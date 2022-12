sasi มอบเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปี จัดสเปเชียลคอลเลกชั่นสุดพิเศษ “sasi with BT21 Shining Star Collection” กล้าที่จะเดินตามความฝันในสไตล์ที่เป็นคุณ

sasi ตอกย้ำเครื่องสำอางแบรนด์ไทยที่ไม่หยุดนิ่ง สร้างเซอร์ไพร์สใหญ่ส่งท้ายปี จับมือ BT21 ออกคอลเลคชั่นใหม่สุดพิเศษ “Shining Star Collection” ชวนทุกคนมาเดินตามความฝันในสไตล์ที่เป็นคุณ ภายใต้แนวคิด “Shine Your Bright” เพราะทุกคนมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ และพร้อมจะออกมาเปล่งประกาย ล่าสุดจัดงานใหญ่เปิดตัวคอลเลกชัน Shining Star ที่ได้แขกรับเชิญอย่าง บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ และศิลปินสาวสุดฮ็อตตัวแทนผู้หญิงที่กล้าทำตามความฝันอย่างมั่นใจ BOWKYLION มาโชว์มินิคอนเสิร์ตกันแบบจัดเต็ม ณ โซน Atrium2 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด กล่าวว่า ช่วงส่งท้ายปีมักเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง สร้างความสนุกสนาน เตรียมตัวที่จะรับสิ่งดีๆในปีหน้า แบรนด์ sasi เองก็อยากสร้างเซอร์ไพร์สให้กับลูกค้า พร้อมสร้างสีสันให้กับวงการเครื่องสำอาง โดยเฉพาะครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เครื่องสำอางแบรนด์ไทยอย่างเราได้จับมือกับ LINE FRIENDS เพื่อดึง BT21 คาแรกเตอร์สุดน่ารัก ซึ่งประกอบไปด้วย KOYA RJ SHOOKY MANG CHIMMY TATA COOKY และ VAN มาอยู่บนสินค้าคอลเลกชันใหม่ของเรา BT21 ก็เป็นคาเแรคเตอร์ยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ และก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง แบรนด์ sasi เองเราก็เป็นแบรนด์ที่อยากจะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ มีความกล้า ความมั่นใจ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีความเก่งเฉพาะด้าน มีแสงเล็กๆที่อยู่ภายในตัวเอดง และพร้อมจะเปล่งประกายออกมา เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับทุกวงการ ไม่ใช่เฉพาะวงการเครื่องสำอางเท่านั้น พร้อมมั่นใจว่า “sasi with BT21 Shining Star Collection” จะผลักดันยอดขายช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีให้เติบโตตามเป้าที่ 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคุณเกล็ดดาว จิตต์ชื่นโชติ Brand Manager แบรนด์ sasi กล่าวเสริมว่า ครั้งนี้มาในแนวคิด “Shine Your Bright” ที่ต่อยอดมาจาก แนวคิด “Because girls can” จากครั้งก่อน เพราะนอกจากความมั่นใจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่มีความกล้าออกมาทำสิ่งต่างๆแล้ว ยังอยากที่จะผลักดันให้คนรุ่นใหม่แสดงความสามารถ(Talent) ที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมา ซึ่งวันนี้ทุกเพศทุกวัย ต่างหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น เครื่องสำอางก็ไม่ได้จำกัดเพศอีกต่อไป ซึ่งโจทย์นี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ท้าทายที่เราให้ความสำคัญ และนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ให้ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ในราคาจับต้องได้ และหวังว่าจะขยับขึ้นมาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่BT21 เป็นกลุ่มคาแรกเตอร์ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่ เป็นตัวแทนของความน่ารัก สดใส มีความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ โดยในคอลเลกชันนี้ Sasi ได้เลือกดีไซน์ที่แสดงออกถึง Talent ในด้านดนตรี ซึ่งมั่นใจว่า sasi with BT21 Shining Star Collection จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความฝัน มีพลังและกล้าที่จะแสดงความสามารถออกมา ซึ่งปีหน้าและปีต่อๆไป sasi จะยังคง Empower และสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทางด้านพระเอกหนุ่ม บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ที่ถือเป็นอีกหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ทีมีพลังสร้างสรรค์ในตัวเอง กล่าวว่า “ครับ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้รับเชิญให้มาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในงานของ “sasi และ BT21 กับคอลเลคชั่นใหม่ครั้งนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนมีความเป็น star ในตัวเอง อย่างผมที่จบทางด้าน เภสัช แต่ก็ได้มาเป็นนักแสดง แล้วก็ทำธุรกิจด้วย ทำให้ค้นพบว่า ตัวเองมีความสามารถในด้านอื่นด้วย เพราะเป็นคนที่ชอบค้นหาอะไรใหม่ๆ รู้สึกว่ามีความท้าทายอีกเยอะที่ให้เราได้ลอง ก็อยากให้ทุกคนมองว่า เรามีความเป็น star ในตัวเอง ค้นหามันให้เจอ และเชื่อมั่นทุกครั้งที่จะลงมือทำ"ปิดท้ายด้วยแขกพิเศษคนสำคัญ อย่างศิลปินสาว BOWKYLION ที่เป็นเหมือนไอดอลของสาว ๆ ในเรื่องของความสวยและมั่นใจในตัวเอง กล่าวว่า “สำหรับผู้หญิงหลาย ๆ คนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง และพยายามหาวิธีหลายอย่างเพื่อทำให้ตัวเองสวยและมั่นใจ จริง ๆ แล้วอยากบอกกับทุกคนให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเอง เพราะหากเรามีความมั่นใจและรักในตัวเองแล้ว ความสวยและสามารถต่าง ๆ ที่เรามีอยู่ในตัวก็จะสามารถแสดงออกมาให้คนอื่น ๆ สัมผัสได้ สำหรับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญให้มาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ผ่าน sasi และ BT21 คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดในครั้งนี้คะ”ภายในงานมี celebrity มาร่วมแสดงความยินดีและสัมผัสความน่ารักของ sasi with BT21 อย่างคับคั่ง อาทิ พรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม, แอปเปิ้ล ลาภิสรา อินทรสูต, ไช้ ศุภกฤต-เซ้ง ศุภโชค, เซย่า-มิย่า ทองเจือ และคุณแม่ รวมถึงเหล่า Influencer จากแวดวงความงาม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์อย่าง น้อยหนึ่ง จาก Noyneung Makeup, ต้าร์ จาก Baroctar , มอส จาก Mossster, ภูเขา-บุญรอด จาก poocao channel, สไปรท์ บะบะบิ จากเพจ สไปรท์ไงที่ไหล่กว้าง และ ฮิปโป สมภพ กิตติสารธรรม พร้อมด้วยพิธีกรมากความสามารถอย่าง ดีเจอ๋อง เขมรัชต์ สุนทรนนท์ ที่มาดำเนินความสนุกสนานตลอดทั้งงานสำหรับเครื่องสำอางคอลเลกชัน “sasi with BT21 Shining Star” มีทั้งหมด 8 ผลิตภัณฑ์ รวม 27 รายการ ประกอบด้วย1. Shining Star Smooth Matte Cushion ไฮไลท์ของคอลเลกชันนี้ ครั้งแรกกับคุชชั่น จากแบรนด์ sasi เนื้อซอฟต์แมท มีSPF 50 PA++++ ช่วยควบคุมความมันและติดทนยาวนาน 24 ชั่วโมง* เบาสบายผิว ไม่เลอะมาสก์ ผสานคุณค่าการบำรุง มีให้เลือก 2 เฉดสี ราคา 395 บาท2. Shining Star Glassy Tint ปากสวยฉ่ำ ชายน์เกินต้าน กับลิปทินท์เนื้อกึ่งกลอส ฉ่ำวาว ให้เนื้อที่บางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะ ริมฝีปากแลดูเต่งตึงอิ่มเอิบอย่างเป็นธรรมชาติ สีชัด ติดทน มีให้เลือก 8 เฉดสี ราคา 189 บาท3. All-Day Fixed Translucent Setting Powder ครั้งแรกกับแป้งฝุ่นโปร่งแสง เนื้อเนียนละเอียด ช่วยเบลอรูขุมขน ให้ผิวหน้าดูเนียนสวยอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยควบคุมความมันยาวนาน 12 ชั่วโมง* เหมาะสำหรับเซทรองพื้นหรือคุชชั่นเป็นขั้นตอนสุดท้าย ช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนาน ไม่ทำให้สีของเครื่องสำอางเปลี่ยน เหมาะกับทุกโทนสีผิว ราคา 39 บาท4. Shining Star Smooth Matte Foundation Powder แป้งพัฟที่ช่วยให้ผิวแมทอย่างเรียบเนียน คุมความมันยาวนาน 12 ชั่วโมง* ผสานการปกป้องและบำรุง มีSPF 30 PA++++ ผสาน Korean Cica และ Double HYA Complex ช่วยให้หน้าไม่แมทจนแห้งกร้าน เนื้อแป้งติดทน มีให้เลือก 3 เฉดสี ราคา 199 บาท5. Shining Star Auto Eyebrow Pencil คิ้วเป๊ะ สวยฟุ้งเป็นธรรมชาติ ดินสอเขียนคิ้วหัวแบน ช่วยให้การเขียนคิ้วเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะวาดโครงคิ้วหรือเติมเส้น ให้คิ้วสวยคมเป็นธรรมชาติ เนื้อนุ่มไม่บาดผิว แท่งดินสอหมุนอัตโนมัติ ไม่ต้องเหลา มาพร้อมกับแปรงปัดคิ้ว ช่วยให้ขนคิ้วเรียงเส้นสวย กันน้ำกันเหงื่อ มีให้เลือก 2 เฉดสี ราคา 169 บาท6. Shining Star Eyeshadow Stick ตาวิ้งค์เป็นประกาย พกพาง่ายสุดกับอายแชโดว์แบบแท่งเนื้อครีม ที่มีส่วนผสมของชิมเมอร์มุกโปร่งแสง ให้สีตาดูเปล่งประกายเล่นแสงสวย เม็ดสีชัด สามารถใช้เป็นอายแชโดว์ หรือเขียนขอบตาเพื่อเพิ่มความวิ้งค์เป็นประกาย เนื้อนุ่มเกลี่ยง่าย พกพาสะดวก มีให้เลือก 3 เฉดสี ราคา 189 บาท7. Shining Star Baby Compact Powder แป้งเด็กอัดแข็ง เนื้อสีขาวเนียนละเอียด บางเบา สบายผิว มอบสัมผัสที่นุ่มลื่น พร้อม Vitamin E / Aloe Vera / Chamomile ช่วยให้ผิดดูชุมชื่น เรียบเนียน แลดูสุขภาพดี ราคา 159 บาท8. Mini Auto Eyebrow Pencil ดินสอเขียนคิ้ว ไซส์มินิ พกพาง่าย หัวทรงตัดสามเหลี่ยม เนื้อนุ่ม เขียนง่าย ติดทน กันน้ำ กันเหงื่อ สีน้ำตาลเข้มดูเป็นธรรมชาติ ราคา 79 บาทวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ), Watsons, Eveandboy, Beautrium, Konvy และร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วไป หรือช้อปออนไลน์ที่ 1948beauty.com คลิก https://bit.ly/3Jxdizm สินค้าที่จำหน่ายในแต่ละร้านค้าอาจแตกต่างกันออกไป และเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี สามารถกดติดตามได้ที่ social media ของแบรนด์ sasi ทาง Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok ชื่อ sasidiary ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น ทริคการแต่งหน้า แต่งตัว และการดูแลความงามของสาว ๆ ไว้ในที่เดียว