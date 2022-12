ร่วมประกวดแข่งขัน “พลอยได้ พาสุข” สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากของเหลืออุตสาหกรรม

วันนี้ (7 ธ.ค.) นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน “พลอยได้ พาสุข” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการย่อย “โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนการแข่งขันแบบจำลองธุรกิจและการนำไปปฏิบัติจริง” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน หรือบุคคล ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำกากของเสีย (Waste) หรือวัสดุพลอยได้ (By-product) จากภาคอุตสาหกรรม มาต่อยอดสร้างมูลค่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ ตามหลักแนวคิด “การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน (Industry-urban Symbiosis)” ที่ดำเนินการภายใต้โครงการหลัก ‘การประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนและการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (The application of industry-urban symbiosis and green chemistry for low emission and POPs free industrial development in Thailand)’กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และลดการใช้สารอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนาน (POPs) ในภาคอุตสาหกรรม ผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิด “การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน และปรับใช้แนวทาง “เคมีสีเขียว” (Green Chemistry) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามเป้าหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)รองอธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินงาน 14 เดือน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 15 จังหวัด 18 พื้นที่ตามที่ กรอ.กำหนด ซึ่งกิจกรรมโครงการจะประกอบด้วย ก) การสำรวจและจัดทำรายชื่อผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน หรือบุคคล ในพื้นที่ศึกษา ข) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ ค) การแถลงข่าวเพื่อสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ง) การรับสมัครและคัดเลือกเบื้องต้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้ผู้เข้ารอบจำนวน 15 ทีม จ) การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่โครงการจัดหาให้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมพร้อมสำหรับรอบต่อไปเป็นเวลา 2 วัน ฉ) การแข่งขันเพื่อคัด 5 ทีมสู่รอบชิงชนะเลิศ และเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศ ด้วยการส่งโค้ชไปช่วยทีมผู้เข้าแข่งขันทำแผนธุรกิจและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) ช) การตัดสินขั้นสุดท้ายตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยกรรมการที่เป็นกลาง โดยมีรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 500,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ต่อการจัดทำกรณีศึกษา (หลังจากการแข่งขัน 6 เดือน) จะมีการติดตามความสำเร็จของการนำแผน/โมเดลธุรกิจไปปฏิบัติของ 5 ทีมผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ และจัดทำเป็นกรณีความสำเร็จ (Success Cases)ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมนี้คือ การกระตุ้นให้เกิดกระแสการแข่งขันทางธุรกิจสีเขียว อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกวดมีความกระตือรือร้นในการรังสรรค์นวัตกรรมในการแปรรูปของเหลือใช้หรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ต่อไปวิธีการสมัคร : https://youtu.be/1VPfwXkFk2I