สานฝัน “ช้างศึกจูเนียร์” เยาวชนไทยลีกรุ่นอายุ 12-14 ปี เปิดสมัครค่าย “โตโยต้า จูเนียร์ ฟุตบอล คลินิก 2023”

“โตโยต้า” สานฝันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยที่ชื่นชอบและรักกีฬาฟุตบอลผ่านหนังโฆษณา “Wonder kids” พร้อมสร้างโอกาสสานฝันสู่นักฟุตบอลอาชีพในอนาคตในโครงการ Toyota Junior Football Clinic 2023 ร่วมเฟ้นหานักเตะเยาวชนประชันฝีเท้าคัดตัวเข้าแคมป์ฝึกเพิ่มประสบการณ์กับโค้ชระดับโลกและนักเตะมืออาชีพชั้นนำ พร้อมการเปิดโอกาสอีกขั้นให้ได้ลุ้นเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 พฤษภาคม 2566 ติดตามรายละเอียดได้จากเฟซบุ๊ก TOYOTA Spirit of Football และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://tjfc.online/fb บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และเอสทีบี (Sport Thai-Bavaria) จัดโครงการ “Toyota Junior Football Clinic 2023” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อมุ่งส่งเสริมการฝึกฝนทักษะนักกีฬาตั้งแต่รุ่นเยาว์ ให้โอกาสเยาวชนที่มีความสามารถ รักและชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลสามารถมีเส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพในอนาคต และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในกิจกรรมใหญ่ประจำปีนี้ให้เพิ่มมากขึ้น โตโยต้าได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา “Wonder Kids” เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง สื่อสารชัดเจนถึงแรงบันดาลใจของกลุ่มเยาวชนที่มี passion แบบเดียวกัน มีความฝัน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพ รวมทั้งระบุรายละเอียดกิจกรรมการฝึกทักษะและประสบการณ์ที่น้องๆ เยาวชนจะได้รับเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ “Toyota Junior Football Clinic 2023”เป้าหมายสำคัญของโครงการ คือการค้นหานักเตะเยาวชนไทยทั่วไทยด้วยการเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมให้ทุกคนได้เข้าร่วมประชันความสามารถในกีฬาฟุตบอลเพื่อสรรหาตัวแทนจาก 7 สนาม 7 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดเชียงรายในการคัดเลือกรอบแรกจากทุกสนาม จะคัดเยาวชนฝีเท้าดีรวม 210 คน ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และจะมี 46 คนที่ผ่านรอบสุดท้ายมีสิทธิเข้าแคมป์เก็บตัวและฝึกทักษะขั้นสูงกับโค้ชมาตรฐานระดับโลกและทีมผู้ฝึกสอนจากเอสทีบี นำทีมโดยโค้ช โรนัลด์ บอเรตติ (Ronald Boretti) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ฝึกสอนและเยาวชน บริษัท สปอร์ตไทย บาวาเรีย ฟุตบอล จำกัด ซึ่งเตรียมโปรแกรมฝึกไว้อย่างเข้มข้นโดยสปอร์ตไทย บาวาเรีย ได้จับมือกับทีมไบเอิร์นมิวนิก ยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีเพื่อสร้างมาตรฐานหลักสูตรการสอนฟุตบอลในประเทศไทยให้เทียบเท่าฟุตบอลทวีปยุโรปตลอดการฝึกทักษะกีฬา เยาวชนจะได้เข้าร่วมโปรแกรมการจัดแข่งขันพิเศษเป็นการปะทะแข้งระหว่างนักเตะเยาวชนในรอบสุดท้ายกับทีมอะคาเดมีของสโมสรอาชีพในไทยลีก และความพิเศษที่ถือเป็นอีกไฮไลท์สำคัญคือ การจัดแข่งขันกับทีมระดับเอเชียภายใต้โครงการ Asian Dream เพื่อให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กีฬาฟุตบอลได้อย่างเต็มที่โดยโครงการได้จัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มนักเตะเยาวชนที่ผ่านการฝึกในรอบสุดท้ายเพื่อใช้ต่อยอดการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลไทยสู่ระดับมืออาชีพ เเละช่วยเพิ่มโอกาส ในการเข้ารับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เสริมทัพ “ช้างศึกจูเนียร์” ติดปีกพัฒนาตนเองต่อไปในการสานฝันเส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพในอนาคต ทั้งบนเวทีทีมชาติ เเละฟุตบอล “รีโว่ไทยลีก”การจัดโครงการ Toyota Junior Football Clinic ที่ผ่านมานับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะได้รับความสนใจจากเยาวชนไทยทั่วประเทศอย่างล้นหลาม พ่อแม่ผู้ปกครองต่างให้การสนับสนุนบุตรหลานมาสมัครร่วมโครงการรวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 4,000 – 5,000 รายในแต่ละปี และต่างให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นต้องการสานฝันตนเอง สู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตน้องๆ เยาวชนทั่วไทยห้ามพลาด โอกาสดีปีละครั้งสำหรับเยาวชนไทยรุ่นอายุ 12 - 14 ปี หรือคนที่เกิดในปี 2552 – 2554 สมัครเข้าร่วมโครงการ Toyota Junior Football Clinic 2023 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 พฤษภาคม 2566 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://tjfc.online/fb เยาวชนหนึ่งคนมีสิทธิเลือกสนามคัดเลือกเพียงหนึ่งสนาม โดยโครงการได้กำหนดรอบคัดเลือกในแต่ละจังหวัดไว้แล้วตามตารางด้านล่าง ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก TOYOTA Spirit of Footballที่มา : เฟซบุ๊ก TOYOTA Spirit of Football https://www.facebook.com/ToyotaFootball/ และ https://www.facebook.com/ToyotaFootball/videos/932172294870357