อะไรยังไง? ชายเวียดนามรับเป็นเจ้าของคลิปตอกเสาเข็ม ไม่ใช่ครูบาไก่ พร้อมช่วยเป็นพยาน

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. จากกรณีที่ “อิคคิว วาสนา เคลือบสูงเนิน” พร้อมด้วย “บุ๋ม คมคาย เวกนวล” และพยาน โยมอุปัฏฐาก คนที่แฉ “ครูบาไก่” หรือ “พระอาจารย์สุวิทย์ ชินวโร” ประธานที่พักสงฆ์วัดป่าปฐมเทวาราม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นำคลิปลับเพิ่มเติมมามอบให้กับตำรวจกองปราบปราม ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอของชายหัวโล้นมีเพศสัมพันธ์กับชายอีกคน ภายในห้องแห่งหนึ่ง ซึ่งในข่าวเรียกว่า ตอกเสาเข็ม ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์กันสนั่นโซเชียลฯ ขณะที่พระสุวิทย์ หรือครูบาไก่เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า เห็นคลิปนี้ตั้งแต่ก่อนจะมีการออกข่าว โดยมีลูกศิษย์นำมาให้ดู ซึ่งก็ได้คุยกับลูกศิษย์อยู่ว่าเขาจะกล้าเอาคลิปอันนี้มาเผยแพร่จริงหรือ เพราะไม่ใช่ตัวเอง ซึ่งก็นำออกมาจริงๆ ขอยืนยันว่าไม่ใช่ตัวครูบาไก่อย่างแน่นอนล่าสุด ทวิตเตอร์ @vensaddha1 หรือนายต่วน (นามสมมติ) ชายสัญชาติเวียดนาม ที่มีรูปพรรณสัณฐานศีรษะโล้น โพสต์ภาพอินโฟกราฟิกของสำนักข่าวแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่ระบุว่า บุ๋ม-อิคคิว คู่กรณีครูบาไก่ นำคลิปลับชายหัวโล้นมอบให้ตำรวจ พร้อมข้อความว่า "The person in the picture is me, please don't take photos and clips to harm others, everyone has their own mistakes." แปลเป็นไทย คือ คนในภาพคือตนเอง อย่าลงรูปและคลิปเพื่อรังแกผู้อื่น ทุกคนล้วนผิดพลาดกันได้ ทำเอาโลกทวิตเตอร์ร้อนฉ่าเลยทีเดียวเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งถามเป็นภาษาอังกฤษว่า ถ้าภาพดังกล่าวเป็นของนายต่วนจริงโปรดแจ้งความ เนื่องจากมีคนใช้ภาพดังกล่าวโดยเจตนา นายต่วนจึงตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษว่า ถ้าผู้เสียหายต้องการให้ตนเป็นพยาน ตนจะช่วยงานนี้ต้องจับตาดูว่า อิคคิวกับบุ๋ม คู่กรณีครูบาไก่จะมีท่าทีอย่างไร หากหลักฐานที่ยื่นให้ตำรวจกองปราบปรามเป็นหลักฐานเท็จ ตามที่นายต่วน ชาวเวียดนามออกมาระบุว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิป