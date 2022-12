สนุกสุดมันส์ สมศักดิ์ศรีของเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับ “Pepsi Presents Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 12” มัน ใหม่ มาก!

ความพิเศษของงานปี้นี้คือการทำให้ทุกคนได้เสพประสบการณ์แห่งความสุขมากกว่างานเทศกาลดนตรีอื่นของ ไม่ว่าจะเป็น การตั้งแคมป์ท่ามกลางธรรมชาติ เพราะทางงานได้จัดพื้นที่สำหรับลานแคมป์ปิ้งให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งสะอาด และสะดวกสบาย รวมทั้งกิจกรรมใหม่ที่ครบครันทุกไลฟ์สไตล์โดนใจ ทั้ง MOVIE CLUB กับหนังเรื่องโปรด, อิ่มอร่อยกับการนั่งกินหมูกระทะ และแซ่บไปกับ AFTER YUM ในบรรยากาศสุดชิลล์ และมีการมอบทะเบียนสมรสฉบับ BMMF ให้กับคู่รักที่มีวันครบรอบแต่งงานตรงกับวันจัดงานบิ๊กเมาท์เท่น ซึ่งทุกรายละเอียดของงานถูกคิดออกแบบมาอย่างตั้งใจเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดสำหรับบรรยากาศภายในงาน Pepsi Presents Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 12 (เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ครั้งที่ 12) ที่ผ่านมา ก็จะมีศิลปินที่ทยอยมามอบความสนุกสุดมันส์ผ่านเสียงเพลงตลอดทั้งวันทั้งคืน ซึ่งมีให้เลือกชมหลากหลายศิลปิน ทั้งป๊อป, ร็อก, ฮิปฮอป, แดนซ์, อินดี้, ลูกทุ่ง และยังมีต่างประเทศมารวมงานในปีนี้ด้วย ได้แบ่งเวทีเป็นทั้งหมด 9 เวที แถมยังได้ดีไซน์ใหม่ทั้งหมด ได้แก่ MOUNTAIN STAGE (เวทีภูเขา) เป็นเวทีใหญ่ที่สุดเห็นตั้งแต่เข้ามาในงาน ซึ่งเป็นเวทีที่รองรับการแสดงดนตรีสดเต็มรูปแบบอันหลากหลายจากศิลปินเบอร์ใหญ่สุดฮิตอย่าง KLEAR (เคลียร์), GETSUNOVA (เกทสึโนวา), NUM KALA (หนุ่ม กะลา), BIG ASS (บิ๊กแอส), COCKTAIL (ค็อกเทล), POTATO (โปเตโต้), SLOT MACHINE (สล็อตแมชชีน), BOOM BOOM CASH (บูม บูม แคช), F.HERO x BEAR KNUCKLE (ฟักกลิ้ง ฮีโร่ x แบร์ นัคเคิล), LOMOSONIC (โลโมโซนิก), MILLI (มิลลิ), URBOYTJ (ยัวร์บอยทีเจ), THREE MAN DOWN (ทรี แมน ดาวน์), PALMY (ปาล์มมี่), LABANOON (ลาบานูน), BODYSLAM (บอดี้สแลม), CLASH (แคลช), TAITOSMITH (ไททศมิตร) มาถึงเวทีหลักของงานอย่าง COW STAGE (เวทีวัว) เวทีที่ได้ขยายพื้นที่แห่งความสนุกให้กว้างใหญ่ขึ้น และเป็นเวทีรวมศิลปินโคตรแมสแห่งปี อาทิ ALLY (แอลลี่), ZOM MARRIE (ส้ม มารี), VIOLETTE WAUTIER (วิโอเลต วอเทียร์), THE PAKINSON (เดอะ พาร์กินสัน), NON TANONT (นนท์ ธนนท์), STAMP (สแตมป์), LIPTA (ลิปตา), TATTOO COLOUR (แทททูคัลเลอร์), LAZ1 (ลาซวัน), PROXIE (พร็อกซี), PUN x TXRBO x PEARWAH (ปัน x เทอร์โบ x แพรวา), PARADOX (พาราด็อกซ์), LULA (ลุลา), OAT PRAMOTE (โอ๊ต ปราโมทย์), POP PONGKOOL (ป๊อบ ปองกูล), INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร), SINGTO NUMCHOK (สิงโต นำโชค), SCRUBB (สครับบ์), POLYCAT (โพลีแคท)มาถึงเวทีใหม่ของปีนี้ BLOCK STAGE (เวทีบล็อค)ที่รวมศิลปินขวัญใจวัยรุ่นไว้แน่นๆ THE DARKEST ROMANCE (เดอะ ดาร์คเคสท์ โรแมนซ์), PAPER PLANES (เปเปอร์ เพลนส์), BRIGHT x WIN x KRIST x NANON (ไบร์ท x วิน x คริส x นนน), BILLKIN x PP KRIT (บิวกิ้น x พีพี กฤษฏ์), THE TOYS (เดอะทอยส์), TWOPEE SOUTHSIDE x XOFLOW (ทูพี เซาท์ไซด์ x โซโฟลว์), ATLAS (แอทลาส), MATCHA x KIN x ALALA x PERSES (มัจฉาx คินน์ x อาลาล่า), PIXXIE x BAMM x PROO THUNWA (พิกซี่ x แบม x พรู ธันวา), 4MIX (โฟร์มิกซ์), 4EVE (โฟร์อีฟ), TILLY BIRDS (ทิลลี่เบิร์ด), D GERRARD (ดี เจอร์ราร์ด), THAITANIUM (ไทยเทเนี่ยม)ก่อนจะย้ายไปสนุกกันต่อที่เวที EGG STAGE (เวทีไข่) เวทีนี้นอกจากดีไซน์ออกมาได้เจ๋งสุด ๆ แล้ว ยังเต็มไปด้วยศิลปินมากความสามารถ อาทิ H 3 F (เอช 3 เอฟ), เขียนไขและวานิช, PATRICKANANDA (แพทริคอนันดา), ไปส่งกู บขส.ดู๊, MIRRR (เมอร์), DESKTOP ERROR (เดสก์ทอป เออร์เรอร์), SAFEPLANET (เซฟแพลนเน็ต), ONLY MONDAY (โอนลี่ มันเดย์), JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์), DEPT (เดปป์), ANATOMY RABBIT (อนาโตมี แรบบิท), THE YERS (เดอะเยอร์ส), PHUM VIPHURIT (ภูมิ วิภูริศ), WHAL & DOLPH (วาฬแอนด์ดอล์ฟ)ด้านเวที PEPSI CHIC STAGE (เวทีไก่) ศิลปินเวทีนี้ก็สนุกไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น TELEVISION OFF (เทเลวิชั่น ออฟ), BELL WARISARA (เบล วริศรา), SERIOUS BACON (ซีเรียส เบคอน), SLAPKISS (สแลปคิสส์), YOURMOOD (ยัวร์มู้ด), SARAH SALOLA (ซาร่าห์ ซาโลร่า), NO ONE ELSE (โน วัน เอลส์), ZWEED N’ROLL (สวีด แอนด์โรล) KARTOM STAGE (เวทีกระท่อม)เวทีน้องใหม่ที่ออกแบบให้เหมือนกระท่อมที่ตั้งอยู่ในป่า มีศิลปินดี ๆ มากมาย ได้แก่ LANDOKMAI (ลานดอกไม้), STOONDIO (สตูนดิโอ) และโชว์อะคูสติกสุดพิเศษจากศิลปิน POTATO (โปเตโต้)มาชิลล์กันต่อที่เวที FOR-REST STAGE (เวทีฟอร์เรส) กับศิลปินหน้าใหม่ ทั้ง GMM ACADEMY (จีเอ็มเอ็ม อคาเดมี่), YES INDEED (เยส อินดีส), TOFFIE (ท๊อฟฟี่), T!NE (ไทน์) และกิจกรรมสบาย ๆ อย่าง MOVIE CLUB (มูฟวี่คลับ) อีก 1 เวทีที่จะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ เพราะเป็นการเลี้ยงส่งครั้งสุดท้ายให้กับเวที AKOJORN PUB BY NANAKE (อโคจร ผับ บาย น้าเนค) ที่มาพร้อมกับแก๊งศิลปินสุดป่วน อาทิ ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล x จั๊ก ชวิน x ตาร์ มิสเตอร์ทีม, PIMRYPIE (พิมรี่พาย), แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก, เอ๊ะ จิรากร, PARADOX (พาราด็อกซ์) แต่ไฮไลท์ไอเดียในปีนี้คงต้องเป็นเวที RUMWONG BAR BY JOEYBOY x ระเบียบวาทะศิลป์ (บาร์รำวงบายโจอี้บอย x ระเบียบวาทะศิลป์) ที่งานนี้ได้ขนเอาความบันเทิงมาเพียบมีทั้งศิลปินลูกทุ่งที่กำลังมาแรงอย่าง จ๊ะ นงผณี, หญิงลี ศรีจุมพล, ลำเพลิน วงศกร, เบลล์ นิภาดา, เวียง นฤมล, มินตรา อินทิรา, NEW COUNTRY (นิว คันทรี)และอีกหนึ่งความพิเศษของงานปีนี้ กับครั้งแรกของ คณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ ซึ่งเป็นการแสดงที่ถูกพูดถึงมากที่สุด แถมยังเป็นการสร้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการหมอลำอีกด้วย อีกทั้งเป็นเวทีที่มีความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก จึงทำให้บรรยากาศการแสดงเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน เหล่าวัยรุ่นและแฟน ๆ ต่างแห่เข้ามาชมการแสดงแน่นขนัดทั้ง 2 วัน 2 คืน เลยก็ว่าได้นอกจากนี้อีกหนึ่งซีนสำคัญที่แฟน ๆ ของบิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ตั้งตารอชมในทุก ๆ ปี นั่นก็คือ การจุดพลุไฟในคืนสุดท้ายของการจัดงาน ซึ่งปีนี้พูดเลยว่าผู้จัดงานอย่าง ‘GAYRAY’ (เกเร) ได้รังสรรค์การจุดพลุไฟได้อลังการสมศักดิ์ศรีกับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสามารถพูดได้ว่านี่แหละคือ ‘ALL-NEW BMMF 12 มัน-ใหม่-มาก’ ที่คุ้มค่าการรอคอยอย่างแท้จริง! สำหรับใครที่พลาดไม่ได้มาสัมผัสประสบการณ์ความใหญ่ ความใหม่ของงานในปีนี้ไปก็ไม่ต้องกังวล สามารถชมภาพบรรยากาศทั้งหมด และติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่ FB : BigMountainMusicFestival / TikTok: @bigmountainmusicfestival / Twitter: @bigmountainTH / YouTube: @BigMountainMusicFestival0