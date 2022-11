กลับมาแล้ว!! “Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 9” งานเฟสคอนเสิร์ตใหญ่สุดในภาคเหนือ จัดเต็มศิลปิน 5 วัน 5 คืน! รับลมหนาวแรก ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

งานใหญ่กลับมาแล้วนะวิ!! สำหรับงานคอนเสิร์ตตัวตึงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออย่าง "Farm Festival On The Hill” (ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์) ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และ เครื่องดื่มเป๊ปซี่ จัดมหกรรมเฟสคอนเสิร์ตสุดฟิน งานนี้ขนทัพ 35 ศิลปินสุดฮอตขึ้นเวทีระเบิดความมันส์ตลอด 5 วันเต็ม บอกเลยงานนี้ต้องเตรียมรื้อตู้ หรือ CF เสื้อผ้าคอลใหม่กันได้แล้ว เตือนแล้วนะ!! จากนั้นดีลแก๊งเพื่อนไว้ให้พร้อม เตรียมไปต้อนรับลมหนาวแรกของปีนี้ในแลนด์มาร์ค ที่เวลานี้ต้องบอกว่าที่หลายๆ คนคุ้นเคย ที่งาน "Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 9” ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม นี้!!!ฟิน!! จุกๆ เช่นเคย ไปกับ 35 ศิลปินสุดฮอต ที่จะขนเพลงดังมาร้องให้ฟังกันสดๆ ท่ามกลางอากาศที่แสนจะเย็นสบาย เพราะห้อมล้อมไปด้วยขุนเขา ซึ่งถือว่า สิงห์ปาร์ค เชียงราย แห่งนี้เป็นจุดเช็คอินอันดับต้นๆ ของ จ.เชียงราย เลยก็ว่าได้ โดยในปีนี้จะเริ่มเปิดเวทีกันใน วันที่ 30 พ.ย. 2565 พบกับ ป๊ อป ปองกูล, นนท์ ธนนท์, โอ๊ต ปราโมทย์และ ซานิ, วันที่ 1 ธ.ค. 2565 พบกับ วงไททศมิตร, วง ZEAL และ วงลาบานูน, วันที่ 2 ธ.ค. 2565 พบกัน โบกี้ไลอ้อน, เบล วริศรา, Serious Bacon และ Bean Napason, วันที่ 3 ธ.ค. 2565 พบกับ อะตอม, ลุลา และ บุรินทร์, และส่งท้ายวันที่ 4 ธ.ค. 2565 พบกับ กวาง จิราพรรณ, จ๊ะ นงผณีและ แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยองกุ๊กกุ๊ก เห็นรายชื่อศิลปินแล้ว บอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยสักวัน!!และแน่นอนว่า นอกจากความสุขจากบนเวทีคอนเสิร์ตแล้ว ภายในงานก็ยังได้อิ่มท้องไปกับซุ้มอาหารกว่า 50 ร้านอร่อยชื่อดัง โซนอาหาร 4 ภาคจากทั่วประเทศ รวมถึงลาน Cargo BBQ ร้านอาหารปิ้งย่าง สไตล์บาร์บีคิว ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลบนขุนเขารับลมหนาว พร้อมโซนปิกนิกริมทะเลสาบ ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์สุดพิเศษ เช่น การโชว์บอลลูน, Open Stage ของเหล่าศิลปินจากค่าย Muzik Move บริเวณลานกิจกรรมริมน้ำ สนุกต่อกับ After Party ที่ยกทัพเหล่า DJ มาเขย่าความมันส์ สร้างสีสันให้ชาวปาร์ตี้เลิฟเว่อร์ได้เพลิดเพลินกัน ในแนวเพลงสไตล์ฮิปฮอปผสมผสานเพลงรีมิกซ์พร้อมด้วยกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดให้บริการ อาทิ ฟาร์มทัวร์ ชมความ สวยงามของดอกไม้ วิวไร่ชา, สกู๊ตเตอร์, จักรยาน, กิจกรรมแอดเวนเจอร์ ATV บนเส้นทางธรรมชาติ, Zipline ชมวิวมุมสูงได้ 360 องศาที่ให้คุณสามารถเห็นดอยช้างพร้อมสัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสวย ๆ ในเชียงรายแล้วพบกัน!!! ในมหกรรมความฟินแบบตะโกน ที่งาน "Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 9” คอนเสิร์ตสนุกสุดยิ่งใหญ่สุด ตลอด 5 วัน 5 คืน ที่ไม่ควรพลาด ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำหน่วยบัตรหน้างาน ราคา 150 บาท/คนต่อวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/SinghaparkChiangrai