Siam Amazing Park : Amazing Celebrate Chinese New Year 2023 ฉลองตรุษจีนสุดปัง รับพลังมังกรทอง ตื่นตากับโชว์เชิดมังกรในทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย!! พร้อมสัมผัสบรรยากาศตรุษจีนเยาวราช ที่โซนบางกอกเวิลด์ 21-22 มกราคมนี้บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ สยามอะเมซิ่งพาร์ค สวนน้ำสวนสนุกชั้นนำของไทย และบางกอกเวิลด์ โซนทางเข้าใหม่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนาดใหญ่ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน วันเสาร์ที่ 21 และอาทิตย์ที่ 22 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.15 น.เป็นต้นไป พบกับขบวนแห่มังกรเสริมความเฮงรับปีกระต่ายทอง ห้ามพลาด! กับไฮไลต์สุดตื่นตาโชว์เชิดมังกรในทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย โดยคณะมังกรทอง-สิงโตนครสวรรค์ ศิษย์เอกท้าวเวสสุวรรณโณแวะถ่ายรูปเช็กอินกับเซียมซียักษ์เปิดคำทำนายรับพลังบวกที่บริเวณหน้าม้าหมุน 2 ชั้น The Merry Go Round และสนุกสนานกับเครื่องเล่นมาตรฐานระดับโลกกว่า 30 ชนิด เช่น Vortex รถไฟเหาะตีลังกาเกลียวสว่านแบบห้อยขาที่ยาวที่สุด 1 ใน 2 ของโลก, Log Flume ล่องซุงมหาสนุก, ผจญภัยดินแดนไดโนเสาร์ Jurassic Adventure, ชมวิว 360 องศา บนหอคอยชมวิวที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Si-Am Tower และอีกมากมาย พร้อมโปรโมชันออนไลน์บัตรรวมเครื่องเล่นสวนน้ำสวนสนุก ลดสูงสุด 55% จองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ https://www.siamamazingpark.com นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดจากเหล่ามาสคอต นำทีมโดยสองพี่น้อง ไซ-แอม และผองเพื่อน ให้ได้สนุกกันยาวๆ เต็มอิ่มจุใจถึง 21.00 น.นอกจากนี้ ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศเหมือนได้ไปเดินเที่ยวตรุษจีนเยาวราช ก็สามารถแวะไปชม ชิม ชอป แชะ ที่โซนบางกอกเวิลด์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนาดใหญ่ บริเวณอาคารบางกอก ไชน่า ทาวน์ พบกับของดี ของเด็ดย่านเยาวราช พร้อมลุ้นรับอั่งเปาของรางวัลมากมายหรือจะย้อนวันวานไปกับสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาคารสวยงามสมัยรัชกาลที่ ๕ และแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองบางกอก เช่น อาคารเฉลิมกรุง อาคารเฉลิมไทย อาคารแบดแมนแอนด์โก อาคาร บี.กริมแอนด์โก ตลาดสำเพ็ง ประตูสามยอด เสาชิงช้า เลือกซื้อของขวัญของฝาก ของแต่งบ้าน SMEMarket สินค้าออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ สินค้าวิสาหกิจชุมชนเกรดพรีเมียมจากทั่วประเทศ ชอปสนุกกับตลาดน้ำเมืองบางกอกและตลาดนัดกลางคืน อิ่มอร่อยหลากหลาย ถูกใจทั้งครอบครัวในศูนย์อาหารธีมไดโนเสาร์ล้านปีภูเขาไฟลาวา ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.อย่าลืม! แวะมาเฉลิมฉลองตรุษจีนสุดอะเมซิ่งที่สยามอะเมซิ่งพาร์คและบางกอกเวิลด์ ติดตามข่าวสารรายละเอียดอื่นๆ ได้ทาง https://www.facebook.com/siamamazingpark และ Line: @siamamazingpark