เตรียมเปิดประมูลภาพวาดต้านโกง เด็กอยุธยาวิทยาลัยแจง ไม่ผิดหวังผลการตัดสิน

วันนี้ (14 ธ.ค.) จากกรณีที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดโครงการประกวดศิลปกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand" ประจำปี 2565 ภาคกลาง ซึ่งได้ปิดรับผลงานไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย. และประกาศผลไปเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีชาวเน็ตแสดงความไม่เห็นด้วยถึงผลการตัดสิน และแชร์ภาพที่ไม่ได้รับรางวัล พบว่าเป็นภาพนักเรียนชายรายหนึ่งถือค้อนทุบพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด เฟซบุ๊ก Street Hero V3 โพสต์ข้อความอ้างถึงครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ระบุว่า "สวัสดีครับ ผมครูเจ๋ง จากชมรม AYW Art Studio. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันนี้ผมอยากจะมาขอขอบคุณทุกๆคนในสังคมออนไลน์ ที่ให้ความสนใจในประเด็นความโปร่งใสในผลการตัดสินประกวดวาดภาพต่อต้านการทุจริต ระดับภาคกลาง ช่วยกันวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างกว้างขวาง ผมเชื่อว่าประเด็นปัญหาการตัดสินแบบนี้ในเวทีการประกวดวาดภาพอื่นๆ จะค่อยๆ น้อยลงและหมดไปในที่สุด ด้วยเพราะแรงขับเคลื่อนทางสังคมจากทุกๆ ท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นขอบคุณทุกๆ Comment ที่ให้คำชม ให้กำลังใจเด็กๆ มันมีพลังบวกที่ช่วยให้พวกเขาไม่ท้อและเข้มแข็งมากขึ้น พร้อมที่จะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพต่อไป ขอบคุณทุกๆ Comment ที่ชี้แนะ ปรับปรุงแก้ไข ผมและเด็กๆจะนำไปพัฒนาให้ดีกว่าเดิมครับ ขอขอบคุณผู้คนในวงการศิลปะหลากหลายแขนงที่ให้ความสนใจประเด็นนี้ ศิลปินที่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องราวให้ผู้คนได้รับรู้ออกไปเป็นวงกว้างสุดท้ายสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนชมรมและเด็กนักเรียน ผมขอนำภาพ" Do the right thing" ต่อต้านการทุจริต และภาพชุดเสือที่เป็นสัญลักษณ์ของทางโรงเรียนมาประมูลในวันที่ 15 นี้ เวลา หนึ่งทุ่มตรง โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณอีกครั้งครับ"ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊กดังกล่าวได้สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าประกวด ระบุว่า"Q : ชื่ออะไรกันบ้างครับA : หนูชื่อทัดดาว ชั้น ม.5พี่ปังโกะ พี่โต๊ส ชั้น ม.6 โชกุนและเอิร์นชั้น ม.4 ค่ะ โชกุนคือคนเดียวกับแบบในภาพQ : ต้องการสื่อสารอะไรผ่านผลงานชิ้นนี้ครับA : พวกเราต้องการสื่อสารว่า สังคมทุกวันนี้ถูกกำแพงแห่งการทุจริตที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบขวางกั้นเอาไว้ สะท้อนผ่านภาพพาดหัวข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆมาใส่ไว้ในรูปภาพ เราตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันทำลายกำแพงแห่งการทุจริตนี้เพื่อให้สังคมก้าวไปข้างหน้าอย่างโปร่งใสQ : ผิดหวังกับผลการตัดสินไหมครับ ?A : ไม่ได้ผิดหวังเลยค่ะ เพราะยังไงงานศิลปะทุกงานต่างมีคุณค่าในตัวผลงานอยู่แล้ว เราเพียงสงสัยการตัดสินของกรรมการและอยากทราบเหตุผล ด้วยมีหลายงานที่ตกรอบไม่ใช่เพียงเฉพาะงานของร.รเราค่ะเรายอมรับในผลตัดสิน ทุกการประกวดย่อมมีแพ้และชนะ ต่อให้ไม่ชนะแต่เนื้อหาข้อความจากภาพที่อยากจะสื่อก็ได้ไปถึงทุกๆคน แค่นี้ก็ภูมิใจที่สุดแล้วค่ะQ : ทราบไหม ว่าคนในสังคมชื่นชมผลงาน และส่งกำลังใจให้พวกเราA : หนูขอบคุณทุกคนนะคะที่เห็นและเข้าใจแนวคิดที่พวกเราพยายามแสดงออกมา และจะนำคำติชมของทุกคนไปพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะQ : อยากฝากอะไรไหมครับA : หนูอยากให้เป็นการติดตามผลงานการวาดรูปของเด็กๆทุกคนในชมรมศิลปะของโรงเรียนตามเฟส FB : @กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย"