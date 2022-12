ย้อนวัยส่งท้ายปี! สนุกสนานกับเกมงานวัด-ชิงช้าสวรรค์ วันที่ 16-18 ธ.ค.นี้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

เตรียมพบกับนิทรรศการมาดูแสง ฟังดนตรีสด ชมการแสดงรอบกองไฟ ย้อนวัยสนุกไปกับเกมงานวัด ชิงช้าสวรรค์ พร้อมด้วยคาราวานอารหารฟู้ดทรัค เต็มขบวน จับฉลากชิงรางวัลใหญ่ พร้อมชม LIGHT IN MUSEUM แสงแห่งวิถีเกษตรยามค่ำคืน NIGHT AT THE MUSEUMจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี สอบถามรายละเอียด โทร 0-25292212-13 หรือ 08-7359-7171 หรือ 09-4649-2333