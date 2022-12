ไอคอนสยาม ดึงศิลปินระดับโลก “มาร์ค ต้วน” ร่วมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่

เป็นแลนด์มาร์กที่ศิลปินดังระดับโลกมาเยือนเพื่อส่งต่อความสุขนับครั้งไม่ถ้วน สำหรับ ไอคอนสยาม ล่าสุดสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในคืนเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปี ด้วยการคว้าศิลปินระดับโลก “มาร์ค ต้วน (Mark Tuan)” หนึ่งในสมาชิก GOT7 ร่วมโมเมนต์นาทีประวัติศาสตร์ก้าวสู่ศักราชใหม่ ในงานเคานต์ดาวน์ระดับโลก “Amazing Thailand Countdown 2023” ซึ่ง “ไอคอนสยาม” ผนึกกำลังความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เครือเจริญโภคภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์อาหารซีพี, เซเว่นอีเลฟเว่น ,ทรู 5G, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น และคาร์ดเอกซ์ พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคธุรกิจโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และชุมชน เนรมิตงานฉลองส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ตอกย้ำการเป็น Global Countdown Destination หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการมอบของขวัญให้กับอากาเซ่และแฟนคลับชาวไทย ไอคอนสยามเชิญศิลปินระดับโลก “มาร์ค ต้วน” มาปรากฏตัวในงาน Special Press Conference with MARK TUAN ร่วมแถลงข่าวและสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2 ซึ่ง มาร์ค ต้วน ก็ได้ปรากฎตัวพร้อมกับออร่าที่เต็มไปด้วยเสน่ห์สุดดึงดูด โดยมีแฟนคลับ 1,200 คน มาร่วมรอต้อนรับและส่งกำลังใจให้ศิลปินคนโปรดสร้างบรรยากาศให้งานแถลงข่าวเต็มไปด้วยความน่ารักอบอุ่น ฟินกันไปตามๆ กันทั้งนี้ศิลปินระดับโลก มาร์ค ต้วน ตั้งใจบินตรงมาเพื่อร่วมงาน “Amazing Thailand Countdown 2023” งานเคานต์ดาวน์ระดับโลกกับไอคอนสยามเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยเฉพาะ พร้อมร่วมนาทีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับการแสดงพลุรักษ์โลกสุดยิ่งใหญ่ตระการตาความยาว 1,400 เมตร ยาวที่สุดบนโค้งน้ำเจ้าพระยา รวมจำนวนกว่า 30,000 ดอก ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งหัวใจไทย ยิ่งใหญ่สะกดโลก Win the World for Thailand” พร้อมสร้างปรากฎการณ์สุดเซอร์ไพร์สสะเทือนคืนข้ามปีโดย “มาร์ค ต้วน” โชว์การแสดง First Solo ครั้งแรก ที่มาพร้อม Performance ท่ามกลางโปรดักชั่นสุดอลังการ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ให้คนไทยและเหล่าอากาเซ่แบบเต็มอิ่มทั้งความสนุกและความประทับใจเรียกได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์และความทรงจำที่มีค่าในการก้าวสู่ปีใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากไอคอนสยามที่ได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่าง “มาร์ค ต้วน” ในการร่วมสร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญในปีนี้ ในงาน “Amazing Thailand Countdown 2023” ตอกย้ำถึงความเป็น Global Countdown Destination แลนด์มาร์กของการฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวของประเทศไทย