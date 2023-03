NEIGHBORS ชูกลยุทธ์ Full-Funnel Marketing เจาะตลาดสินค้าและบริการ กลุ่ม High Involvement เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ

NEIGHBORS (เนเบอร์ส) บูทีคเอเยนซีด้านโฆษณาและการตลาดครบวงจร รวมพลมืออาชีพด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การตลาด และเอเยนซี พลิกโฉมรูปแบบการให้บริการของเอเยนซีแบบเดิมๆ ด้วยกลยุทธ์ Full-Funnel Marketing มุ่งเจาะตลาดสินค้าและบริการ High Involvement ที่มีความซับซ้อนสูง ตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตัวจริง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ลูกค้าต้องขายสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด​นายพชร ชินนวงศ์ Chief Growth Officer ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเจริญเติบโตของธุรกิจบริษัท เนเบอร์ส แอนด์ เฟรนด์ จำกัด กล่าวว่า NEIGHBORS เกิดจากการรวมตัวของคนทำงานด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด และเอเยนซีโฆษณา ซึ่งแต่ละคนล้วนมีความเชี่ยวชาญในกลุ่ม High Involvement ซึ่งผู้บริโภคมักจะใช้เวลาและข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากกว่าสินค้าทั่วไป เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ บริการทางการเงิน บริการด้านสุขภาพ และประกัน สินค้าหรือบริการเหล่านี้ไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆ หรือทำการตลาดแบบหว่าน แต่ต้องการกลยุทธ์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และขยายผลหลังจากเริ่มต้นทำแคมเปญ เป็นการทำงานร่วมกันอย่างลงตัว ระหว่าง Top of Funnel, Middle of Funnel ไปจนถึง Bottom of Funnel โดยทีมงานของ NEIGHBORS จะให้บริการลูกค้าครบลูปแบบ Full-Funnel และทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง วางแผน และดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย นั่นคือ ลูกค้าของเราสามารถขายสินค้าได้​"การทำงานของ NEIGHBORS จะแตกต่างจากเอเยนซีทั่วไป เพราะการทำตลาดให้กับสินค้า High Involvement ต้องผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ออกแบบ Customer Journey ผ่านกลยุทธ์ที่เรียกว่า Full-Funnel Marketing ซึ่งจะค่อยๆ คัดกรองผู้คนจนเจอคนที่เป็นลูกค้าตัวจริง โดยเน้นรายละเอียดในการทำการตลาดแบบมีกลยุทธ์ เฟ้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีความชื่นชอบในแบรนด์ สินค้า หรือบริการของลูกค้า พร้อมนำเสนอข้อมูล เพื่อเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจให้กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนนำชิ้นงานโฆษณาเพื่อจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อ”​พื้นฐานของการทำโฆษณา จะต้องผ่านหลักการตลาด โดยจะผลิตและนำชิ้นงานต่างๆ ให้เข้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายนั้น ผ่านกระบวนการตัดสินใจและพัฒนาระยะเวลาการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยในขั้นแรกจะสร้าง Awareness ให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ เมื่อรู้จักแล้วจะไปสู่ขั้น Interest หรือทำให้คนรู้สึกสนใจ เมื่อเกิดความสนใจแล้วก็จะไปสู่ขั้นถัดไปคือ Consideration ที่ต้องจูงใจให้ผู้บริโภคพิจารณา ผ่านไปยังขั้นสุดท้ายคือ Conversion หรือหมายถึงการตัดสินใจซื้อในที่สุด" นายพชรกล่าว​NEIGHBORS จะใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำงาน และทำงานร่วมกับลูกค้าแบบทีมเวิร์ก นอกจากนี้ NEIGHBORS ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำการตลาดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลคู่แข่ง รวมถึงปิดการขาย​นายพชรกล่าวเพิ่มเติมถึงความสำเร็จจากการใช้กลยุทธ์ Full-Funnel Marketing ว่า NEIGHBORS ใช้กลยุทธ์นี้ในการดูแลและแก้ปัญหาให้ลูกค้ามาแล้วกว่า 300 ราย เคยทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ขายหมด กว่า 30 โครงการ เป็นที่ประทับใจของบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม High involvement ทั้งโรงพยาบาล คลินิกเสริมความงาม บริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัทการเงินการธนาคาร ผลสำเร็จที่ผ่านมาทำให้ NEIGHBORS มั่นใจในกลยุทธ์ Full-Funnel Marketing ว่าจะทำให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จได้ ปัจจุบัน NEIGHBORS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดูแลแบรนด์ต่างๆ กว่า 70 แบรนด์​"เรามองว่าธุรกิจของ NEIGHBORS จะเติบโตได้อีก เพราะกลุ่มสินค้า High-Involvement ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าราคาสูงอย่างบ้าน คอนโดฯ หรือรถยนต์ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ หรือการเงิน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า แต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญในรายละเอียดของสินค้า มองหาสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองให้มากที่สุด แม้แต่สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ราคาไม่สูงก็เป็น High-Involvement ได้" นายพชรกล่าวสนใจรายละเอียดบริการของ Neighbors : www.neighbors.co.th