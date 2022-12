ไม่มีแผ่ว!! “แจ๊ส - จ๊ะ - กวาง” มันส์ส่งท้าย เวที "Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 9” เอ็นดู fc หอบพวงมาลัยอาหาร-ผลไม้ มามอบให้

ยิ่งใหญ่ อลังการ สมการรอคอย 2 ปี!! สำหรับความสุข ความฟินตลอดทั้ง 5 วัน 5 คืน ในงาน "Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 9” (ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์) เทศกาลดนตรีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ต้อนรับลมหนาวแรกของปี ท่ามกลางบรรยากาศหุบเขา ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม ที่ผ่านมาโดยปีนี้ปิดเวทีด้วยศิลปินโซฮอต เริ่มด้วย กวาง จิราพรรณ มันส์กันต่อกับลูกทุ่งสาวสุดแซ่บ จ๊ะ นงผณี ที่ลงไปทักทายแฟนๆ กันอย่างใกล้ชิดถึงด้านล่างเวที ด้านแฟนเพลงต่างพร้อมใจกันหอบพวงมาลัยอาหารเมนูต่างๆ และผลไม้ มามอบให้เหล่าศิลปินบนเวที เรียกเสียงฮาไปไม่น้อย และคอนเฟิร์มว่าอิ่มไปทั้งคืนแน่นอนจ้า ก่อนจะส่งมอบเวทีให้นักร้องเสียงดีดีกรีตลกดัง แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยองกุ๊กกุ๊ก ส่งท้ายความสนุกได้แบบมันส์โคตรๆ ด้านเวที MY World stage ในช่วงเย็นก็ฟังเพลินไปกับ หนู มิดด้าม และ เมฆแจ็คเรียกว่าอัดแน่นความฟิน ไม่มีคำว่าแผ่วกันตั้งแต่เปิดเวทีในค่ำคืนแรก (30 พ.ย.) เริ่มด้วยเวที MY World stage ในช่วงเย็นกับศิลปิน เอ๊ะ จิรากร, WEEED BOMB และ Sirpopa บนเวทีใหญ่เปิดด้วย ป๊อบ ปองกูล, ละมุนต่อกับ นนท์ ธนนท์ และคู่เพื่อนซี้ ซานิ - โอ๊ต ปราโมทย์ ที่เรียกเสียงฮาได้ตลอดทั้งโชว์คืนที่ 2 (1 ธ.ค.) MY World stage กับ รุจ ศุภรุจ, ที Jetset'er และ ติ๊ก Playground เวทีใหญ่ กับ วงลาบานูน, วง ZEAL, วงไททศมิตร โดยทาง รุจ ศุภรุจ และ ติ๊ก Playground ร่วมแจมกับ วง ZEAL ในเพลง สองรัก คืนที่ 3 (2 ธ.ค.) เวที MY World stage ค่ำคืนนี้มีเหล่าศิลปินมาร่วมแจมเพียบ อย่าง ซินซิน ไอรดา, RubyTan, เบล วริศรา, Palm และ โฟล์ค เขมภูมิ เวทีใหญ่กับ ซีเรียสเบคอน, บีน นภัสสร, เบล วริศรา, มายด์, โบกี้ไลอ้อน มีเซอร์ไพร้ส์น่ารักๆ จาก FC ชาวเชียงราย แก๊งสาวสองหอบขันโตกมามาคล้องคอให้หน้าเวทีคืนที่4 (3 ธ.ค.) เวที MY World stage กับ เมฆแจ็ค, Xmas, ซินซิน ไอรดา, Talay และวันที่สองวันของหนุ่ม โฟล์ค เขมภูมิ เวทีใหญ่ เริ่มด้วย หนุ่ม อะตอม ชนกันต์ ตามด้วยนักร้องสาว ลุลา และ ปิดท้ายด้วยเจ้าพ่อเพลงดิสโก้อย่าง บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ โดยมี คุณเต้ - ภูริต ภิรมย์ภักดี ขึ้นไปแจมบนเวที เป็นเซอร์ไพร้สให้แฟนๆ ในค่ำคืนนี้นอกจากความสุขจากบนเวทีคอนเสิร์ตแล้ว ภายในงานก็ยังได้อิ่มท้องไปกับซุ้มอาหารร้านอร่อยชื่อดัง โซนอาหาร 4 ภาคจากทั่วประเทศ รวมถึงลาน Cargo BBQ ร้านอาหารปิ้งย่าง สไตล์บาร์บีคิว ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลบนขุนเขารับลมหนาว พร้อมโซนปิกนิกริมทะเลสาบ ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์สุดพิเศษ เช่น การโชว์บอลลูน และ เวลา 17.00 น. เริ่ม Open Stage ของเหล่าศิลปินจากค่าย Muzik Move บริเวณลานกิจกรรมริมน้ำส่วนเวทีใหญ่เริ่มเวลา 19.00 น. พร้อมสนุกกันต่อกับ เบอร์ 8 After Party ที่ยกทัพเหล่า DJ มาเขย่าความมันส์ สร้างสีสันให้ชาวปาร์ตี้เลิฟเว่อร์ได้เพลิดเพลินกัน ในแนวเพลงสไตล์ฮิปฮอปผสมผสานเพลงรีมิกซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/SinghaparkChiangrai