ศิษย์เก่าสุดทน ผุด #SAVEเตรียมพัฒน์ วอนผู้ใหญ่หยุดใช้เด็ก-ดึงโรงเรียนเป็นเครื่องมือการเมือง

วันนี้ (15 มิ.ย.) กรณีที่ น.ส.หยก (ขอสงวนชื่อและนามสกุลจริง) อายุ 15 ปี เยาวชนและนักเคลื่อนไหวการเมือง อดีตผู้ต้องหาคดี 112 มีการโต้เถียงกับ รปภ. และปีนรั้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยทำสีผมและแต่งชุดไปรเวท เมื่อวานนี้ (14 มิ.ย.) อ้างว่าจะไปเรียนหนังสือกับเพื่อน หลังจากที่เธอโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก อ้างว่าถูกทางโรงเรียนไล่ออก หลังจากที่เธอทำสีผมและแต่งไปรเวทไปเรียน แต่ทางโรงเรียนชี้แจงปฏิเสธว่าไม่ได้ไล่ออก แต่นักเรียนไม่นำผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนให้สมบูรณ์ ทำให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งไม่ปฎิบัติตามระเบียบ เช่น ไม่แต่งกายชุดนักเรียน ทำสีผม มาเรียนตามเวลาและรายวิชาตามความพอใจของนักเรียน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมอื่นๆ ถือเป็นการไม่ยอมรับกฎระเบียบและไม่เข้าสู่กระบวนการของโรงเรียนล่าสุด ได้มีศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โพสต์ข้อความและภาพพร้อมติดแฮชแท็ก #SAVEเตรียมพัฒน์ เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องโรงเรียน และวอนหยุดใช้โรงเรียนเป็นเครื่องมือทางการเมือง ยกตัวอย่างความคิดเห็นที่น่าสนใจบางส่วนดังนี้(1) "ในฐานะศิษย์เก่า และผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน ขอเรียกร้องให้นักการเมืองหยุดยุ่งเกี่ยว หยุดจองเวรจองกรรมกับสถาบันการศึกษาทุกแห่งครับ อยากเรียนนักการเมืองที่พยายามจะลากเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ของท่านว่า ผู้ปกครองของโรงเรียนไม่เคยรู้สึกสบายใจกับท่าทีของท่านเลย เพราะวิธีการของท่านกำลังทำให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนเสี่ยงที่ต้องเจอกับปัญหาสารพัด ทั้งทางด้านความปลอดภัย และความเข้าใจผิดจากสังคม ทั้งๆ ที่โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ไม่ได้เคยดำเนินกิจกรรมอะไรที่มีวัตถุประสงค์เชิงการเมืองเลยแม้แต่น้อยโรงเรียนควรเป็นสถานที่สำหรับการให้การศึกษา และฝึกอบรมความรู้ ความสามารถ และลักษณะนิสัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต ถ้าหากเด็กๆ จะมีความคิดทางการเมืองเป็นของตนเอง อันนั้นเป็นสิทธิเต็มที่ของเขา แต่ควรเป็นความคิดทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยตัวเขาเอง ไม่ใช่โดยการให้ข้อมูลผิดๆ หรือสร้างความเข้าใจผิดจนก่อเป็นมลภาวะทางความคิดแก่เด็กแบบที่ท่านกำลังพยายามทำอยู่จึงขอความกรุณาเคารพ และเห็นแก่สิทธิของเยาวชน อย่าได้สร้างมลภาวะทางความคิดให้แปดเปิ้อนความบริสุทธิ์ของเด็ก และควรหยุดใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้แล้วป.ล. อันนี้เป็นการขอร้องอย่างสุภาพนะครับ หวังว่าท่านจะอ่านเข้าใจนะ ไอ้ ... #saveเตรียมพัฒน์"(2) "ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่า ขอเป็นกำลังใจให้คณะครู และ ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมพัฒน์ฯ ความเห็นส่วนตัวคิดว่า เด็กๆ ควรเรียนรู้ที่จะเคารพกฏ กติกา และมารยาททางสังคมของสถานที่นั้นๆ ถ้าหนูทำตามไม่ได้ และรู้สึกอึดอัด ... ลาออกไป ค่ะป.ล. ขอประณามผู้ใหญ่ หรือนักการเมืองทุกคน ที่พยายามใช้เด็กเป็นเครื่องมือ #saveเตรียมพัฒน์"(3) "ความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่มีเรื่องการเมือง กรณีสาวน้อยคนหนึ่ง มีพฤติกรรมการแสดงออกขัดกับข้อตกลงของโรงเรียน โดยอ้างเสรีภาพและสิทธิส่วนบุคล .. เมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการก็มีการแสดงออกที่ก้าวร้าว คุกคาม .. พาดพิงถึงความไม่ยุติธรรมในการตัดสิทธิในการเรียนสมัยผมอายุเท่ากัน ความคิดในหัวของผมก็ไม่ต่างหรอกครับ ตั้งแต่ มัธยม 4-6 ไม่มีวันไหนที่เครื่องแต่งกายถูกระเบียบ 100% (ยกเว้นวันเรียน ร.ด.) เจาะหู ต่อยกับเพื่อน ตีกับรุ่นน้อง เข้าห้องปกครอง บ่อยพอๆกับเข้าร้านสหกรณ์โรงเรียน และมีส่วนร่วมเกือบทุก events ที่สร้างปัญหาให้โรงเรียน บางครั้งก็เป็นตัวต้นเหตุเองด้วยซ้ำพฤติกรรมนอกโรงเรียนยิ่งหนักกว่าแบบทวีคูณ ด้วยสถานที่อาศัยทำให้มีเพื่อนรุ่นเดียวกันเยอะ แต่ละคนก็เกเรระดับต้นๆ ของสถาบันที่ตัวเองอยู่ หรือชักชวนกันมารวมกลุ่มในระแวกบ้าน เหมือนเอา dream team จากหนังเรื่อง 4 Kings มาร่วมเป็นพวกเดียวกัน นับตั้งแต่ สี่แยกพระโขนง ถึง สี่แยกบางนา สามารถรับรองความปลอดภัยและสร้างความไม่ปลอดภัยให้วัยรุ่นแถวนั้นได้อย่างไม่ยาก … เป็นเรื่องที่เพื่อนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ ยกเว้นสมาชิกร่วมเหตุการณ์ส่วนตัวไม่สนับสนุนให้ชื่นชมพฤติกรรมอันเลวร้ายในสมัยวัยรุ่นของตัวผมเอง ถึงแม้จนบัจจุบันมันก็ไม่เคยเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจ จะมีเว้นแต่มิตรภาพของเพื่อนๆ ที่หลงเหลืออยู่การแสดงออกเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจครับไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนๆ อาจจะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ไม่ดี แต่ สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นสำหรับตัวผมเอง คือ “การไม่ได้รับการอภัยในข้อผิดพลาดจากความด้อยวุฒิภาวะ” สิ่งที่ควรสื่อสารก็คือ ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ สังคมจะเป็นผู้ชี้ความเหมาะสม และสุดท้ายสังคมก็ควรพร้อมให้อภัยเพื่อสร้าง ธรรมาภิบาลที่ถูกเป็นมาตราฐานในสังคมการตัดสินใจของท่านอาจารย์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในความเห็นของผมถูกต้องและมีเมตตาธรรมเหมาะสมอย่างที่สุด และเป็นหลักที่ยึดถือมาโดยตลอดตั้งแต่สร้างโรงเรียนผมอยากขอร้องเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ร่วมสถาบันทุกท่านช่วยกันส่งเสริมเมตตาธรรมอันเป็นพื้นฐานของโรงเรียนเรา ให้อภัยความผิดพลาดของสาวน้อย และนั้นแหละที่ผมเห็นว่าเป็นการ #saveเตรียมพัฒน์ ที่ควรจะเป็น"(4) "ในฐานะของรุ่นพี่คนนึงที่ไม่ได้จะดีเด่อะไร พี่เรียนที่โรงเรียนของเราได้ถึงแค่ ม.2 เพราะอาจจะมีความคิดหัวก้าวหน้าแบบน้อง แต่ก็จากมาด้วยความรักและความอาลัย ไม่เอาสีดำ ๆ เทา ๆ ของพี่ ไปแปดเปื้อนสีชมพูที่รักยิ่งของเรา ถึงตอนนี้เวลากลับไปโรงเรียน เจอเพื่อน เจอครูอาจารย์ ก็ยังอิ่มเอมใจเสมอและภาคภูมิใจว่าเราเองเคยเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่เรารักที่สุด ไม่รู้ว่าน้องจะรู้หรือเปล่าว่ามีมนุษย์แอบอ้างเอาสิทธิมนุษยชน สาดสีอื่นมาใส่ในสีชมพูของเรา ด้วยความเป็นคนของพี่ พี่เองคงอยู่เฉยไม่ได้ สุดท้ายนี้พี่ขอให้น้องลดความเป็นมนุษย์ลงมาหน่อย แล้วเพิ่มความเป็นคนให้มากขึ้นมาอีกนิด เพราะอย่างที่เค้าว่ากัน มนุษย์นั้นเหี้ยมโหดกว่าคนมากมาย เพราะโลกนี้ มีมนุษย์กินคน #saveเตรียมพัฒน์"(5) "เสรีภาพ เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องมาพร้อมกับ สิทธิ สิทธิทั้งของตัวเราเอง และของผู้อื่น ในรั้วเตรียมพัฒน์ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆช่วงหนึ่งของชีวิต บางคนเรียน 5 ปี (สมัยนั้นมีทั้งหลักสูตร5ปีจบ / สอบเทียบม.6) บางคนเรียน 6 ปี ซึ่งจริงๆแล้วในเตรียมพัฒน์เป็นสังคมที่ค่อนข้างใหญ่ แต่เราก็รู้จักกันเกือบทั้งรุ่น (เพราะเล่นกีฬา) จนทุกวันนี้ก็ยังภูมิใจในคำว่า ลูกเตรียมพัฒน์ ภูมิใจ พระเกี้ยว สัญลักษณ์ของโรงเรียน เรียนที่นี่มีความสุขสุดๆ เป็นกำลังใจให้ ผอ. ครู และบุคลากร เตรียมพัฒน์ ทุกท่านครับ #saveเตรียมพัฒน์"(6) "ได้ยินข่าวแล้วตกใจเด็กยุคใหม่ก้าวร้าวกันขนาดนี้เลยเหรอ โรงเรียนเป็นสถานศึกษาและเป็นสังคมหมู่มาก เมื่อเป็นสังคมที่มีผู้คนอยู่เยอะก็ต้องมีกฎของการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นๆ ถ้าเราต้องการจะอยู่ภายในสังคมนั้นก็จำเป็นจะต้องเคารพและปฎิบัติตามกฎ ไม่ใช่เราไม่มีสิทธิคิดต่างนะเราคิดต่างได้เต็มที่แต่ถ้าสิ่งที่เราคิดและกระทำมันฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎของสังคมนั้นๆถ้าเราปฎิบัติตามไม่ได้เราก็จำเป็นต้องออกไปอยู่ในสังคมอื่น ไม่ใช่ว่าเราจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วให้คนรอบข้างเปลี่ยนตามเรานั่นมันความคิดวิบัติแล้วและที่สำคัญให้คนเหล่านี้เนี่ยนะมาเป็นแกนนำการเมือง บ้าบอไปละแค่ความคิดพื้นฐานก็ผิดละ การเคารพกฎของโรงเรียนก็เหมือนการถูกฝึกสอนให้เราเคารพกฎหมายเมื่อออกมาในสังคมจริงๆนั่นละ ตอนเป็นเด็กผมก็อยากไว้ผมยาวอยากแต่งไปรเวทเหมือนกันแต่ผมไม่ทำเพราะผมเคารพกฎของโรงเรียนผมเข้าใจว่าตอนเด็กเราแค่อยากขบถอยากดูเท่แตกต่างจากคนอื่นแค่นั้นแหละ ประสบการณ์น้องยังน้อยโตมาจะเข้าใจการเมืองคือหน้าที่ เราทำได้ตามหน้าที่พลเมือง ต่อให้ใครมาเป็นรัฐบาลเราก็ต้องไปทำงานไปหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองอยู่ดี อย่าอินไปกับมันมากจะกลายไปเป็นเครื่องมือเขา ขอsaveโรงเรียนเก่าตัวเองหน่อย #saveเตรียมพัฒน์"(7) "ธงพระเกี้ยวชมพูพลิ้วดูงามสง่าเตรียมอุดมศึกษา​พัฒนาการสถาบันการศึกษา​เยาวชนพวกเราเริ่มต้นด้วยการรักเรียนเป็นงงกับเด็กสมัยนี้​ โรงเรียนเป็นชุมชนที่เราไปขออาศัยต่อจากบ้าน​ ไปขอความรู้​ ไปขอความเอ็นดูจากครูบาอาจารย์​ ไปแลกเปลี่ยน​ความรักกับเพื่อน​ เป็นชุมชนที่ต้องมีกฎระเบียบ​ในการอยู่รวมกันของคนหมู่มากเพื่อความสงบเรียบร้อย​ หากมีคนแหกข้อบังคับโดยอ้างเสรีภาพ​ แต่ไม่ยอมพูดถึง​บทบาท,​ สถานะ​ และหน้าที่ของตน​ โรงเรียน​คงวายป่วงไปตั้งแต่รุ่นเรากระมัง​ เพราะพวกแหกกฎมีมาทุกยุค​นั่นแหละ​ ไม่ใช่ของแปลกใหม่​ หรือเก๋เท่อะไร แต่พวกเรายังรู้จักเจียมในสถานะแห่งตน​ คือเป็นนักเรียน​ เกเรบ้างไรบ้าง​ ก็ยังยกมือไหว้ครู​ นบนอบบูชาพระคุณ​ที่​ 3 เห็นหัวผู้หลักผู้ใหญ่​ ขอโทษ, สำนึก​ และเสียใจเมื่อทำผิดพลั้งหรือพลาดไป​ ครูบาอาจารย์​ก็จะอภัยให้ด้วยรักและเมตตา​เสมอไม่ถอดใจแล้วน้องเป็นไรมากปะ​ ต่อมสำนึกหดหายไปไหนหมด​ สร้างความเดือดร้อน​ให้ทั้งตัวเองและโรงเรียนของเรา​ โดยเลือกเล่าความจริงเท่าที่อยาก​ ไม่มีผู้ปกครองมามอบตัวเข้าเรียน​ ก็ตะโกนว่าถูกไล่ออก​ ทั้งๆ​ ที่ได้รับโอกาสมากกว่าเพื่อนคนอื่น​ เลื่อนวันมอบตัวให้เป็นชาติ​ เพราะถูกกักตัวอยู่จากการทำผิดกฎหมาย​ (นี่ก็ไม่มีผู้ปกครองไปประกันตัว)​ สร้างเรื่องเป็นข่าวรายวัน​ เช่น ความไม่เท่าเทียมในการใช้ลิฟท์​ ที่อายุขัยมันยาวพอๆ​ กับตัวตึก​ ขนาดมันก็แค่​ 4 คนเบียด​, เสรีภาพ​ในการย้อมสีผม​ ใส่เสื้อส้ม​ เสื้อคลุมพรรคก้าว... มาโรงเรียน​ เคารพกฎไม่เป็นจะอยู่ในสังคมยังไงคะ​ น่าหยุมหัวจริง #saveเตรียมพัฒน์"(8) "น้องครับ การที่สถาบันหรือองค์กรในแต่ละที่เขามีกฏ ระเบียบ ซึ่งสืบทอดกันมายาวนาน..สิ่งหนึ่งของการมีกฏเหล่านี้คือการให้น้องรู้จักคำว่า " Respect" คับ..มันเป็นการทำให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างคนที่มีสติ มีสามัญสำนึก ซึ่งทำให้เราแตกต่างจากสัตว์เดรฉานครับการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นโดยเฉพาะถ้าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือองค์กรนั้นๆสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้สร้างคนที่มีคุณภาพอย่างมากมาย และคนเหล่านั้นก็ผ่านการอบรมและเคารพในกฎระเบียบ มาด้วยกันทั้งสิ้นมันเป็นเรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตว่ามันไม่มีอะไรถูกใจเราเสมอไป...Sometimes you need to do what you don't like in order to able to do what you like in the future...การฝึกความอดทนและรู้จักการเคารพต่อสถาบัน และ ผู้อื่นเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้น้องเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนที่มีคุณภาพ...เป็นปัญญาชนถ้าน้องไม่เคารพและอยากทำตามใจไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ของสถาบัน..น้องก็ควรไปเลือกอยู่ในที่ๆเขาเป็นแบบน้องและยอมรับตัวตนแบบเดียวกัน ซึ่งพี่บอกได้เลยว่าไม่ใช่สถาบัน เตรียมพัฒน์ของพี่..น้องไม่มีคุณสมบัติทั้งปวง ทั้งแนวคิด การแสดงออก และทัศนคติ..เชิญเนรเทศตัวเองออกไปอยู่ในชุมชนหรือสถาบันที่มีแนวคิดแบบน้อง...ซึ่งก้อจะไม่มีใครจากสถาบันพี่ไปวุ่นวาย..หรือตัดสินน้อง..เรามาจากดาวคนละดวง..และพี่ก้อไม่ได้บอกว่าดาวไหนดีกว่า..หยุดจาบจ้วงสถาบันอันเป็นที่เคารพของพี่และใครหลายๆคน...ขอย้ำอีกครั้งนะครับ...,," Respect " เป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในทุกสังคม.Give me a break you little piece of shit!#เด็กเวร#saveเตรียมพัฒน์"