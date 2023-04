เปิดตัว “มีดีอะคาเดมี่” สร้าง “อินฟลูเอ็นเซอร์กู้ชาติ” ช่วยให้เด็ก-เยาวชน ได้เรียนฟรี และมีรายได้ทันทีระหว่างเรียน

นางสาวธนิดา กิจบำรุง ผู้บริหาร สถาบันพัฒนานักธุรกิจยุคใหม่ (Modern Entrepreneurs Development Institute) หรือ MEDI Academy ทำกิจกรรมตามแนววิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) อดีตเคยเป็น บก.ข่าวช่อง 7 ทำงานมานานกว่า 23 ปี และทำงานที่ช่อง 3 อีก 5 ปี ถือว่าเธอเป็นเบอร์ต้น ๆ ของสายปฏิบัติงานในวงการข่าวโทรทัศน์ก็ว่าได้วันนี้ได้ร่วมกับเพื่อนๆ ที่มีอุดมการณ์เดียวกันและมีความสามารถในการทำการตลาดออนไลน์ขั้นเทพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ นายนพดล ไพรวัลย์ นักธุรกิจ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ด้านกลยุทธ์การตลาด ออนไลน์ มีประสบการณ์ทั้งในประเทศไทย CLMV โดยเฉพาะประเทศเวียดนามมากกว่า 10 ปี เกี่ยวกับ Influencer และ Affiliate Marketing นายรณกฤต สิทธิพรหม หรือโค้ชคิม [Kim the Power Booster Man] วิทยากรด้านการสื่อสารเพื่อการตลาดออนไลน์ และที่ปรึกษาธุรกิจหลายบริษัท ได้มาร่วมกันทำโครงการ”อินโฟเอ็นเซอร์กู้ชาติ” หรือ Live learn and Earn ในยุคธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้การใช้ชีวิต ทักษะที่จำเป็น และสร้างรายได้ในยุคดิจิทัล หลักสูตรสอนตั้งแต่การสร้าง Personal Brand ปรับบุคลิกให้สะกดสายตา การปลุกพลังในตัวผู้เรียน ให้เข้าใจว่าอยากทำธุรกิจต้องคิดใหม่ ทำในสิ่งที่ชอบ และเลือกทำในสิ่งที่ใช่ สร้างความตระหนักรู้ว่า หัวใจของการทำธุรกิจ คือ การตลาด และยุคนี้ต้องใช้การทำตลาดออนไลน์ เป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารกับลูกค้าได้ตรงกลุ่ม ช่วยผู้เรียนพัฒนาจุดแข็ง และ สอนเทคนิคการทำ คอนเท้นท์ให้ลูกค้าหยุดดู รู้จัก เข้าใจ ติดตาม และซื้อสินค้าโดยสมัครใจ และปลูกฝังเรื่องจริยกรรมในการเป็นนักรีวิว ที่จะนำไปต่อยอดในการทำคอนเท้นต์ ได้อย่างโดดเด่น และก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนายนพดล ไพรวัลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวว่า เสน่ห์ของ คอร์ส “อินฟลูเอ็นเซอร์กู้ชาติ” คือ สอนจริงแบบจับมือทำ โดยนักเรียน นักศึกษาได้เรียนฟรี ผู้ประกอบการเสียค่าเรียน นำรายได้จากผู้ประกอบการ มาสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนฟรี ส่วนผู้ประกอบการได้เรียนและมีนักศึกษาที่คล่องตัวกว่าเป็นคู่หูหรือเป็นบัดดี้ หลอมรวมคนสองกลุ่ม ที่มีความแตกต่างของทักษะในการตลาดออนไลน์เข้าด้วยกัน อุ้มชู พยุง และประคับประครองกันเดินหน้าในการทำตลาดยุคดิจิทัลให้คล่องตัวขึ้น นางสาว ธนอิน ตุ้มหิรัญ หรือ โค้ชโซดา เป็นที่ปรึกษาในหลายกระทรวง ด้านการสื่อสารออนไลน์ ทำหน้าที่สอนเทคนิคการเขียนคอนเท้นท์ ในการทำตลาดออนไลน์ให้โดนใจ กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ และยังมีโค้ชผู้สอนอีกหลายคน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศคุณนิดา หรือ นางสาวธนิดา กิจบำรุง เล่าว่า นอกจากเคยดูแลงานข่าวโทรทัศน์แล้ว ยังชอบริเริ่มและผลักดันกิจกรรมจิตอาสาหลายโครงการสมัยทำงานที่ช่อง 3 เช่น โครงการ rice buddy พาคนกินข้าวจากในเมืองไปเป็นคู่หู หรือบัดดี้กับชาวนาที่ปลูกข้าวออแกนิคและซื้อขายกันโดยตรง หรือโครงการ green buddy พาเด็กในเมือง ไปเป็นคู่หูกับเด็กต่างจังหวัดร่วมกันปลูกต้นไม้ ช่วยกันดูแลต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในโครงการให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย ด้วยแนวคิดเดียวกัน คือ ต้องการให้คนที่แข็งแรงกว่า พยุงหรือจุงมือหรืออุ้มชู คนที่ด้อยกว่าด้วยคำว่าบัดดี้นั่นเอง และโครงการ “อินฟลูเอ็นเซอร์กู้ชาติ” ได้สร้างบัดดี้ ในการทำตลาดออนไลน์ ประสบความสำเร็จแล้วอย่างล้นหลาม รุ่นแรกที่เปิดสอนเป็นทางการ คือที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เด็ก ๆ มีรายได้กันตั้งแต่เรียนในคอร์ส ผู้ประกอบการที่ร่วมอบรมด้วย ชื่นชอบผลงานของเด็ก มีการสนับสนุนการจ้างงาน และ รางวัลเพิ่มเติม นอกจากนั้นหลังจบคอร์ส เด็ก ๆ ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จะได้รับการสนับสนุนจาก มีดีอะคาเดมี่ ให้ได้รับงานรีวิว ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การรีวิว โครงการ The empire Tower ที่พัทยา ผู้ประกอบการให้ค่าตอบแทนกับ นักรีวิว ในค่ายมีดีอะคาเดมี ถึงร้อยละ 5 ของราคาขายทรัพย์ เกิดกระแสความสนใจ และตอบรับ ในกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อย่างมากล่าสุด ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง สถาปนิกผู้มีผลงานและมีชื่อเสียงระดับโลก เจ้าของรายการอยู่สบาย ทางช่องเนชั่นทีวี ได้เข้ามาสนับสนุน เตรียมอบรมคอร์สพิเศษ เทคนิคในการเลือกสรร เลือกซื้อบ้านและคอนโด เพื่อให้นักรีวิว กลุ่มนี้ มีข้อมูลสำคัญในการทำรีวิว ได้แหลมคม ชัดเจน อีกทั้งจะช่วยส่งต่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม สนับสนุนนักรีวิวรุ่นใหม่เหล่านี้ด้วย สอบถามเพิ่มเติม มีดีอะคาเดมี่ Line : @mediacademy