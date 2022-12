BODY SLAM ขึ้นโชว์คอนเสิร์ต ENCORE FREEZE YOUR FEEL WITH BODYSLAM” บนลานน้ำแข็ง

"ตูน อาทิวราห์ (ตูน บอดี้สแลม) กับบริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหูฟังภายใต้แบรนด์ “ENCORE” (อังกอร์) แบรนด์หูฟังที่ดีที่สุดของวงการนักร้องนักดนตรี เดินหน้าจัดงานคอนเสิร์ตส่งต่อความสนุกสำหรับคนรักเสียงเพลง สร้างสีสันครั้งใหม่ให้วงการเพลง โดยการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่หนาวที่สุดของ BODY SLAM บนลานน้ำแข็ง “ENCORE FREEZE YOUR FEEL WITH BODYSLAM” คอนเสิร์ตสุด EXCLUSIVE เฉพาะลูกค้าที่ซื้อหูฟัง ENCORE เท่านั้น เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนและให้การสนับสนุนสินค้าด้วยดีมาตลอดโดยคุณตูน อาทิวราห์ เป็นผู้ร่วมออกแบบในด้านการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพของเสียงหูฟังแต่ละรุ่น รังสรรค์จนเป็นหูฟัง ให้เหล่าคนชอบฟังเพลงได้ประสบการณ์การฟังอย่างเหนือชั้นภายในงานยังนำสินค้ามาวางจำหน่ายอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรุ่น “RISING” (ไร-ซิ่ง), รุ่น “PASSION” (แพช-ชั่น), รุ่น “DAWN” (ดอว์น), รุ่น DAWN (LIMITED), และรุ่นน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะออกมาวางจำหน่ายเป็น EAR MONITOR มาพร้อมไมค์สนทนา ชื่อรุ่น SOAR (ซอร์) ไอเดียเริ่มต้นของสินค้าตัวนี้คือ คุณตูนมีความตั้งใจอยากให้วัยรุ่นไทย และนักดนตรีที่อยากได้หูฟังดีๆ ในงบที่จำกัด สามารถเข้าถึงได้ในราคาเพียง 399 บาทเท่านั้น พร้อมการออกแบบที่เป็นมืออาชีพ โดดเด่นเรื่องการตัดเสียงรบกวนได้ดีมาก และมีไดร์เวอร์ข้างละ 2 ตัวให้เสียงครบในทุกๆ ด้าน ตอบโจทย์ทุกโมเม้นท์ที่คุณชื่นชอบ นำมาให้ทดลองสัมผัสกันในงาน “ENCORE FREEZE YOUR FEEL WITH BODYSLAM” ณ THE RINK@CENTRAL WORLD เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/encorethailand/