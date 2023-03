กรมพัฒน์ฯ จับมือ NocNoc ดัน SMEs กลุ่ม Home and Living ช่วยเพิ่มยอดขายแพลตฟอร์มออนไลน์

เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้มแข็งแข่งขันได้ พร้อมส่งเสริมธุรกิจให้พัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดย e-Commerce เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่กรมฯ เข้าไปสนับสนุนและสร้างสมดุลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ประกอบกับสร้างผู้ประกอบการรายเล็กให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล“การสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนก็เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้เดินหน้าเร็วขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ กรมฯ ได้ผนึกความร่วมมือกับภาคเอกชนชั้นนำด้าน e-Commerce อย่าง NocNoc ที่เป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทยแท้ มีเครือข่ายทั่วประเทศ เน้นลูกค้าในกลุ่ม Home & Living โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะช่วยกันต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ SMEs ไทย ตั้งแต่การบ่มเพาะสร้างความรู้ด้าน e-Commerce ให้ผู้ประกอบธุรกิจตลอดปี 2566 นำร่องหัวเมืองธุรกิจสำคัญอาทิ ชลบุรี, ภูเก็ต, โคราช และเชียงใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจมาถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้สามารถขายได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง”เปิดเผยว่า NocNoc ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจ ชั้นนำด้านการบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะช่วยกันผลักดันส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มให้มีความพร้อมแข่งขันด้านการค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านแพลตฟอร์ม NocNoc ที่สามารถเปิดร้านค้าได้ฟรี ไม่มีค่าแรกเข้า ครอบคลุมบริการงานช่าง ช่วยให้ปิดการขายได้สะดวก และง่ายกว่าเดิม พร้อมกับการทำการตลาดแบบ Social commerce ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าที่ตรงกลุ่มสำหรับสินค้า Home and Living ตลอดจนให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มธุรกิจเข้าถึงสินค้าแต่งบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ครบ จบในที่เดียวผ่านแคมเปญ NocNoc for Business“ทั้งนี้ ด้านการบริหารงานของ NocNoc หนึ่งในมิติที่ช่วยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางแบบ Personalize ที่ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้ว การให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ของไทยซึ่งเราแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้าในแพลตฟอร์ม NocNoc อยู่แล้วกว่า 3,000 ร้านค้า กลุ่มผู้ประกอบการในอนาคตที่ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า Home and Living และกลุ่มผู้ประกอบการทุกธุรกิจ SMEs เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ ที่พักโรงแรม ฟิตเนส ธุรกิจเสริมความงาม ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเช่นกัน”นอกจากนี้ NocNoc และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังมีแผนที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมหรือแคมเปญส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป อาทิ งานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo กิจกรรมอบรมสัมมนาภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce และโครงการสร้างชุมชนออนไลน์สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village by DBD) เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบด้าน e-Commerce จะช่วยเพิ่มโอกาส โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง e-Commerce มากขึ้น ซึ่งการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย