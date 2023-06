ยูทูปเบอร์ดังย่องพบตำรวจกาญจนบุรี อ้างทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น มี ตำรวจจริง 8 นาย

จากกรณีมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับคลิปของยูทูปเบอร์ดัง My mate nate ที่ได้อ้างว่าจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 นาย ร่วมถ่ายคลิป ปฏิบัติการไล่จับ โจรในห้างสรรพสินค้าร้าง ในพื้นที่ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเพียง 2 วัน มียอดวิวมากกว่า 1.5 ล้านครั้งแล้ว รวมทั้งยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบมาเข้าร่วมถ่ายทำ Content ให้กับ youtuber ชื่อดังแทนที่จะใช้เวลาไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ ( 20 มิ.ย.) ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย ผบก.ตร.ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมรอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี และ พ.ต.อ.สุรยุทธ์ เมฆมังกร ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี ร่วมประชุม หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดย พ.ต.อ.สุรยุทธ์ เมฆมังกร ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี รายงานต่อที่ประชุมว่า หลังเป็นข่าว เมื่อคืนที่ผ่านมา นายนาธาน บาร์ทลิง เจ้าของช่อง ยูทูป My mate nate ได้เดินทางมาพบตำรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อแสดงตนและมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลิปเผยแพร่ออกไปว่า ถ่ายทำที่ไหน เมื่อไหร่ และลงสื่อโซเชียล เมื่อไหร่ โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตำรวจว่า ได้ติดต่อกับตำรวจที่รับงานนอกหารายได้พิเศษมาร่วมแสดงนอกเวลาราชการส่วนเรื่องสถานที่ถ่ายทำเป็นของเอกชนมีการตกลงกับเอกชนมีการขออนุญาตใช้สถานที่เรียบร้อย ส่วนเรื่องของการแสดงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมแสดง ก็ต้องมีการตรวจสอบ เบื้องต้นมีตำรวจจริงอยู่จำนวนหนึ่งประมาณ 8 คน ร่วมแสดงด้วย ส่วนที่เหลืออีก 22 คนก็เป็นนักแสดงที่คิดต่อผ่านผู้ว่าจ้างรับจ้างมาแสดง ต้องตรวจสอบอีกทีว่าเป็นใครมาจากไหนในเบื้องต้นเท่าที่ฟังเจตนาที่มาถ่ายทำเพื่อการบันเทิง เป็นการเล่นไล่จับ เป็นการค้นหา เจตนาเผยแพร่เพื่อความบันเทิง ส่วนเรื่องความผิดตอนนี้ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาไป ยังต้องให้ทางคณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชาตั้งขึ้นมาพิจารณา โดยต้องดูเรื่องขององค์ประกอบว่าอะไรเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนเรื่องการแต่งกายก็ต้องดูว่าบุคคลคนนั้นไม่มีสิทธิ์แต่เครื่องแบบจริงๆ โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตในการถ่ายทำ ก็จะเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่ ต้องพิสูจน์ก่อนว่าบุคคลคนนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ“เหมือนกองถ่ายภาพยนตร์ทั่วไป ถ้าขอแสดงและมีบทมาให้พิจารณา ทางผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้งดูว่าบทที่ตำรวจได้รับดำเนินการอย่างไร ถ้าผู้บังคับบัญชาอนุญาต ก็สามารถทำได้” พ.ต.อ.สุรยุทธ์ กล่าวท้ายสุดหลังเป็นข่าว ทำให้ คอนเทน ของ My mate nate ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นในพื้นที่กาญจนบุรี พูดถึงจำนวนมาก โดยต่าง ๆมีความเห็นอยากให้ My mate nate มาทำคอนเทนต์ อื่นๆในพื้นที่กาญจนบุรีมากขึ้น เพราะทำให้ชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี เผยแพร่ดังไปทั่วโลกและเป็นคอนเทนต์ที่สนุกน่าติดตามอีกด้วย