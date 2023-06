มอริส ลาครัวซ์ ปองโตส เอส ไดเวอร์ X ลีเดีย ลีอิช เปิดตัวฝั่งเอเชียที่เกาะสมุย

โดยมีกลุ่มพันธมิตรของ มอริส ลาครัวซ์ จาก 12 ประเทศทั่วเอเชีย และสมาชิก มอริส ลาครัวซ์ คลับ จากหลากหลายประเทศ รวมถึงสื่อของประเทศไทย และสื่อต่างประเทศได้ให้เกียรติเดินทางเข้าร่วมงานตลอดสามวันนี้อีกด้วย ซึ่งในปีนี้มี 4 ประเทศใหม่ที่เข้าร่วมงานเป็นปีแรก คือ เกาหลีใต้ ฮ่องกง จีน และออสเตรเลีย โดยทางแบรนด์มอริส ลาครัวซ์ มีคุณรวิศ เหตานุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย มอริส ลาครัวซ์ ภูมิภาคอินโดจีนได้ให้การต้อนรับทุกคน พร้อมกับมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้กับเหล่าพันธมิตรจากในไทย และทั่วเอเชียที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง และสนุกสนานตลอดทั้งสามวันที่จัดงาน โดยมีคุณลีต้าร์ และคุณลิซ่า Friend of the brand จากประเทศไทยเข้าร่วมงานนี้ด้วย ซึ่งทาง มอริส ลาครัวซ์ โดย คุณสเตฟาน วาเซอร์ กรรมการผู้จัดการ มอริส ลาครัวซ์ และ คุณมาแซล กู้ด ผู้อำนวยการฝ่ายขาย มอริส ลาครัวซ์ ระดับโกลบอล ได้บินมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยตัวเอง สำหรับเซอร์ไพรส์ของงานนี้คือ การเปิดตัว ลีเดีย ลีอิช นักดำน้ำฟรีไดวิ่ง ดีกรีแชมป์โลก ผู้ซึ่งครองสถิติในการอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานานถึง 5 นาที 43 วินาที โดยเธอได้บินมาร่วมงานเปิดตัวนาฬิกา PONTOS S Diver ภูมิภาคเอเชีย ด้วยตัวเองเช่นเดียวกัน สำหรับลีเดียนั้น เธอคือสมาชิกแห่งโลกที่ท้าทายขีดความสามารถสูงสุดแห่งสมรรถนะของมนุษย์ อย่าง เอ็มแอล ครูว์ (ML Crew) ซึ่งในปีนี้ทางแบรนด์นาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ และ ลีเดีย ลีอิช ได้จับมือร่วมกันในการพัฒนานาฬิกา PONTOS S Diver รุ่นล่าสุดนี้! ถือได้ว่าเป็นการหวนคืนสู่นาฬิกาดำน้ำของมอริส ลาครัวซ์ ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณที่มีชื่อเสียงเฉกเช่นเจเนอเรชันแรกของปี ค.ศ. 2013 อีกครั้ง และดียิ่งกว่าที่เคย!สำหรับการจัดงานเริ่มขึ้นด้วย Welcome dinner ในช่วงเย็นของวันที่ 8 มิถุนายน ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิก แบบปาร์ตี้ริมสระน้ำ บริเวณใกล้ชายหาดของท้องทะเลแห่งเกาะสมุย ในโรงแรมหรูอย่าง W Hotel ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นส่วนตัวและสวยงาม โดยมี คุณสเตฟาน วาเซอร์ กล่าวเปิดงาน Maurice Lacroix PONTOS S Diver รุ่นล่าสุดในเอเชียอย่างเป็นทางการ และร่วมสังสรรค์กับเหล่าพันธมิตรจากประเทศไทย และ 12 ประเทศในเอเชีย ด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองตลอดงาน ต่อมาในวันที่ 9 มิถุนายน ช่วงเช้าทางแบรนด์มอริส ลาครัวซ์ ได้ Present เปิดตัวนาฬิกา PONTOS S Diver ขึ้นที่โรงหนัง พร้อมกับเปิดตัว Friend of the brand คนสำคัญคือ ลีเดีย ลีอิช นักดำน้ำฟรีไดวิ่ง ดีกรีแชมป์โลกที่ร่วมออกแบบนาฬิกาดำน้ำรุ่นนี้ด้วย และได้ใช้เวลาสัมภาษณ์พูดคุยกับเธอ โดยในตอนท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังที่สนใจได้สอบถามเธออย่างเป็นกันเอง ซึ่งก็มีผู้สนใจได้ซักถามกันหลายท่าน จนมาถึงช่วงสายตามเวลาที่กำหนดกับกิจกรรมที่น่าสนใจ โดย ลีเดีย ลีอิช ได้ทำการสอนเทคนิคการดำน้ำแบบ Apnea workshop หรือการหยุดหายใจชั่วขณะ ให้้เหล่าผู้ที่สนใจภายในงานอีกด้วย ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่สร้างความประทับใจให้ทุกคนเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากนักดำน้ำฟรีไดวิ่งดีกรีแชมป์โลกตัวจริงจนถึงช่วงบ่ายของวันที่ 9 มิถุนายนเวลาที่ทุกคนรอคอยคือการลงเรือยอชต์ที่เตรียมไว้ถึง 2 ลำ โดยออกเดินทางไปพร้อมกันทั้งหมดเพื่อชมการดำน้ำแบบฟรีไดวิ่งของลีเดียที่ได้นำนาฬิกา PONTOS S Diver มาใส่ดำน้ำเพื่อพิสูจน์สมรรถนะจริงๆ กลางทะเลของเกาะสมุย ประเทศไทยท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานบนเรือ อีกทั้งยังจอดลอยลำเพื่อให้ทุกๆ คนได้ลงเล่นน้ำทะเลไปพร้อมกับเธออีกด้วย จนเข้าสู่กำหนดการช่วงเย็นทางแบรนด์ มอริส ลาครัวซ์ ก็ได้เตรียม Dinner at the beach ขึ้นที่ริมชายหาดอันสวยงามให้ทุกคน ท่ามกลางบรรยากาศง่ายๆ สบายๆ แต่ดูเรียบหรูที่ทาง W Hotel จัดเตรียมให้โดยช่วงท้ายคุณสเตฟาน วาเซอร์ และคุณมาแซล กู้ด สองผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้ทุกคน และในช่วงเช้าของวันที่ 10 วันสุดท้ายของงานทางแบรนด์ได้นำนาฬิกา PONTOS S Diver และนาฬิการุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาให้ทุกคนได้ชมกัน พร้อมกับเปิดโอกาสให้สื่อจากต่างประเทศ เข้าสัมภาษณ์คุณสเตฟาน วาเซอร์เป็นการเฉพาะก่อนเดินทางกลับ นับเป็นความสำเร็จที่น่ายินดีสำหรับงานเปิดตัวนาฬิกานักดำน้ำ PONTOS S Diver ปี 2566 ในครั้งนี้ที่ทางแบรนด์มอริส ลาครัวซ์ ได้ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะการเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานเปิดตัวนาฬิกา ที่ซึ่งมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบแบรนด์มอริส ลาครัวซ์ อยู่อย่างมากมาย และเหนียวแน่น ดูได้จากการตอบรับของกลุ่มมอริส ลาครัวซ์ คลับ ไทยแลนด์ และพันธมิตรจาก 12 ประเทศทั่วเอเชีย ที่ยินดีเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากจากการที่แบรนด์มีมิตรภาพที่ดีให้แก่ทุกๆ คนอย่างเสมอมา