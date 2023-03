ไอ.พี. วัน รุกต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน “ความยั่งยืน” จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขยายตู้ Hygiene Refill Station ลดปัญหาขยะพลาสติก สนับสนุนแนวคิด Zero Waste

กว่า 2 ปี กับความสำเร็จของโปรเจคยักษ์ใหญ่รักษ์โลก ลดปัญหาขยะพลาสติกจากแบรนด์ภายใต้การบริหารงานของผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสัญชาติไทย ที่สร้างความท้าทายครั้งสำคัญ จุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ซ้ำ (Reuse) เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ร่วมสนับสนุนแนวคิดลดขยะจากผลิตภัณฑ์ให้เป็นศูนย์กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกถือเป็นปัญหาใหญ่ของโลกสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ โดยในปี 2563 วารสาร Science Advances ได้ระบุว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนขยะพลาสติกในขยะทั่วไปมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ในแต่ละปีประเทศไทยสร้างขยะพลาสติกเฉลี่ยปีละกว่า 4 ล้านตัน อันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ ซึ่ง ไอ.พี. วัน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ยอดนิยม ไฮยีน วิกซอล วิซ ไอวี่ แดนซ์ และ โฟกัส นั้นได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร จึงได้กำหนดเรื่องการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาเป็นยุทธ์ศาสตร์หลักในการดำเนินธุรกิจมาตลอด 50 ปีจากการตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะในประเทศที่เกิดขึ้น จึงได้เดินหน้าโปรเจค So in Green สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมรักษ์โลก อย่างซึ่งได้ติดตั้งและเปิดให้บริการในพื้นที่สาธารณะเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมีจุดให้บริการจำนวน 14 ตู้ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้นล่าสุด ไอ.พี. วัน เดินหน้านโยบายความยั่งยืน ผนึกความร่วมมือต่อเนื่องกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดจุดให้บริการเพิ่ม ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เอ็ม ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ โดยบริษัทฯ มีแผนจะขยายจุดให้บริการครอบคลุมจังหวัดชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้ทั้ง 14 จุดให้บริการราว 200 ล้านมิลลิลิตร ซึ่งสามารถทำให้ขยะพลาสติกหายไปจากระบบได้ไม่ต่ำกว่า 450,000 ชิ้น และจำนวนดังกล่าวยังมีส่วนช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้มากถึง 24,000 กิโลกรัม เพื่อส่งเสริมแนวคิด Zero Waste ร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ลดปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการขยะของประเทศ ปี 2565 - 2570 ที่มุ่งหวังจัดการขยะมูลและนำทรัพยากรกลับคืนจากของเสียให้มากที่สุดทางด้านกล่าวว่า "เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริโภคได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาขยะพลาสติก ซึ่ง Hygiene Refill Station ถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจคที่สอดรับกับนโยบายของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะ GREEN RETAIL ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง อันจะเห็นได้จากแคมเปญต่าง ๆ ที่ทางเดอะมอลล์จัดขึ้นล้วนแล้วแต่มุ่งหวังให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก อย่างเช่น โครงการที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการรณรงค์ให้ผู้บริโภคงดรับถุงพลาสติกและนำถุงผ้ามาช้อปปิ้งแทน”ในความร่วมมือในครั้งนี้ ไอ.พี. วัน และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคที่มาใช้บริการและถือเป็นการเดินหน้าสานต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของทั้งสององค์กร ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการลดปริมาณขยะพลาสติกที่เป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน”