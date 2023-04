เปิดตัว ACE ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์มาตรฐาน และงานซ่อมครบวงจร ชูเครื่องมือทันสมัย ภายใต้มาตรฐานการซ่อมของผู้ผลิตรถยนต์ทุกยี่ห้อ

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท เค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ในการให้บริการด้านรถยนต์มากว่า 65 ปี ซึ่งมีเจตนารมณ์อันแรงกล้าในการยกระดับมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ บริษัทฯ จึงได้ทุ่มงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เปิดตัวศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี และงานซ่อมครบวงจร ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ภายใต้ชื่อ ACE (Automotive Center of Excellence) ขนาด 3,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น มีพันธสัญญาในการดูแลและส่งมอบรถยนต์ที่ลูกค้ารักด้วยความเข้าใจและไว้วางใจ ภายใต้สโลแกน Ace Care for Your Loved Carนอกจากการให้บริการลูกค้า บริษัทยังมุ่งมั่นในการพัฒนาช่างฝีมือในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ ผ่านการส่งเสริมทักษะอาชีพจาก K-CNS Training Center มาแล้วกว่า 7 ปี ผลิตช่างฝีมือไปแล้วกว่า 500 คน และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน WorldSkills ระดับโลกในสาขา Automotive Technology, Body Repair, Car Painting และ Mechatronics ในปี 2022 ที่ผ่านมานายกมลพงศ์ กล่าวว่า ACE มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านรถยนต์ให้กับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความคุ้มค่าสูงสุดในตลาด พร้อมทางเลือกหลากหลาย ทั้งด้านการซ่อม ด้านอะไหล่ และด้านประกันภัย เราเริ่มจากขอนแก่นและพร้อมร่วมมือกับคู่ค้าในการขยายการดูแลลูกค้าไปสู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย และร่วมสร้างแรงงานฝีมือของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลด้วยกัน"ด้านนายสัจจวัชร ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายของศูนย์บริการ ACE คือกลุ่มคนรักรถที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานของงานซ่อมที่เชื่อถือได้ พร้อมดูแลลูกค้าที่มีประกันเบี้ยซ่อมห้างและประกันเบี้ยซ่อมอู่จากทุกบริษัทประกัน มีความสะดวกสบายในการนัดหมายและติดตามสถานะงานซ่อมได้จาก Application พร้อมแจ้งเตือนเมื่อรถซ่อมเสร็จ ลูกค้าสามารถเรียกดู ประวัติงานซ่อมของรถตัวเอง เพื่อดูรายละเอียดการเข้ารับบริการครั้งที่ผ่านมาได้ และยังสามารถชำระเงิน online ผ่านทาง Application ได้อีกด้วยแผนผังของศูนย์บริการ ACE มีการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งพื้นที่การทำงานเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ซ่อมเบา พื้นที่ซ่อมปานกลาง และพื้นที่ซ่อมหนัก ปัจจุบันศูนย์บริการ ACE สามารถรองรับงานซ่อมทั่วไปประมาณ 15 คันต่อวัน และงานซ่อมตัวถังและสี 200 คันต่อเดือน พร้อมนำเสนอราคาที่คุ้มค่า ถูกกว่าการซ่อมในศูนย์บริการโดยทั่วไป ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานที่มากกว่าหรือเทียบเท่า โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการซ่อมรถหลายแห่ง สามารถซ่อมได้ครบวงจร ในที่เดียว นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถมั่นใจได้ว่ารถทุกคันจะกลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงกับมาตรฐานการประกอบจากโรงงานมากที่สุด พร้อมรับประกัน 2 ปีสำหรับงานซ่อมตัวถังและสี และ 1 ปี สำหรับงานซ่อมทั่วไป"ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากทั้งในด้านโครงสร้างตัวถังและวัสดุ ซึ่ง ACE มีความพร้อมด้านเครื่องมือและช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการวิเคราะห์วิธีในการเชื่อมและการใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันระหว่างรถยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น อลูมินัม คาร์บอน และ แมกนีเซียม คุณภาพงานซ่อมและความไว้วางใจของเจ้าของรถเป็นเรื่องสำคัญอันดับ 1 ของ ACE เพราะงานซ่อมที่ดีนั้น นอกจากจะทำให้รถอยู่ในสภาพดีแล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกครั้ง เราเชื่อมั่นว่าศูนย์บริการ ACE จะเป็นตัวเลือกอันดับแรกที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ” ซึ่ง หลังจากที่ได้ทำการเปิดสาขาแรกที่ขอนแก่นแล้ว ACE ยังมีแผนที่จะขยายไปอีก ในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่อีก 5 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2567 นายสัจจวัชร กล่าวในตอนท้ายสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม, มุมนักลงทุนสัมพันธ์ และนัดหมายการเข้าใช้บริการของ ACE ได้ที่ https://www.ace-autoservice.com Line : @ace-autoservice โทร. 095-956-9555