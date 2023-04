เลี่ยงได้เลี่ยง! วันนี้ใจกลางกรุงย่านสยาม มีจัดงาน 6 งานใหญ่ เหล่าคนดังเพียบ

วันนี้ (5 เมย.) รายงานข่าวแจ้งว่า เนื่องจากจะมีการจัดงานใหญ่พร้อมกันถึง 6 งานในพื้นที่ย่านใจกลางกรุง สยามพารากอน และสยามสแควร์ ซึ่งจะมีเหล่าคนดังมากมาย เดินทางมาร่วมเปิดงานด้วย คนกรุงวางแผนการเดินทางกันให้ดี1) งานแถลงข่าว Pepsi Recycled PET Bottle CampaignPepsi จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “สำนึกซ่า กล้าเปลี่ยนเพื่อโลก” โดยมี 6 หนุ่มวง PROXIE เป็นพรีเซนเตอร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โครงการ SIAMSCAPE สยามสแควร์2.) เปิดตัวภาพยนตร์ หุ่นพยนต์ ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง “หุ่นพยนต์” เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน3.) เปิดตัว “ลูกอมฮอลล์ น้ำแข็งไส” “ซี-นุนิว” คู่จิ้นสุดฮอต จะควงแขนมาเปิดตัว “ลูกอมฮอลล์ น้ำแข็งใส” พร้อมกับแสดงมินิคอนเสิร์ตเอาใจแฟนคลับและผู้ที่เดินทางมาเช็กอินกลางห้างสรรพสินค้าสยาม เวลา 15.45 - 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS (ชั้น 3) สยามสแควร์วัน4.) แถลงข่าวคอนเสิร์ต “Y2K CONFEST” พบศิลปินระดับตำนานยุค 2000 พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ ในงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ "Y2K CONFEST" เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ Lido Connect5.) GET RISING TO RISERไบร์ท วชิรวิชญ์, คริส พีรวัส, นนน กรภัทร์, Sizzy และศิลปินกลุ่มใหม่จาก Project Alpha จะยกขบวนเดินทางมาเปิดตัว RISER MUSIC แบรนด์ใหม่จาก GMMTV ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ SQUARE A, CENTRALWORLD6.) Est cola Presents “Awesome Night with CHA EUN WOO”งานเปิดตัวของพรีเซนเตอร์ “เอส โคล่า” “ชาอึนอู” (CHA EUN WOO) ที่จะมาทักทายและแจกความสนุกผ่านกิจกรรมพิเศษให้กับแฟนๆ ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.00 น. ณ ลานพาร์ค พารากอน