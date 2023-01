“บาจา”  บุกเยาวราช พาครอบครัว “ลิเดีย” – “เขื่อน” ร่วมมอบอั่งเปา

บาจา (Bata) ประเทศไทย พาทุกท่านเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนแบบเจิดจรัส พร้อมความปังรับปีกระต่ายทอง จัดแคมเปญ Lucky in Red พาสองครอบครัวคนดัง “ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน” และ “เขื่อน – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ” บุกเยาวราช แจกอั่งเปา มอบโชค ให้แก่บรรดาร้านค้าและลูกค้าย่านเยาวราช เพื่อส่งมอบความสุขในวันปีใหม่ของชาวจีนที่กำลังจะมาถึงนี้วิลาสินี ภาณุรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและต้อนรับเทศกาลตรุษจีน บาจา เลยพาทุกท่านไปเยี่ยมชมร้านแฟล็กชิป สาขาเยาวราช ซึ่งเป็นสาขาแรก ที่มีอายุยาวนานถึง 60 ปี โดยล่าสุดเราได้รีโนเวตให้เป็นสาขาที่มีพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวของบาจา พร้อมจุดเช็กอินให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึง และรำลึกถึงความเก๋า ผ่านเรื่องราวของแบรนด์ที่มีมายาวนาน อีกทั้งยังจัดโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย ให้ลูกค้าทุกท่านได้เติมเต็มสีสันกับการแต่งตัว และร่วมค้นหารองเท้าสีแดงในสไตล์ของคุณเองแบบเฮงๆๆบรรยากาศในงาน นอกจากบาจาจะจัดใหญ่ ยกขบวนเชิดสิงโตสุดอลังการมาเสริมโชคลาภ ให้ค้าขายร่ำรวยตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนแล้ว ยังได้ครอบครัวสองคนดัง “คุณแม่ลิเดีย , น้องดีแลน และน้องเดมี่” พร้อมด้วย “เขื่อน – ภัทรดนัย” และ “คุณแม่ตั้ม-วรรณาดาลักษณ์ ” ไปร่วมเดินแจกอั่งเปามอบส่วนลดซื้อสินค้าบาจาสูงสุดถึง 30เปอร์เซ็นต์ พร้อมมอบของที่ระลึกเสริมมงคลให้ดวงดีรับปีเถาะแก่บรรดาร้านค้าและลูกค้าที่แวะมาช้อปมาชิมในย่านเยาวราชแบบเป็นกันเอง สร้างความสนุกสนานรับโชคกันทั่วหน้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การความนุ่มสบายเท้าในแบบของบาจารับตรุษจีนนี้ได้ที่ร้านบาจา และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และสามารถติดตามโปรโมชั่นพิเศษจากบาจา ได้ทางช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.bata.co.th/ , Line Official: @Batathailand, Lazada : Bata Thailand https://bit.ly/3uCDq5R , Shopee : Bata Official Store https://bit.ly/336mjek