The 1 APP เดินหน้าแจกจัดเต็มต้นปีกับ “โหลด+ช้อป รับชุดใหญ่”

The 1 (เดอะ วัน) ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าแจกใหญ่สุดคุ้มกับ “โหลด+ช้อป รับชุดใหญ่” เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้บน The 1 APP สำหรับทั้งสมาชิกปัจจุบันและสมัครสมาชิกใหม่ แล้วไปช้อปต่อคุ้มๆ ได้ทันที พร้อมรับโปรโมชั่นดีๆ เมื่อเปิดใช้แอปฯ ถึง 2 ต่อ! ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้นต่อที่ 1: ส่วนลดรวม 2,000 บาท จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์! คูปองส่วนลดมากมายจากกว่า 20 ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ไม่ว่าจะเป็น เซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์, โรบินสัน, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี, โก! ว้าว, บีทูเอส, ท็อปส์, เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท, โก! เพาเวอร์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ออโต้วัน และออฟฟิศเมทต่อที่ 2: ช้อปปั๊บ รับฟรี! 100 คะแนน The 1 เมื่อช้อปขั้นต่ำ 100 บาท/ ใบเสร็จ (สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ) ผ่าน The 1 Mission “Amazing Welcome 100 Points”พิเศษยิ่งกว่า! รับฟรี ประกันอุบัติเหตุจากพรูเด็นเชียล “The 1 Welcome Protection” ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี รับวงเงินคุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท (สำหรับผู้ที่ล็อกอินบน The 1 APP เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 มิถุนายน 2566 และได้รับ SMS ยืนยันความคุ้มครองหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ์) (สมาชิกสามารถกดรับสิทธิพิเศษดังกล่าวได้ที่หน้า “My Rewards” หรือ “รีวอร์ดของฉัน” บน The 1 APP ได้ทันทีเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น และล็อกอินบน The 1 APP และคูปองมีอายุ 30 วัน หลังจากวันแรกที่ได้รับ)สัมผัสประสบการณ์ดีๆ ได้ทุกวันบน The 1 APP ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ การกดรับ/แลกสิทธิพิเศษ เช็คคะแนน ยอดซื้อ ดูสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมาย และเข้ารับบริการต่างๆ ด้วยการโชว์บาร์โค้ดสมาชิก รวมทั้งจ่ายเงินผ่าน The 1 APP ได้เลยทันทีแบบรวมครบจบในแอปเดียว ดาวน์โหลด The 1 APP เพื่อติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทั้งบน App Store, Play Store และ Huawei AppGallery https://app-download.onelink.me/oxGp/vlxiwso8