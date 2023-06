MQDC เปิดตัว “Happitat” ใน The Forestias จุดหมายสำหรับทุกเจเนอเรชั่นได้มีความสุขร่วมกัน และเป็นที่ที่จะเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน

Happitat ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ บนพื้นที่กว่า 211,200 ตารางเมตร ภายในโครงการ ประกอบไปด้วยพื้นที่รองรับไลฟ์สไตล์ได้ครบวงจร อาทิ Event Hall หรือพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ บนพื้นที่รวม 4,000 ตารางเมตร อาคารสำนักงาน ความสูง 10 ชั้น พื้นที่รวมกว่า 61,900 ตารางเมตร เป็นต้น โดยทุกๆ ส่วน ได้รับการพัฒนาให้แตกต่างไม่เหมือนใคร ด้วยแนวคิด “Magical Themed Destination” ที่จะดึงดูดผู้คนทุกกลุ่ม ทุกเจนเนอเรชั่น

MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ จัดงานอัปเดตความคืบหน้าโครงการ Theme Project “เดอะ ฟอเรสเทียส์” เตรียมความพร้อม เพื่อเริ่มเปิดปีหน้า หลังพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และผืนป่า ภายใต้คอนเซ็ปต์ ที่ไม่มีใครเหมือนมากว่าสี่ปี โดยได้เผยความคืบหน้าโครงการ ‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’ การพัฒนาผืนป่า ระบบนิเวศน์ที่มีความสมบูรณ์ และโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบภายในโครงการ ซึ่ง ณ วันนี้ ภาพจินตนาการกำลังใกล้เสร็จสมบูรณ์กลายเป็นจริง โดยผู้ร่วมงานได้สัมผัสชีวิตและไลฟ์สไตล์ เหนือจินตนาการในแบบของ เดอะ ฟอเรสเทียส์ อย่างเต็มอิ่ม ที่งาน “The Forestias Story & Beyond : The Immersive Experience of Imagine Happiness”The Forestias: A Town Hall Meeting in The Forestนายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ประธานผู้อำนวยการ โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC กล่าวว่า งานครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Immersive Theme Park นำเสนอความคืบหน้า โครงการที่อยู่อาศัยแบรนด์ต่าง ๆ ภายใน เดอะ ฟอเรสเทียส์ อาทิ วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์, มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์, ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์, ซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ เดอะ ฟอเรสเทียส์ รวมถึงการเปิดตัว โรงแรมซิกส์เซนส์ และ โรงแรมอินดิโก ตลอดจนการเปิดให้เยี่ยมชม ห้องตัวอย่าง แบบ Virtual Reality ของโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซิกเนเจอร์ ซีรีส์ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ล่าสุดใน เดอะ ฟอเรสเทียส์นอกจากการเผยความคืบหน้าของโครงการหลักและที่อยู่อาศัยภายใน เดอะ ฟอเรสเทียส์ แล้ว ภายในงาน ยังมีการเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุดในเดอะ ฟอเรสเทียส์ นั่นคือ “Happitat” (แฮปปี้ แทท) ที่มาเติมเต็มให้ เดอะ ฟอเรสเทียส์ สมบูรณ์พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตให้กับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้อย่างแท้จริง ด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่ที่เป็นพื้นที่ที่จะมอบประสบการณ์ความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ การจับจ่าย และกิจกรรมความบันเทิง โดยได้ฉายภาพความเชื่อมโยงที่อยู่อาศัย พื้นที่กิจกรรม และไลฟ์สไตล์ต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับมิติใหม่ แห่งการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่สร้างความสุขเหนือจินตนาการที่เป็นจริงได้ที่ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซึ่งทางโครงการทุ่มเทพัฒนามาอย่างต่อเนื่องHappitat: A Year in a Day at Happitatหนึ่งในไฮไลท์ของงานนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่นี้ ที่เวที A Year in a Day at Happitat คือการเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด “Happitat” (แฮปปี้แทท) สถานที่ที่จะเป็น Destination ใหม่ล่าสุด ภายใต้แนวคิด The New Themed Destination of Happiness in the World จุดหมายแห่งความสุข เพื่อให้ทุกคนได้มาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทั้งบนโลกจริงและโลกเสมือนอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจ ให้กับพาร์ทเนอร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนางสาวอรดา เกิดหงส์ ประธานผู้อำนวยการ Storied Place Management ซึ่งรับผิดชอบดูแลโครงการ Happitat กล่าวว่า Happitat ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นจุดหมายแห่งใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ความสุข รองรับผู้มาเยือนทุกเจนเนอเรชั่นนางสาวอรดา กล่าวว่า “Happitat มาจากคำว่า Happiness และ Habitat เราตั้งใจสร้างสรรค์ที่นี่ ให้มหัศจรรย์แห่งความสุข เกิดขึ้นได้ทุกวัน ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ชีวิต ทำงาน เดินเลือกหาจับจ่ายของถูกใจ ทำกิจกรรมต่างๆ หรือสนุกอย่างที่ใจต้องการได้อย่างเต็มที่”Happitat จะเป็นพื้นที่ ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมสำหรับทุกเจนเนอเรชั่น เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตร่วมกันได้ รวมถึงจะมีการ รวมถึงจะมีการพัฒนาในรูปแบบ “Immersive Physical Experience Creation” หรือการสร้างพื้นที่ที่จะเชื่อมโลกจริง และโลกเสมือน เข้าด้วยกัน ตอบโจทย์แนวคิด Omni-channel ในอนาคต รวมถึงตอบโจทย์การสร้างสรรค์โครงการ เพื่อความยั่งยืน ด้วยการสร้างพื้นที่เพื่อชุมชนที่มีไลฟ์สไตล์ใส่ใจธรรมชาติ (Treasured Nature Community Lifestyle) ตามแบบฉบับของ เดอะ ฟอเรสเทียส์The Forestias Mettaverse: Fly Through Layers of Happinessในงาน ยังมีการนำเสนอคอนเซ็ปต์การเชื่อมโยงโครงการที่อยู่อาศัยในโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน ผ่านโครงการ The Forestias Mettaverse (เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ เมตตาเวิร์ส) ซึ่งพัฒนาโดย MQDC Idyllias ผู้พัฒนาโครงการโลกเสมือน ในเครือ MQDCนายภารุต เพ็ญพายัพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ MQDC Idyllias กล่าวว่า The Forestias Mettaverse เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการแรกของ MQDC ที่จะได้รับการพัฒนา เป็นโลกเสมือนแห่งแรกในจักรวาล Idyllias The Forestias Mettaverse พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีหลากหลายทั้ง AR, VR, Blockchain รวมถึง Internet of Things ออกแบบเพื่อให้การใช้ชีวิตบนโลกเสมือนแห่งนี้ เน้นการทำความดี การแบ่งปัน และการเรียนรู้ ตามปรัชญาของ MQDC ‘For All Well-being’ มีการออกแบบ Gamification กิจกรรม ความบันเทิง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ลูกบ้าน ลูกค้า ชุมชน และบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้เข้ามา ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ บนโลกเสมือนได้อย่างไร้ขีดจำกัด อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคธุรกิจ ที่มีเป้าหมายสร้างประสบการณ์ความสุข และนวัตกรรมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ได้มาขับเคลื่อนธุรกิจและช่วยเสริมสร้างรายได้ ในโลกเมตตาเวิร์สร่วมกันที่นี่ภายในงาน ยังได้นำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษของโครงการ Translucia (ทรานส์ลูเซีย) อนันตจักรวาล หรือแพลตฟอร์มอันยิ่งใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมของจักรวาลเมตาเวิร์ส จำนวนมหาศาลให้เข้ามาอยู่ร่วมกัน โดย Idyllias เป็นจักรวาลเมตาเวิร์สหนึ่ง บนแพลตฟอร์มของ Translucia ทั้งนี้ Translucia พัฒนาโดย บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล ประเทศไทย มีเป้าหมายในการสร้างโลกเสมือนแห่งความสุข และมีคุณภาพสังคมที่ดี พร้อมกับเชื่อมโยงและกระตุ้นโลกจริง ให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และมาร่วมกันทำความดีไปด้วยกันThe Forestias เดอะ ฟอเรสเทียส์ มีพื้นที่กว่า 398 ไร่ โดดเด่นด้วยป่าขนาดใหญ่ 30 ไร่บริเวณใจกลางโครงการ พร้อมทางเดินยกระดับที่ทอดยาวทะลุผืนป่าระยะทาง 1.6 กิโลเมตร และตั้งอยู่บนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ภายในโครงการประกอบไปด้วยโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายแบรนด์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และกลุ่มอายุ ที่แตกต่างหลากหลาย มีพื้นที่กิจกรรมชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ โดยออกแบบทุกมิติมุ่งเน้นเรื่องการอยู่อาศัยอย่างมีสุขภาพดี มีความสุข และมีคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสำคัญ