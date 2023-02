ครอบครัวศิลาชัยลงทุนธุรกิจเดอะทัชกรุ๊ป สุขภาพ-ความงาม หวังเป็นอันดับ 1 ใน 2 ปี และสร้างอาชีพที่ 2 ให้คนไทย

โดยตนเองจะรับผิดชอบเรื่องการตลาด และมีการวางเป้าหมายไว้ว่า The touch clinic จะเป็นอันดับ 1 ในตลาดสุขภาพ ความงามภายใน 2 ปี โดยปีนี้มียอดขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท“The touch clinic เป็นมากกว่าคลินิกเสริมความงาม เราอยากจะสร้างงานให้แก่คนไทย โดยอาจจะเป็นอาชีพที่ 2 กับการเปิดบริษัท beauty agency ร่วมกับเรา ในอนาคตเรายังมีแผนจะบุกตลาดต่างประเทศ แต่เบื้องต้นถ้าชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ และถามหาเรื่องความงาม ชื่อแรกที่เป็นเบอร์ 1 ในใจต้องเป็น The touch clinic”คุณชินภาณัฎฐ์ เอกจินตวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดอะ ทัช กรุ๊ป เผยถึงธุรกิจเดอะ ทัช กรุ๊ป ว่า ในปีนี้ธุรกิจนับเป็นปีที่ดีมากที่มีผู้ร่วมหุ้น เพราะมีแผนจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมหลายอย่าง เช่น การทำผลิตภัณฑ์เวชสำอางโดยการร่วมคิดค้นผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษกับคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญภายใต้แบรนด์ Dr.Touch นอกจากนี้เรายังมีพันธมิตร คือโรงพยาบาลกรุงเทพ ในการวางแผนคิดโปรแกรมสุขภาพไว้ทั้งหมด 125 โปรแกรมที่จะมาตอบโจทย์ลูกค้า เน้นมาดูแลสุขภาพลูกค้าจากภายในสู่ภายนอก เพิ่มการมีอายุที่ยืนยาวกับทุกคน ในเบื้องต้นจะมี 25 โปรแกรม Longevity ที่จะตรวจเช็ก วิเคราะห์สุขภาพร่างกาย หากตรวจพบโรคเราสามารถส่งต่อให้โรงพยาบาลกรุงเทพทันทีที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายของ The touch clinic จะเป็นช่วงวัย 30 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีปัญหาและต้องการหาตัวจบปัญหานั้นๆ แต่ The touch clinic มีการรีแบรนด์ จึงวางแผนกลยุทธ์ใหม่ โดยมองกลุ่ม Gen Z ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ด้วยการหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนวัย Gen Z ที่อยากหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมาดูแลตัวเอง ดังนั้นจึงมีการลงทุนเปิดสาขาใหม่ที่สยามสแควร์ เป็นสาขาที่ 10 ด้วย“แม้ตลาดสุขภาพ ความงามจะเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นจุดแข็งของเราเลยคือเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเราแก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างตรงจุดเสมอตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ ผลลัพธ์ของลูกค้าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่สะท้อนกลับมายังแบรนด์ด้วย”