EVE’S ชูกลยุทธ์ออมนิแชนเนลสุดแกร่ง คิกออฟ EVE’S OIL บอดี้ออยล์เจลลดรอยแตกลาย เจาะตลาดคุณแม่ยุคใหม่ พร้อมคว้าซุป'ตาร์ว่าที่คุณแม่มือใหม่ “ไอซ์ อภิษฎา” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์

EVE’S ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดย บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปรับกระบวนทัพกลยุทธ์บุกตลาดความงามรับลมหนาว จัดงาน “EVE’S Celebrate A New Mom” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “EVE’S OIL” (EVE'S STRETCH MARK BODY OIL GEL) บอดี้ออยล์เจลบำรุงผิวซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น ป้องกันและลดรอยแตกลาย อีกทั้งยังช่วยลดรอยแผลเป็น อัดแน่นด้วยนวัตกรรมที่รวมสารสกัดจากธรรมชาติที่มอบประโยชน์ต่อผิวพรรณอย่างเต็มประสิทธิภาพ ชูกลยุทธ์การตลาดบนแพลตฟอร์มออมนิแชนเนล ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายบนช่องทางการสื่อสารการตลาดที่ครอบคลุมครบ 360 องศา พร้อมเปิดตัวซุป'ตาร์ว่าที่คุณแม่มือใหม่ ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา นักแสดงสาวชื่อดังนั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ ร่วมตอกย้ำคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านสโลแกนสุดปังสนั่นโซเชียล! #อีฟส์แตกลายหายเรียบ #ถ้าท้องต้องอีฟส์ โดยจากกระแสตอบรับที่ดีเกินความคาดหมายจากกลุ่มผู้บริโภคที่ได้ลองใช้ EVE’S OIL รวมถึงการทดลองใช้ด้วยตัวเองของ 2 ผู้บริหารสาวคุณจ๋า และคุณอีฟ จึงเดินหน้าเสริมแกร่งกลยุทธ์การตลาดอย่างเต็มรูปแบบการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด ได้นักแสดงสาวมากความสามารถระดับแถวหน้าของเมืองไทย ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา ซึ่งกำลังจะกลายเป็นคุณแม่มือใหม่เร็วๆ นี้ ที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มตั้งท้องจนถึงปัจจุบัน มารับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ EVE’S OIL เพื่อการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันและลดรอยแตกลาย อีกทั้งลดรอยแผลเป็น ซึ่งเป็นปัญหาผิวของเหล่าคุณแม่และคนรักผิวได้อย่างตรงจุด พร้อมเชิญชวนเหล่าคุณแม่ทั้งมือใหม่ และมือโปร ดูแลผิวบริเวณท้องตั้งแต่เริ่มตั้งท้อง โดยใช้ EVE’S OIL เพื่อผิวท้องเนียนสวย ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาผิวพรรณ และรอยแตกลายที่จะเกิดขึ้นระหว่างตั้งท้องอีกด้วยวลัยพรรณ รัศมี (คุณอีฟ) ประธานกรรมการ บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ EVE’S OIL ว่า “จากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากแบรนด์ EVE’S ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทำให้ EVE’S ก้าวทะยานสู่การเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ความงามในกลุ่ม Dealership Business เราจึงถือโอกาสนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ในชื่อ EVE'S OIL (EVE'S STRETCH MARK BODY OIL GEL) ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวล่าสุดจาก EVE’S อุดมไปด้วยนวัตกรรมการผสานคุณค่าด้วยสารสกัดจากไข่มุกบริสุทธิ์, Black Mulberry, Astaxanthin, สารสกัดจากใบบัวบกที่ผ่านการ Encapsulation ด้วยเทคโนโลยี Niosome ทําให้สารสกัดมีขนาดเล็ก 20-40 nm สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ทันทีเมื่อทา อีกทั้งยังมี Vitamin E ปกป้องเนื้อเยื่อเซลล์จากอนุมูลอิสระ, Organic Rosehip Oil, Jojoba Oil, น้ำมัน Babassu, Pracaxi และ Alpha Bisabolol อุดมไปด้วยไตรกลีเซอไรด์, Lauric Acid และ Behenic Acid ที่ช่วยลดการสูญเสียน้ำในผิวหนังทําให้รอยดําหรือแผลเป็นจางลงได้ และบํารุงให้ผิวชุ่มชื่น เปรียบเสมือนการสร้างเกราะป้องกันผิวจากธรรมชาติจึงมีคุณสมบัติช่วยย้อนวัยผิว เพิ่มความยืดหยุ่น ช่วยลดรอยแตกลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเลือนริ้วรอยร่องลึกอย่างชัดเจน ช่วยบํารุงล้ำลึกถึงโครงสร้างผิวชั้นกลาง ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวชั้น Dermis ให้ยึดติดแน่น ผิวดูกระชับมากยิ่งขึ้น“ด้วยนวัตกรรมที่ EVE'S OIL (EVE'S STRETCH MARK BODY OIL GEL) ได้รวบรวมสารสกัดที่ทรงประสิทธิภาพ อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ต่อผิวพรรณ นี่คือผลิตภัณฑ์สำหรับลดรอยแตกลายที่เหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ และหลังคลอดซึ่งมีปัญหาเรื่องรอยแตกลายบริเวณหน้าท้อง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ที่มองหาผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ซึ่งเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแบบ organic ที่เราคิดค้นและพัฒนาเพื่อให้ได้สูตรบอดี้ออยล์เจลที่ดีที่สุด สำหรับทุกสภาพผิวและแก้ไขทุกปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด”ด้าน ดวงใจ พิจิตอำพล (คุณจ๋า) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดความงามอาเซียนว่า “ในปัจจุบันธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามนับเป็นตลาดสินค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประเทศไทยนับเป็นผู้นำด้านการส่งออกสินค้าความงามอันดับ 10 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน และแม้แนวโน้วจำนวนประชากรเกิดน้อยลง แต่ภาพรวมตลาดสินค้าแม่และเด็กยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจดูแลตัวเองเป็นอย่างดี รวมถึงการศึกษา Consumer Insight ของกลุ่มลูกค้าทำให้ EVE’S ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่ตรงจุดของผู้บริโภค สอดรับกับเทรนด์ความงามใหม่ซึ่งเป็นค่านิยมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น Beauty Beast ที่ว่าด้วยค่านิยมความงามที่เป็นกลาง สนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกกลุ่ม Demand เทรนด์ที่กล่าวถึงความต้องการบริโภคสินค้าที่ตอบสนองการแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล Clean Beauty เทรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องของสารสกัดหรือส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องมีความเป็น organic extract เป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น”“จากภาพรวมมูลค่าทางการตลาด รวมทั้งค่านิยมด้านความงามของผู้บริโภคที่สำรวจพบ จึงนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดคือ EVE’S OIL โดยเราถือโอกาสเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ในช่วงปลายปีสอดรับกับช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยซึ่งเป็นไฮซีซันของกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว ภายใต้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบนแพลตฟอร์มออมนิแชนเนล ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ครบ 360 องศา ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ อย่างสื่อโฆษณา out of home media รวมถึงทำการตลาดให้สอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น ติ๊กต็อก(TikTok) เฟซบุ๊ก(Facebook) อินสตาแกรม(IG) ฯลฯ และการตลาดในรูปแบบ Dealership ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ EVE’S ให้ความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนการเติบโตของแบรนด์ EVE’S ได้อย่างรวดเร็วทั้งในด้านยอดขาย และการสร้างฐานลูกค้าได้เป็นวงกว้าง รวมถึงการจำหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ และช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้ง influencer และ own media ของ EVE’S ที่มียอดฟอลโลเวอร์กว่า 5 ล้านราย และใน official website ที่สร้างความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้เราเชื่อมั่นว่า EVE’S OIL ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเราจะได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากกลุ่มผู้บริโภคที่ให้การสนับสนุน EVE’S ในทุกช่องทางของเราอย่างแน่นอน” ดวงใจกล่าวทิ้งท้ายEVE’S OIL (EVE’S STRETCH MARK BODY OIL GEL) มาในรูปแบบหลอดขนาดบรรจุ 90 กรัม ตอนนี้จัดโปรโมชันพิเศษ ซื้ออีฟส์ออยล์ 3 หลอด แถมฟรีถุงผ้า Limited จากราคาปกติ 1,500 บาท เหลือ 990 บาท ส่งฟรี!!!สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีฟส์ทั่วโลก รวมไปถึงช่องทางการจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page : EVE’S (https://www.facebook.com/evesgroupthofficial) หรือเว็บไซต์ www.eves.in.th และ Line Official: @evesgroup