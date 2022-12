เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the museum แสงแห่งวิถีเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night At The Museum Festival 2022 เปิด 20 พิพิธภัณฑ์อวดโฉมอาบแสงจันทร์ พร้อมกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย ด้านพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดเต็มภายใต้แนวคิด มาดูแสง LIGHT IN MUSEUM แสงแห่งวิถีเกษตรยามค่ำคืน NIGHT AT THE MUSEUM ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานีพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่า “กิจกรรมนี้เพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปี ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงาน มาดูแสง LIGHT IN MUSEUM แสงแห่งวิถีเกษตรยามค่ำคืน NIGHT AT THE MUSEUM เตรียมพบกับนิทรรศการมาดูแสง ฟังดนตรีสด ชมการแสดงรอบกองไฟ ย้อนวัยสนุกไปกับเกมงานวัด ชมวิวริมคลองไปกับชิงช้าสวรรค์ พร้อมด้วยคาราวานอาหารฟู้ดทรัค เต็มขบวน”ไฮล์ไลท์ในงานนี้ต้องมาส่อง นิทรรศการ “มาดูแสง แสงแห่งวิถีเกษตรยามค่ำคืน” นิทรรศการ ที่จะพาทุกท่านตื่นตา ตื่นใจ เปิดประสบการณ์ใหม่กับบรรยากาศ แสง สี แห่งวิถีเกษตร ที่สะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร และเครื่องไม้ เครื่องมือในการทำการเกษตรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมจุดถ่ายภาพแห่งใหม่ที่รอต้อนรับทุกท่านมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร เปิดให้เข้าชมพิเศษ 7 รอบ/วัน เรียนรู้ตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ถือเป็นการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนอีกครั้งในรอบหลายปี หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่จะพาทุกคนมาชื่นชมความสวยงามของพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ชมพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร พร้อมตลาดยามเย็นทั้งของกิน ของใช้กว่า 100 ร้าน ที่พลาดไม่ได้เลยคือกิจกรรมสร้างสีสันภายในงาน อาทิ ล้วงไห โยนห่วง ปากระป๋อง สาวน้อยตกน้ำ ป้อนอาหารสัตว์เลี้ยงในวิถีเกษตร พร้อมร่วมสนุก รับของรางวัลชิ้นใหญ่ตลอดคืนการจัดงาน มาดูแสง LIGHT IN MUSEUM แสงแห่งวิถีเกษตรยามค่ำคืน NIGHT AT THE MUSEUM จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ MADO Pavilion พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ