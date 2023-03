xLab Digital เปิดตัว The Master Academy การเรียนการสอนแบบ Mastery Based Learning แห่งแรกในประเทศไทย

กรุงเทพฯ - 16 มีนาคม 2566: xLab Digital บริษัทในกลุ่ม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดหลักสูตร “The Master Academy” แพลตฟอร์มการศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้นด้วยหลักสูตรที่ไม่เหมือนใคร ในประเทศไทย โดยได้ออกแบบหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นการเรียนรู้ที่เน้นความชำนาญก่อนที่จะผ่านหลักสูตรในขั้นต่อไป (Mastery Based Learning) รวมทั้งเข้าใจถึงแก่นแท้ในแต่ละบทเรียนกับ “มาสเตอร์” ผู้มีประสบการณ์จริง ด้วยความมุ่งมั่นในการเร่งพัฒนาและดึงศักยภาพของคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ และมั่นใจว่าผู้เรียนจะมีทักษะด้านดิจิทัลและ เทคโนโลยีตามความต้องการของตลาดแรงงานโลกได้อย่างยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ระดับโลก อย่าง Amazon Web Services (AWS) ที่สนับสนุนโอกาสในการทำงานให้แก่ผู้เรียน และ Singularity University องค์กรศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านเทคโนโลยี คาดว่าในช่วงปี 2566-2567 นี้จะสามารถผลิตคนที่มีคุณสมบัติเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีได้ถึง 3,000 คนวิสัยทัศน์และจุดเด่นของการสร้างหลักสูตรของ The Master Academy คือ การสร้างหลักสูตรที่ไม่ว่าจะ เป็นคอร์สเวิร์กชอป หรือบูทแคมป์ก็ตาม ที่หลังจบหลักสูตรไปแล้วผู้เรียนจะสามารถหารายได้ได้เลย และไม่ได้จำกัดอยู่ที่ทักษะงานออฟฟิศ หรืองานประจำ แต่ยังรวมถึงงานจ็อบเล็กๆ และงานฟรีแลนซ์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ความรู้ และความสามารถในด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอลิสา ตริยถาวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ โครงการ The Master Academy กล่าวว่า “โครงการ The Master Academy นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากที่เราได้เปิดตัว The Data Master Bootcamp เพื่อเร่งพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้าสู่ภาคธุรกิจ โครงการที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้เราได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนไทยด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีที่ไม่ได้จำกัดแค่ในวงของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเท่านั้น กอปรกับความเชื่อมั่น และประสบการณ์ของตัวเอง และทีมเองที่ได้สัมผัสจากการทำงานในวงการศึกษามาอย่างยาวนาน ซึ่งพบว่าคนไทยเรามีศักยภาพ และความสามารถที่จะก้าวไปอยู่ในระดับเวทีโลกได้ไม่ยากเลย ดังนั้น ดิฉันจึงมั่นใจว่า The Master Academy จะสามารถตอบโจทย์ และเติม เต็มให้ทุกคนที่มาเรียน”ปัจจุบัน The Master Academy มีคอร์สให้เลือกหลากหลาย เข่น SQL ผ่าน Google BigQuery หรือคอร์ส นำเสนอข้อมูลอย่างมีคุณภาพด้วยแนวคิด Conceptual Design, Marketing Automation, Infograhic Hack, Landing Page for E-Commerce, Grand Master Game Creation Professional, AWS Cloud Computing Master Program โดยผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ได้ทันที และความพิเศษของหลักสูตร คือผู้เรียนจะได้ลงมือทำจริง มีการเชื่อมต่อ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จุดนี้จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังมีคอร์ส Executive Program กับ Singularity University ชุมชนการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมระดับโลกจากซิลิคอน วัลเลย์ ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ศกนี้ โดยจะมีวิทยากรชื่้อดังระดับโลก 12 ท่าน บินตรงมาให้ความรู้ ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของผู้บริหารในด้าน Technology Transformationนอกจากนี้ อีกหนึ่งจุดเด่นของหลักสูตร The Master Academy ที่ไม่เหมือนคอร์สออนไลน์อื่นๆ นั่นคือให้ การสนับสนุนการสร้างรายได้สำหรับผู้เรียนหลังจบหลักสูตร โดยโครงการมีพาร์ตเนอร์ชั้นนำอย่าง Amazon Web Service (AWS) ช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับการอบรมฝึกทักษะในด้าน Cloud Computing โดยผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับเลือกเข้าไปทำงานกับทางบริษัทพาร์ตเนอร์ของ Amazon Web Services (AWS) อีกด้วย และขณะนี้ได้กำลังขยายพาร์ตเนอร์ในลักษณะเช่นนี้เพิ่มขึ้นอีกเพื่อประโยชน์สำหรับผู้เรียน สำหรับผู้ที่สนใจเรียนกับหลักสูตร The Master Academy สามารถลงทะเบียนเรียนวันนี้พร้อมรับสิทธิพิเศษ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.themasteracademy.co/