โค้งสุดท้าย!!! ก่อนเลือกตั้ง!!! "มาดามหยก" แท็คมือ "คนบันเทิง" ทีม Change Together เปิดใจขอคะแนนเลือก "พรรครวมแผ่นดิน เบอร์ 47 รักคารา กา 47"

กชพร เวโรจน์ หรือ มาดามหยก ประธานที่ปรึกษาพรครวมแผ่นดิน และหัวหน้าสาขาภาคเหนือ เปิดบ้าน "พรรครวมแผ่นดิน" ย่านถนนบอนด์จตรีท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (เมืองทองธานี) เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังคำกล่าวเปิดใจ "โค้งสุดท้าย ก่อนเลือกตั้ง" โดยยกทัพเหล่าศิลปิน ดารา นักแสดง ในนาม ทีม Change Together กว่า 10 ชีวิต ร่วมเปิดใจพร้อมข้อสงสัย "ดารา" กับ "การเมือง" อาทิ ตฤณ เศรษฐโชค, เล็ก ไอยศูรย์, บุญโทน คนหนุ่ม, สดใส รุ่งโพธิ์ทอง, กล้วย เชิญยิ้ม. ดามพ์ เผด็จดัสกร อุ้ย รวิวรรณ จินดา, โก๋จคุภูมิ, โฟน ฆธาวุธ ปิ่นทอง, เอ ไมค์ทองคำ, ลาดา อาร์สยาม, เต้ นันทศัย, กำปั้น บาซู และ รุจ ภาสพลโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 มาดามหยก ถือฤกษ์ดีชวงเวลา 13.00 น. ตั้งโต๊ะเปิดใจถึง 'โค้งสุดท้าย ก่อนเลือกตั้ง" ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ โดยซูนโยบายหลักทั้ง 12 ข้อ พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถถามคำถามไต้ทุกคำถาม เพราะทุกคำถามมีคำตอบ และยังเปิดโอกาสให้ ทีมดารานักแสดง Change Together ได้บอกเล่าเก้าสิบถึง "นโยบาย" ที่ตัวเองอยากจะทำ เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย ในคอนเซ็ปท์ที่ว่า Change Together เปลี่ยน...ไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตย รับใช้ประชาชนโดย มาดามหยก เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า "สำหรับพรรครวมแผ่นดิน เบอร์ 47 พวกเรามองว่าเพียงพอรึยังกับนโยบายแบบประชานิยม ผลักดั่นให้ประชาชรอคอยความช่วยเหลือ โดยสุดท้ายผู้แบกรับภาระหนี้สิน ภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น จากการกู้ยืมเงินมาแจก คือประชาชนทุกคนในประเทศ""ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่พวกเราจะหันมาสร้างรายได้เข้าประเทศ หันมามองนโยบายรัฐสวัสดิการ ที่ทำให้คนไทยทุกคนสามารถทำงานและพึ่งพาตนเอง จนนำพาไปสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ช่วยอำนวยความสะดวกให้ในด้านสถานที่ประกอบการ สถานที่ทำกิน ที่ดินทำกิน เปรียบเสมือนมอบเบ็ดให้ผู้คนไปหาปลามาทานกันเอง ยั่งยืน มั่นคง กว่าการแบมือขอปลา รออาหารจากผู้อื่นมอบให้""ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสไว้ เมื่อ 4 ธันวาคม 2541 ว่า “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลา และสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า”การแจกเงินโดยผู้รับไม่ต้องออกเหงื่อออกแรงให้เกิดประโยชน์โภชน์ผลการผลิตใดๆ คือการบ่มเพาะนิสัย “หวังพึ่ง” ให้กับชาวบ้าน ดังที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านหนึ่ง เคยเตือนไว้อย่างมีน้ำหนักว่า “การขับเคลื่อนนโยบายทั้งระบบ ไม่ใช่ประชานิยมแบบที่ทำให้ประชาชนเป็นขอทาน ต้องไม่ทำให้ประชาชนเป็นขอทาน” วิธีการแจกเงินแบบให้เปล่า จึงเท่ากับดูถูกประชาชนว่าไม่มีน้ำยาที่จะพึ่งพาตนเอง ในความเป็นจริง ประชาชนทั่วทั้งประเทศมีศักยภาพที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นจริงอยู่แล้วมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันในวันนี้… มาดามหยก กชพร เวโรจน์ อยากขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้น ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ขอเชิญชวนคนไทยร่วมใจกัน นำความรู้ความสามารถ นำเทคโนโลยีที่ทุกฝ่ายมี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงวัยใด อาชีพไหน และเพศอะไร ทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียม และเป็นกำลังสำคัญที่จะมาร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย ขอเชิญมาร่วม สร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน โดยต้องคำนึงถึง ชาติ ศาสนา สถาบันฯ และนำศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม มีประวัติศาสตร์ยาวนานของประเทศไทย ที่นานาประเทศกล่าวถึงตลอดนั้น มาเป็นจุดแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าประเทศขอให้ตระหนักว่า มีอดีต จึงมีปัจจุบัน มีเรา และอนาคต ดังนั้น ทุกอย่างเมื่อหลอมรวมกันจะก่อให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง การพัฒนาทางที่ดีในแผ่นดินไทยสุดท้าย การพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง การขับเคลื่อนทุกมิติเพื่อความเจริญต่อไปของประเทศไทยจะทำได้โดยง่าย หากทุกคนเปิดใจร่วมมือร่วมใจ ลดละความขัดแย้งเปลี่ยน… ความขัดแย้ง เป็นความสามัคคีเปลี่ยน… ช่องว่างระหว่างแต่ละเจเนอเรชั่น เป็นความเคารพคนรอบข้างอย่างเข้าใจเปลี่ยน… การขัดขวางเป็นความร่วมมือเปลี่ยน… อคติ เป็น สติ ปัญญาเปลี่ยน… ความไม่เข้าใจ เป็นการหันหน้าปรึกษาพูดคุยกันถึงเวลาแล้ว ที่เราคนไทย มาร่วม เปลี่ยน…ไปด้วยกัน Change Togetherสุดท้าย มาดามหยก ขอฝากพรรครวมแผ่นดิน เบอร์ 47 มอบให้เป็นพรรคการเมืองยุคใหม่ ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนคนไทยทุกคน ทุกเพศทุกวัย หลากหลายอาชีพ เน้นความปรองดอง สร้างสรรค์ สามัคคี มีเมตตา ตามแบบฉบับคนไทยเรา เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน สร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำ ดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามมา ณ ที่นี้นะคะ