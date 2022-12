เต็มคาราเบล!! โบกี้ไลอ้อน นำทีมศิลปินเขย่าเวที “Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 9”

เดือด!! ขึ้นทุกคืน มันส์!! ขึ้นทุกวัน สำหรับงาน "Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 9” (ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์) เทศกาลดนตรีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงรายสำหรับคืนที่ผ่านมา(2 ธ.ค.) ซึ่งเป็นคืนวันศุกร์หรรษา คนแห่มาแน่นกว่าทุกคืน โดยเปิดเวทีกันด้วย ซีเรียสเบคอน ตามด้วย บีน นภัสสร, เบล วริศรา, มายด์ และปิดเวทีใหญ่ด้วยศิลปินสาวสุดแซ่บ โบกี้ไลอ้อน แถมมีเซอร์ไพร้ส์น่ารักๆ จาก FC ชาวเชียงราย แก๊งสาวสองหอบพวงมาลัยชะลอมอาหารเหนือมาคล้องคอให้หน้าเวทีส่วนทางด้านเวที open stage MY World stage ค่ำคืนนี้มีเหล่าศิลปินมาร่วมแจมเพียบ อย่าง ซินซิน ไอรดา, RubyTan, เบล วริศรา, Palm และ โฟล์ค เขมภูมิ ฟังเพลงชิลชิลรับลมหนาวแรก เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปนอกจากความสุขจากบนเวทีคอนเสิร์ตแล้ว ภายในงานก็ยังได้อิ่มท้องไปกับซุ้มอาหารจากร้านอร่อยชื่อดัง โซนอาหาร 4 ภาคจากทั่วประเทศ รวมถึงลาน Cargo BBQ ร้านอาหารปิ้งย่าง สไตล์บาร์บีคิว ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลบนขุนเขารับลมหนาว พร้อมโซนปิกนิกริมทะเลสาบ ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์สุดพิเศษ เช่น การโชว์บอลลูน และ เวลา 17.00 น. เริ่ม Open Stage ของเหล่าศิลปินจากค่าย Muzik Move บริเวณลานกิจกรรมริมน้ำส่วนเวทีใหญ่เริ่มเวลา 19.00 น. พร้อมสนุกกันต่อกับ After Party ที่ยกทัพเหล่า DJ มาเขย่าความมันส์ สร้างสีสันให้ชาวปาร์ตี้เลิฟเว่อร์ได้เพลิดเพลินกัน ในแนวเพลงสไตล์ฮิปฮอปผสมผสานเพลงรีมิกซ์อย่าพลาดนะจ๊ะ!! อีก 2 คืนเท่านั้น (3-4 ธ.ค.) จำหน่วยบัตรหน้างาน ราคา 150 บาท/คนต่อวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/SinghaparkChiangrai