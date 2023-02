ปักหมุด 5 ห้างลักชัวรีในยุโรปของกลุ่มเซ็นทรัล ที่คนไทยต้องไม่พลาดเช็คอิน

กลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อปชาวไทยบินลัดฟ้าช่วงวันหยุดยาว พร้อมเติมเต็มประสบการณ์เหนือระดับ ณ 5 ห้างสรรพสินค้าระดับลักชัวรี ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ห้างเซลฟริดเจส (Selfridges) ประเทศอังกฤษ ห้างรีนาเชนเต (Rinascente) ประเทศอิตาลี ห้างคาเดเว (KaDeWe) ประเทศเยอรมนี ห้างอิลลุม (Illum) ประเทศเดนมาร์ก และห้างโกลบุส (Globus) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของกลุ่มเซ็นทรัลในการเดินหน้าขยายธุรกิจห้างสรรพสินค้าลักชัวรี ซึ่งปักหมุดอยู่ใจกลางเมืองสำคัญของยุโรป และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือน โดยล่าสุดทั้ง 5 ห้างสรรพสินค้าได้เนรมิตพื้นที่ทั้งห้าง เพื่อต้อนรับช่วงไฮซีซั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะนักช้อปชาวไทยที่เป็นสมาชิกเดอะวัน สามารถสะสมพ้อยท์เดอะวัน พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ มากมาย ได้ตลอดทั้งปี 2566

กลุ่มเซ็นทรัลและซิกน่า เพิ่งปิดดีลเข้าซื้อกิจการไปเมื่อสิงหาคม ปี 2565 โดยห้างเซลฟริดเจส ตั้งอยู่ใจกลางมหานครลอนดอน ถือเป็นห้างสรรพสินค้ายอดนิยมตลอดกาล ที่อยู่ในลิสต์จุดหมายการเดินทางของนักช้อปทั่วโลก การันตีจากรางวัลห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลก (Best Department Store in the World) จากงาน Global Department Store Summits 4 ปีซ้อน พร้อมยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าจดจำจากแบรนด์สินค้าลักชัวรีระดับโลก รวบรวมสินค้าแบรนด์ดังในหลากหลายหมวดหมู่กว่า 500 แบรนด์ อาทิ ALEXANDER MCQUEEN, LOUIS VUITTON, TIFFANY & CO., GUCCI, BVLGARI และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศการตกแต่งแบบ 2D ณ จุดดิสเพลย์ทั้งด้านในและด้านนอกห้างฯ ที่ได้ศิลปินชื่อดังต่าง ๆ มาสร้างสีสันให้ตลอดทั้งปี อีกทั้งมีกิจกรรมภายในห้าง ทั้งโรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ไปจนถึงลานสเกตบอร์ด นับเป็นศูนย์รวมความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะอังกฤษ พิเศษสุดสำหรับสมาชิกเดอะวันสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน Selfridges.com ได้แล้วจากทุกที่ทั่วโลก

ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 150 ปี ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียนคลาสสิค ถือเป็นห้างที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดในอิตาลี พรั่งพร้อมไปด้วยสินค้าลักชัวรีจากแบรนด์ดังให้เลือกซื้อ โดยเฉพาะแบรนด์ใหม่ล่าสุด อาทิ LOEWE, ZIMMERMANN, VIVIENNE WESTWOOD, MARNI X CARHARTT และ BOYY พร้อมด้วยบริการ Personal Shopper ที่คอยอำนวยความสะดวกในการให้บริการที่หน้าร้าน และยังมีบริการ Rinascente On Demand แชทตรงกับผู้ช่วยช้อปส่วนตัวชาวอิตาลีได้ที่ Line : @RinascenteOnDemand นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ อาทิ แคมเปญ Textile Wave ตื่นตากับสินค้ากลุ่ม Home Textile หลากหลายรายการ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม เต็มอิ่มไปกับแคมเปญที่คนหลงใหลงานออกแบบสุดยูนีคต้องถูกใจอย่าง Maison Margiela Takeover กับการเทคโอเวอร์ห้างรีนาเนเต สาขากรุงมิลานของแบรนด์ Maison Margiela ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม และแคมเปญ De Gusto Easter Edition ฉลองเทศกาลอีสเตอร์ด้วยสินค้าและดีลสุดพิเศษระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 9 เมษายนนี้

ได้รับการขนานนามว่าเป็นห้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเยอรมนีและในยุโรป มีประวัติอยู่คู่กับกรุงเบอร์ลินตั้งแต่ปี 1907 ถือเป็นแหล่งรวมแบรนด์ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก ที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เหนือระดับให้กับลูกค้าในประเทศเยอรมนีและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือน ซัมเมอร์นี้ละลานตาไปด้วยแบรนด์สินค้าลักชัวรีทั้งในกลุ่มแฟชั่นอย่าง GIVENCHY, BALMAIN, JACQUEMUS, ISABEL MARANT, STELLA McCARTNEY, OFF-WHITE กลุ่มบิวตี้อย่าง CHARLOTTE TILBURY, BYREDO และแบรนด์อื่น ๆ อีกมากมาย ที่ยกทัพมาเอาใจเหล่านักช้อป และสำหรับสายกินต้องไม่พลาด เพราะชั้น 6 ของห้างคาเดเว จัดเต็มทั้งร้านอาหารและบาร์ โดยเฉพาะร้านอาหารใหม่ล่าสุด The Brasserie Hélène ร้านอาหารฝรั่งเศสที่ให้คุณได้มาใช้ช่วงเวลาดินเนอร์กับบรรยากาศและอาหารคุณภาพชั้นยอด เรียกได้ว่าครบจบที่ห้างคาเดเวที่เดียว ทั้งเรื่องกินและเรื่องช้อป

ห้างสรรพสินค้าสุดหรูใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลก โดยซัมเมอร์นี้ได้มีการแปลงโฉมตกแต่งแบบโมเดิร์นในธีม “Futuristic” พบความพิเศษจากการเลือกซื้อแบรนด์สินค้าทั้งจากแถบสแกนดิเนเวีย และแบรนด์ดังจากทั่วโลกครบทั้งแฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ อาทิ สโตร์รูปโฉมใหม่ของ RIMOWA, IRO, The Vintage Bar และ Full Concept Store จากแบรนด์ CELINE ที่จะเปิดในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ นอกจากนี้ยังมีบริการ Illum On Demand แชทพูดคุยกับพนักงานผ่านช่องทาง WhatsApp เบอร์ +45 28 93 63 19 รวมถึงได้จัดแคมเปญพิเศษต้อนรับนักช้อปชาวไทยอย่าง Valentine 2023 สินค้าและกิจกรรมพิเศษต้อนรับเดือนแห่งความรัก รวมถึงเอาใจสาวๆ ด้วย Beauty Campaign พร้อมให้เลือกซื้อสินค้าบิวตี้ในราคาพิเศษตั้งแต่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป และสำหรับสาวสังคมต้องไม่พลาด Party Campaign เตรียมรับความสนุกสนานตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป

ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ขนแบรนด์สินค้าชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนักช้อป รวมถึงในไตรมาสแรกของปีนี้ที่เปิดแบรนด์ใหม่ในหลายกลุ่มสินค้า ทั้งแบรนด์สำหรับบ้านและไลฟ์สไตล์อย่าง DYSON, ASSOULINE แบรนด์แฟชั่นอย่าง PRADA MEN, ZEGNA, LOEWE แบรนด์แฟชั่นสำหรับเด็ก อาทิ PALM ANGELS, MARCELO BURLON หรือแบรนด์ความงาม อาทิ DR. BARBARA STURM, THAMEEN LONDON และเพื่อเป็นการเอาใจสายบิวตี้ เตรียมพบกับโปรโมชั่น Globus “Beauty Days” ข้อเสนอส่วนลดสุดพิเศษและกิจกรรมมากมายภายในห้างสรรพสินค้าโกลบุสระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 9 เมษายนนี้

ร่วมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่จะทำให้ทุกการเดินทางของคุณมีความหมายและน่าจดจำมากยิ่งขึ้น ผ่านการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ถูกคัดสรรมาเพื่อคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิกเดอะวันได้แล้ววันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำระดับโลกทั้ง 5 แห่ง ของกลุ่มเซ็นทรัลได้ทั่วทั้งยุโรป ได้แก่ เซลฟริดเจส (Selfridges) ประเทศอังกฤษ รีนาเชนเต (Rinascente) ประเทศอิตาลี คาเดเว (KaDeWe) ประเทศเยอรมนี อิลลุม (Illum) ประเทศเดนมาร์ก และโกลบุส (Globus) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์