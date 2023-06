“The Forestias Story & Beyond” ครั้งแรกของโลกที่จะเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน

พร้อมทั้งได้ยลโฉม The New Themed Destination in the World พื้นที่จุดหมายแห่งความสุขในทุกวันสำหรับทุกคนและทุกเจเนอเรชั่น และการเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ล่าสุดใน เดอะ ฟอเรสเทียส์ ที่ชื่อว่า “เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซิกเนเจอร์ ซีรีส์” คอนโดมิเนียมหรูที่มุ่งตอบโจทย์ผู้ต้องการคอนโดพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความเป็นส่วนตัว และใกล้ชิดธรรมชาติ โดยรับชมรูปแบบ Virtual Reality สุดล้ำ และได้พบกับเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ ที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ได้อย่างน่าตื่นเต้นและน่าประทับใจMQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ อัพเดทความคืบหน้าของ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” โครงการ Theme Project มูลค่า 1.25 แสนล้านบาท เตรียมความพร้อม เพื่อเริ่มเปิดปีหน้า หลังจากพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และผืนป่า ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ไม่มีใครเหมือนมากว่าสี่ปี การพัฒนาผืนป่า ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ และโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบ ภายในโครงการซึ่ง ณ วันนี้ ภาพจินตนาการกำลัง ใกล้เสร็จสมบูรณ์กลายเป็นจริง พร้อมโชว์คอนเซ็ปต์ การพัฒนาโลกเสมือนเชื่อมโยงโครงการบนโลกจริงเต็มรูปแบบแห่งแรกของโลก ด้วยโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ เมตตาเวิร์ส ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสชีวิตและไลฟ์สไตล์ เหนือจินตนาการในแบบของ เดอะ ฟอเรสเทียส์ อย่างเต็มอิ่ม ที่งาน “The Forestias Story & Beyond : The Immersive Experience of Imag-ine Happiness”งานครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Immersive Theme Park ฉายภาพความคืบหน้า โครงการที่อยู่อาศัยแบรนด์ต่าง ๆ ภายใน เดอะ ฟอเรสเทียส์ อาทิ วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์, มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์, ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์, ซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ เดอะ ฟอเรสเทียส์ รวมถึงการเปิดตัว โรงแรมซิกส์เซนส์ และ โรงแรมอินดิโก ตลอดจนการเปิดให้เยี่ยมชม ห้องตัวอย่างแบบ Virtual Reality ของโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซิกเนเจอร์ ซีรีส์ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ล่าสุดในเดอะ ฟอเรสเทียส์ นอกจากการเผยความคืบหน้าของโครงการหลักและที่อยู่อาศัยภายใน เดอะ ฟอเรสเทียส์ แล้ว ยังมีการเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด “Happitat” (แฮปปี้ แทท) ที่มาเติมเต็มให้ เดอะ ฟอเรสเทียส์ สมบูรณ์ พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้กับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้อย่างแท้จริง ด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่ที่เป็นพื้นที่ที่จะมอบประสบการณ์ความสุขในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ การจับจ่าย และกิจกรรมความบันเทิง พร้อมนำเสนอภาพความเชื่อมโยงพื้นที่ ที่อยู่อาศัย และพื้นที่กิจกรรม และไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับมิติใหม่ แห่งการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่สร้างความสุขเหนือจินตนาการที่เป็นจริงได้ที่ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ที่ทางโครงการทุ่มเทพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดสี่ปีที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้ฉายภาพแนวคิดการเชื่อมโยงโครงการที่อยู่อาศัยในโลกจริงและ โลกเสมือนเข้าด้วยกันอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยโครงการ The Forestias Mettaverse (เดอะ ฟอเรสเทียส์ เมตตาเวิร์ส) ซึ่งนับเป็นโครงการแรกของโลกที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่เพียง แค่ออกแบบโครงการเพื่อรองรับทุกมิติการใช้ชีวิตให้กับทุกเจนเนอเรชั่น สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศน์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้น แต่ยังพัฒนาโครงการรูป แบบเดียวกันขึ้นในโลกเสมือน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตในโลกจริง และโลกเสมือน ที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้รอยต่อ ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตใน เดอะ ฟอเรสเทียส์ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในงาน “ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์” หรือ “ดร.แตน” ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) และ นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริษัท MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างอบอุ่น ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ กิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ประธานผู้อำนวยการ โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC , อรดา เกิดหงส์ ประธานผู้อำนวยการ Storied Place Management ผู้พัฒนาโครงการ Happitat ภายใต้เครือ MQDC, ภารุต เพ็ญพายัพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ MQDC Idyllias, พันธบัตร สันติมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ทรานส์ลูเซีย ณ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เมื่อวันที่ผ่านมา