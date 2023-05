"อัญชะลี" ถาม "อีเจี๊ยบ เลียบด่วน" ต้องการอะไรกันแน่ หลังโพสต์พาดพิงท็อปนิวส์

วันนี้ (25 พ.ค.) เฟซบุ๊กเพจ "อีเจี๊ยบ เลียบด่วน" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 3.5 ล้านบัญชี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "สื่อ โดน คุม !! ประชาชนไม่รู้ความจริง" หรือ พี่เปิดแช่แต่ช่องทับนิวส์ เอาดีๆ" แม้จะใช้คำว่าทับนิวส์ แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นการกล่าวพาดพิงสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแห่งหนึ่ง ปรากฎว่ามีคนแสดงความคิดเห็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือเฟซบุ๊ก Seth Dejsupa ของนายเศรษฐ์ เดชสุภา เจ้าของเพจสัตว์เลี้ยงชื่อดัง Ninja And The Gang ระบุว่า "ป้าข้างบ้านกูบอกว่าทับนิวคือสื่อน้ำดี นี่ได้แต่คิดในใจงั้นน้ำคลองข้างบ้านกูคงแดกได้แหล่ะแบบนั้น" เพจ "อีเจี๊ยบ เลียบด่วน" ตอบกลับไปว่า "มึงบูลลี่น้ำคลอง !!!" ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติการแก้ไข พบว่าก่อนหน้านี้ นายเศรษฐ์ ใช้คำว่า "ป้าข้างบ้านกูบอกว่าท๊อปนิวคือสื่อน้ำดี"อย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊กเพจ "The METTAD" (เดอะ เมตตาดี) ซึ่งเป็นเพจล้อเลียนการเมืองชื่อดัง ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมกับแท็กไปยังนายสันติสุข มะโรงศรี และนายกนก รัตน์วงศ์สกุล ระบุว่า "ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ส่วนผมแค่ช่วยหารายได้ให้ Top News เพราะทุกคำด่า มีราคาที่ต้องจ่าย"ส่วน น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ กล่าวในรายการ TOP ข่าวเที่ยง ระบุว่า พวกเราเป็นคนใจดี เราก็เคยคุยกัน ไม่รู้เขามีแอดมินกี่คน แต่ตอนตั้งเพจ "สมรัก พรรคเพื่อเก้ง" เรารู้จักเขา ก็เขียนทางอินบอกซ์เสมอ ตนพูดตรงๆ ตอนที่เป็นเพจ "อีเจี๊ยบ เลียบด่วน" ก็เคยคุย เราก็คุยกัน ตอนหลังๆ ก็ไม่ได้คุยกัน อาจจะอินบอกซ์เยอะ แล้วเรานั่งอ่าน ตนก็เข้าไปกดไลค์ กดนั่นกดนี่ การโพสต์ข้อความดังกล่าว แปลว่าคนที่เขาเปิดแต่ช่องท็อปนิวส์ทั้งหมด ชาวบ้านที่เขาเปิดแต่ช่องท็อปนิวส์ 5 วัน"คำถามของเจี๊ยบ เลียบด่วน ซึ่งเป็นเซเลบคนสำคัญมากในโลกออนไลน์ เธอตั้งโพสต์นี้ขึ้นมาต้องการอะไร เจี๊ยบ เลียบด่วน เธอต้องการสื่อเรื่องอะไร เธอบอกพี่มาตรงๆ จะเขียนตอบพี่เขาได้ หรือจะอินบอกซ์มาหาพี่ก็ได้ หรือจะมาหาพี่ที่ทำงานพี่ก็ได้ หรือจะเรียกพี่ไปหาก็ได้ ในฐานะที่เราเคยรู้จักกันมานาน พี่ถามเจี๊ยบตรงๆ เจี๊ยบเขียนอย่างนี้เพราะอะไร เจี๊ยบต้องการอะไรกันแน่ สื่อโดนคุม ประชาชนไม่รู้ความจริง หรือพี่เปิดแช่แต่ช่องท็อปนิวส์ เอาดีๆคนเปิดแช่ช่องท็อปนิวส์ผิดไหม หรือคนไปนั่งในเจี๊ยบ นั่งอยู่ในเพจของเจี๊ยบ พ่อจ๋าแม่จ๋า พี่น้องจ๋า หรือผู้จัดการหัวโล้นที่มันชอบขมำหัวเธอ หรือเป็นนิยายปรัมปรา เป็นนิทานที่เธอเขียน หรือเรื่องราวที่เธอเขียน ฉันเป็นคนที่ชื่นชมเธอมาก เขียนเก่ง เวลาจะสอนน้องนุ่งเธอเขียนเก่ง เธอจะสอนผู้หญิงให้เขาเป็นผู้หญิงที่งามสง่าเธอเขียนเก่ง เพราะฉะนั้นเธอเขียนสาม-สี่-ห้าบรรทัดนี้ ด้วยสาเหตุอะไร คิดอะไร เพื่ออะไร ตอบ" น.ส.อัญชะลี กล่าว