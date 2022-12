เผยเบื้องหลังภาพวาดต้านทุจริต ชาวเน็ตชื่นชมงานดีแต่ไม่ได้รางวัล

วันนี้ (10 ธ.ค.) จากกรณีที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการประกวดศิลปกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand" ประจำปี 2565 ภาคกลาง ซึ่งได้ปิดรับผลงานไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย. และประกาศผลไปเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา พบว่ามีชาวเน็ตแสดงความไม่เห็นด้วยถึงผลการตัดสิน และแชร์ภาพที่ไม่ได้รับรางวัล พบว่าเป็นภาพนักเรียนชายรายหนึ่ง ถือค้อนทุบพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทุจริตล่าสุด มีชาวเน็ตแชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊ก Radtapong Charoenngamsakul หรือ นายรัตน์ตพงษ์ เจริญงามสกุล อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โพสต์ภาพนักเรียนที่อยู่เบื้องหลังงานศิลปะหัวข้อ Do the Right Thing ใช้เทคนิคสีอะครีลิคบนกระดาษขนาด A2 ส่งเข้าประกวดโดยใช้ชื่อทีมว่า คณะหมีพูห์ ซึ่งมีชาวเน็ตชื่นชมจำนวนมากส่วนเฟซบุ๊ก Gins Jirakulsawat โพสต์ข้อความระบุว่า "ผมขอวิจารณ์กิจกรรมนี้ในฐานะที่เป็นศิลปินนักวาดภาพอาชีพ ที่เคยถูกสื่อเรียกว่า "อัจฉริยะ" ผมมองว่า นี่มันโคตรทุเรศเลย มันตอกย้ำคำพูดนึงในอดีตที่ผมเคยได้รับ จากการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมในการประกวดว่า "จัดงานมันก็ต้องลงทุน เงินรางวัล เงินโฆษณา สารพัดค่าใช้จ่าย ถ้าเขาไม่เอาคนของตัวเองได้รางวัล เขาจะลงทุนกันไปทำไม เข้ารอบมาได้ก็ถือว่าโชคดีแล้ว" และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถวิจารณ์ได้ทันทีว่า ค้านสายตา ถ้ามึงตัดสินแบบนี้ คนตั้งใจทำงานดีก็จะหมดกำลังใจ"อีกข้อความหนึ่ง ระบุว่า "จากดราม่าประกวดวาดภาพที่กำลังเป็นข่าวตอนนี้ ความจริงเกี่ยวกับผลงานที่ได้รางวัล รุ่นพี่ของเจ้าของผลงาน ได้ส่งข้อความมาหาผม เพื่อออกตัวปกป้องรุ่นน้องว่า ผลงานที่กลายเป็นประเด็นนั้น เป็นผลงานที่ทำส่งครูในคาบเรียน และถูกนำไปส่งประกวดโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่อง และไม่เต็มใจเข้าร่วมแต่อย่างใด ซึ่งในกติกาการประกวด จะต้องสร้างผลงานทำงานเป็นทีม 5 คน ซึ่งด้วยมุมมองอาชีพของผม มองจากดาวแม่ไก่ ก็พอจะรู้ว่างานนี้ อาจจะทำแค่คนเดียวส่งครู แบบการเรียนทั่วไป ดังนั้น การตัดสินที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้แต่อย่างใด ก่อนอื่น ประเด็นที่สำคัญคือ เด็กที่วาดไม่ได้ผิด เพราะไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการทำงานเป็นทีมเพื่อเข้าประกวด สำหรับมุมมองของผม ในฐานะที่เป็นศิลปินนักวาดภาพอาชีพ มองและสงสัยว่า "การจัดงานประกวดขึ้นมาเพื่อคัดคนเก่งทิ้ง มันมีสาระประโยชน์อะไรกับประเทศนี้ครับ?"