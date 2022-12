MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ของกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมีนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ณ ร้านค้ากาชาด กระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯสำหรับการจัดงานครั้งนี้ MEA ได้ร่วมออกร้านกาชาด on ground ณ บูทเลขที่ 7.2 โซนพลังงาน สวนลุมพินี และ Online บนเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com และ www.redcrossfair.com โดยแบ่งเป็น 4 โซน สำหรับ on ground ได้แก่- โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี 2565 ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ซึ่งรวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่านไว้ในนิทรรศการนี้- โซนนิทรรศการของ MEA ที่ได้รวบรวมภารกิจ และผลงานของ MEA ได้แก่ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการ Smart Grid โครงการ Digital Service และโครงการ CSR- โซน Landmark จุดเช็กอินของบูท MEA ภายใต้แนวคิดมหานครไร้สาย ที่ได้เพิ่มความน่าสนใจด้วยมุมมองภาพ 3 มิติ เสมือนจริง- โซนเล่นเกม ที่มาพร้อมความสนุก กับเกมจับคู่ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายทั้งนี้ การออกแบบภายนอกร้านกาชาด MEA ในรูปแบบออนไลน์ จะออกแบบภายใต้แนวคิด MEA Fun Fest โดยจะเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบกาชาด MEA on ground นอกจากนี้ MEA ขอเชิญผู้สนใจเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565 ร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชน (OTOP) สินค้าบริโภคจำหน่ายครึ่งราคา พร้อมร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการพกถุงผ้าเที่ยวงานกาชาด ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ