเกตว่าคล้ายกับคลิปที่ชื่อว่า I Got Hunted By The FBI (ฉันถูกตามล่าโดยเอฟบีไอ) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา