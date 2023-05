วันที่ 29 พ.ค. 2566 นายทนง ขันทอง ผู้เชี่ยวชาญข่าวต่างประเทศ ร่วมสนทนาในรายการ "คนเคาะข่าว" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง "นิวส์วัน" ในหัวข้อ "The Prince : คู่มือทรราช หรือ ผู้ปกครองที่ดี?" ดำเนินรายการโดย นงวดี ถนิมมาลย์นายทนงกล่าวในช่วงหนึ่งว่า หนังสือ The Prince เป็นคัมภีร์การเมืองตะวันตก ที่ทุกคนต่างก็ยกย่องว่าเป็นคู่มือฉบับคลาสสิกที่ดีที่สุด แม้ว่าจะเขียนมาแล้ว 600 กว่าปี โดยมีเนื้อหาหันหลังให้คุณธรรมจริยธรรมโดยสิ้นเชิง แต่กลับสนับสนุนให้มีการใช้เล่ห์เหลี่ยม กลลวง การหักหลัง การลอบทำร้ายคู่แข่ง รวมทั้งการฆาตกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการรักษาอำนาจของผู้ปกครอง และปกป้องศักยภาพโดยรวมของราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐบางคนมองว่า The Prince เป็นความจริงทางการเมือง บางคนมองว่าเป็นคู่มือของทรราช บางคนมองว่าเป็นครูของความชั่วร้าย ผู้เขียนคือ นิกโกโล มาเคียเวลลีเมื่อเทียบกับการเมืองบ้านเรา MOU จับมือกันแน่น แต่จะกลายเป็นรอยร้าวตั้งแต่ยังไม่เริ่ม นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว บอกว่ายืนยันเป็นครั้งที่ 501 เพื่อไทยไม่หักหลังก้าวไกล แต่ครั้งที่ 502 อาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วย้อนไปที่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีต รมว.คลัง ที่เคยออกมายอมรับว่าโกหกตัวเลขส่งออก แต่เป็นการโกหกสีขาวเพื่อความเชื่อมั่น ซึ่งสิ่งที่พูดนั้นไม่ผิด แต่ผิดตรงที่ยอมรับว่าโกหก ทำให้ประชาชนกลับมาวิจารณ์มาที่กรณี นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เตือนรัฐบาลใหม่ให้รับมือหนี้สาธารณะพุ่ง ให้เน้นสร้างรายได้ด้วย อย่าแจกเงินอย่างเดียว ซึ่งตรงนี้มาเคียเวลลีบอกให้ผู้ปกครองตระหนี่มากกว่าใจกว้าง เพราะใจกว้างก็จะสร้างปัญหาในอนาคต ในการจัดเก็บภาษี ทำให้ประเทศประสบปัญหาหนี้และประโยคที่ว่า MOU คือบันทึกความเข้าใจ แต่ไร้พันธะและอาจถูกฉีกทิ้งได้ทุกเมื่อ ก็เป็นไปตามหลักการที่มาเคียเวลลีบอก คำสัญญาที่มีไว้ในอดีต แต่การเลิกสัญญาเป็นความจำเป็นในปัจจุบัน